Windows 10 sinir bozan sorununa kısmi bir çözüm sunuldu

Windows 10 sistemlerinde uzun süredir bilinen ve bazı Conexant ve Synaptics ses kartlarını etkileyen sorun için bir çözüm yayınlandı.

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Sistemde Conexant ve Synaptics sürücüleriyle beraber çalışan cihazlarından bazıları hata veya mavi ekran verebiliyorlardı. 2020 Mayıs’tan beri denetim altında olan bu sorun için Microsoft’tan yakın zamanda geçici bir çözüm gelecek gibi.

Yeni bir güncellemeyle birlikte çözümü sunacak olan şirket, sistem iyileştirmelerinin bir-iki gün içerisinde geleceğini belirtti. Kullanıcıların ise kendi başlarına sistemlerini güncellemeye çalışmamaları gerektiğinin de altını çizdi.

Windows 10 başka sorunlara da sahip

Bu sorun Microsoft için uzun süredir devam ediyordu ve sene başındaki büyük güncellemeyle çözülememişti. Hatta bu durumun yanında yine bu sene Microsoft, sisteminde başka sorunlar da tespit etmişti. Örneğin Microsoft IME isteminin Japonca ve Çince dilinde kullanan kişiler için de sistemde bir sorun bulan şirket; yine üçüncü parti sürücülerin kurulmasında sistemde oluşan bazı sorunlar görmüştü.

Ek olarak Windows 10 sisteminin yayınlanma bilgisine bir göz atacak olursak, bunlar dışında bilinen geniş bir sorunlar yelpazesi de gözümüze çarpıyor. Bunların arasında işletim sisteminin kendisiyle alakalı kullanıcıya verilen izinlerden, sertifika kayıplarına kadar gidebilen sorunlar görülebiliyor.

Son olarak belirtmek gerekir ki, güncellemelerle birlikte sistemlerde bazı sorunların görülmesi doğal karşılanabilir. Ancak çözümlerin kısa sürede ve etkili bir şekilde gelmesi kullanıcılar için önem taşır. Bu açıdan Windows 10’da görülen sorunların büyük çoğunluğunun da genelde zamanla çözümlendiğini belirtmekte fayda var.