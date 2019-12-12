Akıllı Telefonlar
Windows 10 Mobile desteği resmen sona erdi
Microsoft’un mobil işletim sistemi projesi, büyük iddialarla başlamasına rağmen bir türlü istenen başarıya ulaşamadı. Aşama aşama bitirilen Windows 10 Mobile, resmi destek süresinin sona ermesinin ardından resmen tarih oldu.
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Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini tamamen bitirdi
Microsoft, 10 Aralık tarihinde yaptığı duyuru ile mobil işletim sistemi kullanıcıları için sunduğu resmi desteği sona erdirdiğini açıkladı. Bir süredir sürüm güncellemesi almayan işletim sistemi, güvenlik güncellemeleri başta olmak üzere Microsoft tarafından destek görmeye devam ediyordu. Bu gelişmenin ardından atıl durumdaki mobil Windows projesinin fişi de bir anlamda çekilmiş oldu.
İşletim sistemine sahip en güncel akıllı telefon, Microsoft’un 2016 yılında duyurduğu Lumia 650 modeliydi. Dolayısıyla mobil işletim sisteminin kullanıcı sayısının çok az olduğu tahmin ediliyor. Microsoft, Windows 10 Mobile kullanıcılarının 10 Mart 2020 tarihine kadar yedeklerini farklı bir cihaza aktarabileceklerini belirtti.
Mobil tarafta elini güçlendirmek isteyen Microsoft, bunu gerçekleştirmek için 2013 yılında Nokia’nın akıllı telefon birimini satın almıştı. İddialı başlayan Microsoft Lumia projesi; başarısız arayüz ve kısıtlı uygulama marketi gibi nedenlerle kullanıcı tarafında istenen sonucu alamadı. Geliştiriciler de uygulamalarını platforma taşıma konusunda sorun yaşayınca işletim sisteminin ana güncellemeleri Temmuz 2017’de sonlandırıldı.
Son olarak Microsoft’un Android işletim sistemine sahip Surface Duo katlanabilir telefon modeli üzerinde çalıştığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Nokia C1 tanıtıldı
Nokia C1 tanıtıldı. Android Go işletim sistemiyle gelen ve satış fiyatıyla merak uyandıran Nokia C1, HMD tarafından tanıtıldı. Kenya‘da 59 dolara satılacak olan telefon, Android Go işletim sistemiyle geliyor.
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4 çekirdekli 1.3 ghz işlemci, 5.45 inç ekran, 480 x 960 pixel çözünürlük gibi giriş seviyesi özelliklerle gelen telefonun ekranının IPS olması bir artı olarak gözüküyor. 5MP ön kameraya sahip telefonda, ön kamerada bulunan Led flaş da düşük ışıkta fotoğraf çekimini kolaylaştıracak. Ana kameralar da aynı özelliklere sahip.
Wi-Fi 802.11n standardını destekleyen Nokia C1, ancak 3G sunabiliyor. 5G‘ye adımlar atılan günümüz teknolojisinde bu gerçekten çok büyük eksi olarak gözüküyor. Çift sim kart destekleyen telefon, 2500 miliamper kapasiteli pille geliyor. Telefonda ayrıca 3.5mm kulaklık girişi de bulunuyor.
Öncelikle Kenya ve Nijerya‘da satışa sunulacak Nokia C1‘in, diğer ülkelere gelip gelmeyeceği, gelirse de ne zaman geleceği henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 ailesi hakkında sızıntılar ortaya çıktı
Huawei P40 serisi için basına önemli bilgiler sızdırıldı. Paylaşılan görselde cihazın kavisli ekranını ve kamera çıkıntısını açık bir şekilde gösteriyor.
ABD ile ticaret yasağı mücadelesine devam eden Huawei’nin yeni amiral gemileri P40 ve P40 Pro önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. P40 serisiyle ilgili hala çok fazla bilinmeyen detay var. 2020’nin Mart ayında tanıtılması beklenen cihazlar hakkında ortaya atılan iddialar oldukça dikkat çekici.
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Huawei P40 Pro söylentilere göre Kirin 990 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Ayrıca bu telefonun, çift deliği bulunan 6.57 inç boyutundaki AMOLED ekrana sahip olacağı ve bu ekranın tüketicilere 2K çözünürlük sunup HDR desteğine sahip olacağı da diğer söylentiler arasında.
Hızlı şarj söz konusu olduğunda en başarılı üreticilerden olan şirket, yeni amiral gemisinde bu başarısını güçlendirmeye devam edecek. Huawei P40 Pro, 5500 mAh kapasiteli grafen pilin hacmi, lityum pillerin sadece yüzde 70’i kadar olacak. 50W hızlı şarj teknolojisi ile 45 dakikada tam şarj olacak.
Huawei P40 Pro’nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörünün yer alması bekleniyor. Yeni kaynaktan gelen bir başka bilgi de yüzde 100 kesin olmamak ile birlikte bu ekran 120 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. İlk olarak Samsung’un amiral gemilerinde gördüğümüz delikli ekran sayesinde %98’lik ekran/kasa oranı ile göz dolduruyor.
Huawei’in merakla beklenen cihazları, CES 2020 ya da MWC 2020 etkinliklerinin birinde duyurulması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus, kendi Airpods alternatifi kulaklığını tanıtabilir!
OnePlus, yeni bir proje üzerinde çalışmalara başladı. Güncel akımlara uyarak, kendi Airpods benzeri kulaklığını üretmeyi planlıyor.
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Şu an piyasada olan kulaklıkların birçoğu kendi tasarım çizgisini, Apple’ın seneler önce çıkarmış olduğu dünyanın ilk tam kablosuz kulaklıklarından biri olan Airpods’a özenerek tasarlıyorlar. Aslında bunu yaparken düşündükleri başlıca sebep; insanların Apple mühendisleri tarafından en ergonomik kullanımın, Airpods dizaynı olmasından kaynaklanıyor.
Huawei’de Freebuds serisinde bu tasarım anlayışını kullamıştı. Bu sene tanıttıkları; Apple’ın başlı başına rakibi olarak konumlandırılan, Freebuds 3 tam kablosuz kulaklığında görmüştük. Yakın zamanda çıkan haberlere bakacak olursak da Samsung’un S11 ailesiyle duyuracakları yeni Buds kulaklığın Pro versiyonu, yine Airpods alternatifi olarak belirlenmiş.
Haberin kaynağı Twitter iddiacılarından Tipster Max J. ait. Son attığı twette belirttiği üzere OnePlus kanadından yepyeni bir kulaklık gelecek. Gelecek kulaklıkla ilgili herhangi bir detay, sızdırılan haberde belirtilmiyor. Sadece gelecek ürünle ilgili ipucu alabileceğimiz konsept görüntülere yer verilmiş.
Oppo’nun alt firması aslında uzun sürelerdir kablosuz kulaklık geliştiriyor. Fakat birkaç yıldır, spor tipi kulaklıklar üzerinde yarışını sürdürmeye devam ediyordu. Peki sizce, şu an piyasada olan kulaklıklarla ve yeni çıkacak Pixel Buds 2 ile rekabet edebilecek mi? Hep birlikte bekleyip durumun nasıl ilerleyeceğini göreceğiz.