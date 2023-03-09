Spotify, Stream On etkinliği sırasında uygulamanın ana akışındaki yeni güncellemeyi duyurdu. Yeni mobil arayüz, ses akış platformu tarafından “şimdiye kadarki en büyük evrim” olarak gösteriliyor.

Artık Spotify’ın ana sayfası keşif için daha fazla dinamizm ve sanatçılar ile hayranlar arasında daha iyi bir bağlantı sunuyor. Yayın servisine göre amaç, dinleyicilere daha aktif bir rol vermek ve yaratıcılara çalışmalarını paylaşmaları için daha fazla alan sağlamak. Dinleyici kitlesini analiz eden hizmet, yeni nesil dinleyicilerin kesin bir çalma kararı vermeden önce sesin bir örneğini aradığını fark etti. Bu nedenle öneriler, görsel vurgular ve interaktif tasarımla daha gelişmiş olacak.

Eş başkan, ürün ve teknoloji sorumlusu Gustav Söderström, “Spotify olarak yaratıcılar için yapabileceğimiz en önemli şey, sanatları ile onu seven ya da keşfettiklerinde sevecek olan insanlar arasındaki uçurumu azaltmaktır” dedi.

Spotify TikTok’a benziyor

Spotify yeni özellikleri listeleyerek, ana sayfada şarkıların, podcast’lerin ve şovların ve sesli kitapların önizlemelerini vurgulayarak, aynı zamanda kaydetmenize ve paylaşmanıza ve ayrıca arama çubuğundaki değişikliğe izin veriyor. Büyük bir değişiklik de bazı içeriklerin sunuluş biçiminde: uygulama artık TikTok ve Instagram gibi sosyal ağlara benzer bir estetiğe sahip ve videolar dikey bir formatta.

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Platform, Sık Kullanılanlar’ın yanı sıra kısayolları ve son oynatılanları da aynı şekilde tutarak kullanıcılara güven veriyor. Müzik akışında ekranın üst kısmında önizleme de ekleniyor.

Spotify ayrıca Premium kullanıcılar için özel bir yapay zeka rehberi olan DJ’i de duyurdu. Ancak bu özellik şimdilik yalnızca ABD ve Kanada’da kullanılabiliyor. Ayrıca akıllı fandom ve podcast’ler için otomatik oynatma özelliği de var.