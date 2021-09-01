Windows 11 Android Uygulama Desteği Ertelendi

Windows 11 ve Microsoft Store’a Android uygulamaları desteği ekleyen Android için yakında çıkacak Windows Alt Sistemi, Microsoft tarafından ertelendi. Özelliğin erken bir sürümü ilk olarak 24 Haziran etkinliğinde tanıtıldı, ancak Microsoft tarafından hiçbir zaman genel beta testi için sunumlara başlanmadı.

Microsoft, Windows 11’in 5 Ekim’de desteklenen cihazlara sahip kullanıcılara sunulacağını doğruladı. Windows Insider programının Beta kanalında şu anda test kullanıcılarına sunulan tüm değişikliklerle birlikte kararlı sürüm gönderilecektir.

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Yakın zamanda piyasaya sürülen Windows 11 Build 22000.168, son Ekim sürümünde yer alacak tüm özelliklerle birlikte geliyor. Bitmemiş Android desteği ve performans sorunları nedeniyle Microsoft, Android uygulamalarını ve Amazon App Store entegrasyonunu şimdilik Store’dan kaldırmaya karar verdi.

Windows’ta Android uygulamaları desteğinin 2022’de görünmesi bekleniyor. Özelliğin Windows 11 sürüm 21H2’ye bir güncelleme olarak gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Windows 11’in Android Uygulamaları Yakında Genel Beta Testine Girilmesi Bekleniyor

Windows 11’in Android uygulamaları desteğinin bu yıl Windows Insider programına gelmesi bekleniyor ve bu uygulamalar Google Play Store yerine Amazon App Store üzerinden desteklenecek.

Amazon mağazasında bulunan favori Android uygulamalarınız, Amazon geliştiricilerinin onayından sonra yenilenen Microsoft Mağazası tarafından görünebilir duruma gelecek. Microsoft’a göre, Android uygulamaları desteği, favori uygulamaların cihazlara direkt yüklenmesine izin verecek. Yüklü olan mobil uygulamaları Başlat menüsünden, görev çubuğundan, Windows Arama sonuçlarından, Paylaş menüsünden ve diğer yerlerden başlatabileceksiniz. Win32 veya UWP uygulamaları gibi, Android uygulamaları da işletim sistemine entegre olacaktır.

Amazon Store’da yaklaşık 500.000 Android uygulaması var ve bu sayı Google’ın uygulama sayısının yakınından bile geçmemekte. Neyse ki, kullanıcıların internette bulunan APK dosyalarını kullanarak mobil uygulamaları yüklemelerine izin verilecek.

Windows 11’de Android Uygulamaları Desteği Nasıl Çalışır?

Başta belirttiğimiz gibi, Microsoft, Android için Windows Alt Sistemini Windows 11’e getiriyor ve bu, Linux için mevcut Windows Alt Sistemine (WSL) benzemekte. İşletim sistemine entegre edilecek olan alt sistem, yerel uygulama kapsayıcısı ile Android uygulama modeli arasında bir “vekil” ağ geçidi olarak kullanılacak.

Teoride Microsoft, Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) ile uyumluluk için sanal bir makine kullanacak. Bunun nedeni, Windows 11’in Google Play Store desteğiyle gelmemesidir. Google, Android Açık Kaynak Projesi’ni (Google Play Hizmetleri gerektirmeyen özel bir Android çeşidi) kullanıyor.

Windows 11’in Android Alt Sisteminin daha hızlı olması bekleniyor ve Microsoft, herkesin x86 cihazlarda mobil uygulamaları çalıştırmasına olanak tanıyan Intel on the Bridge Teknolojisi ile işbirliği yapacak.

Ancak Windows 11’in Android desteği Intel ürünlerine özel olmayacak. Microsoft yetkililerine göre AMD veya ARM cihazlarda Intel Bridge gerekli değil.