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Windows 10 sinir bozan sorununa kısmi bir çözüm sunuldu
Windows 10 sistemlerinde uzun süredir bilinen ve bazı Conexant ve Synaptics ses kartlarını etkileyen sorun için bir çözüm yayınlandı.
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Sistemde Conexant ve Synaptics sürücüleriyle beraber çalışan cihazlarından bazıları hata veya mavi ekran verebiliyorlardı. 2020 Mayıs’tan beri denetim altında olan bu sorun için Microsoft’tan yakın zamanda geçici bir çözüm gelecek gibi.
Yeni bir güncellemeyle birlikte çözümü sunacak olan şirket, sistem iyileştirmelerinin bir-iki gün içerisinde geleceğini belirtti. Kullanıcıların ise kendi başlarına sistemlerini güncellemeye çalışmamaları gerektiğinin de altını çizdi.
Windows 10 başka sorunlara da sahip
Bu sorun Microsoft için uzun süredir devam ediyordu ve sene başındaki büyük güncellemeyle çözülememişti. Hatta bu durumun yanında yine bu sene Microsoft, sisteminde başka sorunlar da tespit etmişti. Örneğin Microsoft IME isteminin Japonca ve Çince dilinde kullanan kişiler için de sistemde bir sorun bulan şirket; yine üçüncü parti sürücülerin kurulmasında sistemde oluşan bazı sorunlar görmüştü.
Ek olarak Windows 10 sisteminin yayınlanma bilgisine bir göz atacak olursak, bunlar dışında bilinen geniş bir sorunlar yelpazesi de gözümüze çarpıyor. Bunların arasında işletim sisteminin kendisiyle alakalı kullanıcıya verilen izinlerden, sertifika kayıplarına kadar gidebilen sorunlar görülebiliyor.
Son olarak belirtmek gerekir ki, güncellemelerle birlikte sistemlerde bazı sorunların görülmesi doğal karşılanabilir. Ancak çözümlerin kısa sürede ve etkili bir şekilde gelmesi kullanıcılar için önem taşır. Bu açıdan Windows 10’da görülen sorunların büyük çoğunluğunun da genelde zamanla çözümlendiğini belirtmekte fayda var.
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Windows 10 komut satırı aracı, depolama takibi yapabilecek
Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin Insider versiyonlarına dosyaların ne kadar disk alanı kullandığını söyleyen DiskUsage komut satırı aracını yerleştirdi.
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BleepingComputer tarafından Windows Insider 20277 ve 21277 versiyonlarını kontrol ederken keşfedilen DiskUsage; bütün sürücüleri veya belirli dosyaları tarayıp ne kadar alan kullandıklarını bildirebilme özelliğine sahip.
Hala gelişim aşamasında olan DiskUsage, dosya boyutlarını şu anlık byte ile gösteriyor. Ancak Windows firmasının daha bilindik olan gigabayt ve megabayt boyutlarını gösterebilmesi için uygulamaya bazı eklemelerin yaptığı da belirtiliyor. Aynı zamanda araç, yönetici ayrıcalıklarını gerektiriyor. Yani aracı denerken hata almamak isteyen Windows Insiders kullanıcılarının Windows 10 üzerinde yükseltilmiş komut istemini açmaları gerekecek.
Araç aynı şekilde genel disk alan taramaları yapabilmek için de kullanılabiliyorken; kullanıcı araç üzerinde görmek istediği dosyalar için ayarlamalar da yapabiliyor. Örneğin belli bir boyutun üstündeki dosyaları görebilmek gibi farklı kişiselleştirme ve özelleştirme seçeneklerini de sunuyor.
System32 içerisinde yer alan araç, şu anlık hala geliştirilme aşamasında. Şu anda istenildiği gibi çalışan birkaç özelliği olmakla beraber, komutlarda bazı yazım hataları da mevcut. Ancak her ne kadar bazı kullanıcılar depolama bilgileri için yine bilindik uygulamaları tercih edecek olsalar da; Windows terminalinden disk alanına ulaşmak bazı kullanıcıların ve yönetici hesapların ilgisini çekebilir.
DiskUsage, Microsoft’un getireceği bir Windows 10 güncellemesiyle birlikte sistemlere eklenmeye hazır olduğu zaman muhtemelen araç hakkında daha da çok şey duyabiliriz. Şu anlık ise sadece Windows Insiders 20277 ve 21277 kullanıcıları bu özelliği deneyimleyebiliyorlar.
Google Chrome adres çubuğundan hızlı işlemler nasıl yapılır?
Birkaç hafta önce gelen Google Chrome 87 güncellemesi, tarayıcıyı daha performanslı ve uyumlu hale getirdi. Ancak gelen özelliklerden bazıları oldukça sessiz bir şekilde geldi.
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Varsayılan olarak kapalı gelen Quick Actions, yani Hızlı İşlemler özelliği; kullanıcıların URL adres çubuğuna bazı kısa komutlar yazarak belirli işlemleri hızlıca yapmalarına olanak sağlıyor. Bu işlemlerin arasında tarayıcı geçmişi silme, çerezleri silme veya tarayıcıyı güncelleme gibi uygulamalar bulunuyor.
Google Chrome Quick Actions/Hızlı İşlemler nasıl aktifleştirilir?
Chrome 87 ile tarayıcıya eklenen bu özellik, belirttiğimiz gibi kapalı olarak geliyor. Ancak çok kısa bir iki işlemle aktifleştirilebiliyor. Bunun için öncelikle Chrome Experiments/Deneyleri kısmına girip “flags” özelliğine erişmek gerekiyor. Buna da adres çubuğuna chrome://flags yazarak ulaşılabiliyor. Ardından ise “flags” sayfasının arama kısmına “omnibox suggestion” yazıldığında aktifleştirmek gereken iki seçeneğe kolayca ulaşabiliyoruz:
- Omnibox suggestion button row
- Omnibox Pedal Suggestions
Bu iki özelliğin karşısındaki seçeneği “Default” yerine “Enabled” yaptığınız zaman, aktif hale gelmeleri için tarayıcıyı kapatıp tekrardan açmanız gerekecek. Tarayıcıyı yeniden başlattığınızda ise işlev artık kullanılabilir hale gelmiş olacak.
Bu özelliğin aktif olmasıyla beraber tarayıcınızda adres çubuğuna gidip “çerezleri sil”, “tarayıcı güncelle”, “sayfayı çevir”, “gizli pencere/mod”, “şifreleri yönet”, “geçmişi sil”, “kredi kartını düzenle” gibi komutları yazdığınız zaman çıkacak seçeneğe tıklayıp işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta açık olan bir sekmenizin ismini yazdığınızda ona geçiş bile sağlayabiliyorsunuz.
Adım Adım Quick Actions aktifleştirme nasıl yapılır?
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Microsoft Edge, tarayıcıların büyük sorunlarından birini çözüyor
Microsoft, tarayıcısı Edge için RAM kullanımını azaltacağı düşünülen yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
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Deneme aşamasındaki bu özelliğe göre tarayıcı, açık olan sekmelere uzun süre geçilmemesi durumunda o sekmeleri beklemeye alabilecek. Bunun, özellikle de bilgisayar üzerinden iş yapılıyor veya çoklu sekmeler kullanılıyorsa; tarayıcıların zaman zaman bilgisayarın performansını bile düşürebilen RAM kullanımı sorununu bir nebze olsun çözeceği düşünülüyor.
Konuyla alakalı bilgiler Windowslatest’tan geliyor. Buna göre Microsoft, yakın zamanda ivme kazanan tarayıcısı Edge için yeni bir deneysel özellik ekledi. Bir süredir kullanılmayan açık sekmeleri beklemeye alması planlanan özellik, sekmelerin açılması durumunda ise onları tekrardan aktif hale getiriyor. Özelliğin denemelerinde ise RAM ve işlemci kullanımında ciddi farklar gözlemlenebiliyor.
Microsoft Edge Beta versiyonunda özellik mevcut durumda
Bu özellik deneysel olması nedeniyle tahmin edilebileceği gibi şu anda sadece beta kanalında erişilebilir halde. Ancak birkaç hafta içerisinde tarayıcıya gelmesi olası. Böylelikle ilk olarak Chromium 79 ile gelen özellik Microsoft tarafından yavaş yavaş kullanıma koyulmaya başlanmış olacak. Ayrıca Microsoft’un dediğine göre aktif olmayan sekmelerin uyutulması, Windows 10’da %32 RAM tasarrufunun yanında %37 de işlemci tasarrufu sağlıyor. Bunun yanında dizüstü bilgisayarlar için pil kullanımını da azaltıyor.
Kullanıcı bu özelliği kendi isteğine göre ayarlayabiliyor ve açık sekmelerin hangi süre sonunda beklemeye alınabileceğine karar verebiliyor. Sonuç olarak da kullanımda olup beklemeye alınan sekmeler az tüketim sağlarlarken, onlara dönüldüğünde sistem tekrar onları yükleme yoluna gidiyor.
Bununla beraber bir ses veya görüntü sunulan sekmeler veya kayıt altında olan sekmelerin bekleme özelliğinde bir istisna oluşturduklarını da hatırlatmakta fayda var. Yine kendini sürekli yenileyen veya aktif kalması gerekecek türden sekmeler de var olabilir. Dolayısıyla başka türden istisnaların olup olmayacağını görebilmek için beklememiz gerekecek.
Son olarak deneme aşamasında olan özelliğin bazı sekmelerde ve sitelerde nasıl çalışacağı, beklemeden sonra aktif hale gelen sekmelerin düzgün çalışıp çalışmayacağı veya nasıl tepki verecekleri net olarak bilinmiyor. Dolayısıyla özelliğin beta aşamasında biraz daha gözlemlenip gelişmesi gerekecek.
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