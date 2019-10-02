Microsoft Surface Duo, katlanan ekranıyla tanıtıldı

New York’ta bir Surface etkinliği düzenleyen Microsoft, katlanabilir formdaki akıllı telefon modelini duyurdu. Markayı uzun bir aranın ardından akıllı telefon pazarına döndürecek olan Microsoft Surface Duo, katlanabilir ekran yapısı ile dikkat çekiyor!

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Microsoft Surface Pro duyuruldu: 360 derece dönebilen çift ekran!

Windows Phone platformunu 2017 yılında kaderine terk eden Microsoft, o tarihten bu yana donanımsal olarak akıllı telefon pazarında yer almıyordu. Dönem dönem Surface markasıyla bir deneme yapabileceği konuşulan markanın geri dönüş ihtimali, bugün yapılan lansman ile resmiyet kazandı.

Microsoft Surface Duo olarak adlandırılan akıllı telefon, son dönemin yıldızı olan katlanabilir telefon konseptini bir üst noktaya taşıyor. 360 derece dönebilen çift ekrana sahip olan cihaz, bu yönüyle rakiplerinden sıyrılmayı başarıyor. Kalem desteği sunan ekranların her biri 5.6 inç boyutunda ve istenildiği zaman beraber, istenildiği zaman ise bağımsız kullanılabiliyor. Bu da aynı anda çift uygulama desteğini beraberinde getiriyor. Ayrıca ikinci ekran, oyunlarda sanal joystick ve farklı özel işlevler için de değerlendirilebiliyor.

Donanım tarafındaki diğer detaylar arasında Qualcomm Snapdragon 855 işlemci, ekran haricinde elimizde olan tek bilgi olarak göze çarpıyor. Microsoft’a göre donanım tarafındaki çalışmalar devam ediyor ve cihaz satışa sunulduğunda en güncel donanımlara sahip olacak. Bunun dışında cihazın Microsoft Launcher giydirilmiş Android 9 Pie işletim sistemi ile geleceği biliniyor. Buradan da Microsoft’un uzun süre ayak dirediği Android kullanımı konusunda geri adım atmış olduğunu söyleyebiliriz.

Microsoft ürün müdürü Panos Panay’ın “mobil cihazlarda yeni bir kategori” olarak tanımladığı Surface Duo’nun 2020 yazına kadar satışa sunulması planlanıyor.