Microsoft, kullanıcıların Windows 11 ekranlarında görev çubuğunu yukarı yerleştirmeleri için yeni bir seçeneği test ediyor. Twitter’daki Windows meraklısı @thebookisclosed’a göre, hesabın Twitter sayfasında paylaşılan bir videoda da görüldüğü üzere, hareketli bir görev çubuğu Microsoft’un en azından üzerinde düşündüğü bir özellik.

Tweet’te, görev çubuğu ekranın üst kısmına yeniden konumlandırılmış. Windows 11’de şu anda mümkün olmayan bir şey. Videoda gösterildiği gibi, bir kullanıcı ekranın üst kısmında yer alan görev çubuğundaki simgelere tıkladığında ya da simgelerin üzerine geldiğinde, işler çok yanlış gitmeye başlıyor.

Örneğin, Başlat menüsü simgesine tıklandığında, simge ekranın üst orta kısmında yer almasına rağmen menü ekranın sol alt köşesinde açılıyor. Bu arada arama kutusuna tıklandığında ekranın alt kısmında Windows arama penceresi açılıyor.

Turns out you can position the fully XAML taskbar up top, the experience is not all that great though 😅 pic.twitter.com/NmGjOVK0gR — Albacore (@thebookisclosed) March 6, 2023

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Kullanıcı uygulama simgelerine tıkladığında da işler aynı şekilde bozuluyor ve her durumda, görev çubuğu hala üstte olmasına rağmen uygulama veya araç ekranın alt kısmında açılıyor. Bu arada, bildirim alanını açmak için oka tıklamak görünüşe göre hiçbir şey yapmıyor.

Görev çubuğunu hareket ettirme özelliği görünüşe göre Windows 11 Insider Preview Build 25309’un bir parçası. Tam sürüme geçip geçmeyeceğini kimse tahmin edemez ve Microsoft daha önce bu özelliğin uygulanmasında bir dizi zorluk olduğunu söylemişti.

Mevcut kanıtlara dayanarak, düzgün bir şekilde işlevsel hale getirmek için hala uzun bir yol var. Yine de Windows 11’de biraz daha fazla özelleştirme istiyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken bir şey olabilir.