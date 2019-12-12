Windows 10 Mobile desteği resmen sona erdi

Microsoft’un mobil işletim sistemi projesi, büyük iddialarla başlamasına rağmen bir türlü istenen başarıya ulaşamadı. Aşama aşama bitirilen Windows 10 Mobile, resmi destek süresinin sona ermesinin ardından resmen tarih oldu.

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Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini tamamen bitirdi

Microsoft, 10 Aralık tarihinde yaptığı duyuru ile mobil işletim sistemi kullanıcıları için sunduğu resmi desteği sona erdirdiğini açıkladı. Bir süredir sürüm güncellemesi almayan işletim sistemi, güvenlik güncellemeleri başta olmak üzere Microsoft tarafından destek görmeye devam ediyordu. Bu gelişmenin ardından atıl durumdaki mobil Windows projesinin fişi de bir anlamda çekilmiş oldu.

İşletim sistemine sahip en güncel akıllı telefon, Microsoft’un 2016 yılında duyurduğu Lumia 650 modeliydi. Dolayısıyla mobil işletim sisteminin kullanıcı sayısının çok az olduğu tahmin ediliyor. Microsoft, Windows 10 Mobile kullanıcılarının 10 Mart 2020 tarihine kadar yedeklerini farklı bir cihaza aktarabileceklerini belirtti.

Mobil tarafta elini güçlendirmek isteyen Microsoft, bunu gerçekleştirmek için 2013 yılında Nokia’nın akıllı telefon birimini satın almıştı. İddialı başlayan Microsoft Lumia projesi; başarısız arayüz ve kısıtlı uygulama marketi gibi nedenlerle kullanıcı tarafında istenen sonucu alamadı. Geliştiriciler de uygulamalarını platforma taşıma konusunda sorun yaşayınca işletim sisteminin ana güncellemeleri Temmuz 2017’de sonlandırıldı.

Son olarak Microsoft’un Android işletim sistemine sahip Surface Duo katlanabilir telefon modeli üzerinde çalıştığını belirtelim.