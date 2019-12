Acronis bulut yönetimi ve güvenlik araçları portfolyosuna 5nine’ı da ekledi

Star of Bosphorus Veri Merkezi açılışını gerçekleştiren NGN, bu açılışı yapay zeka destekli özel bir şovla yaparak dikkat çekti.

Yapay zekayı kullanan, Türkiye’nin ilk görsel ve işitsel sahne performansı olarak tanınan Under One Minute, Star of Bosphorus açılışında merkezdeki sismik izolatör alanında gerçekleştirdikleri şov ile merkezin fiziksel güvenliğine dikkat çekerek ileri teknolojiyi sanatla buluşturdu.

‘’Türkiye’nin datasını koruyan dijital kale’’ olarak adlandırılan SoB Veri Merkezi, Türkiye’deki ve bölgedeki şirketlerin siber güvenliğin yanı sıra fiziksel güvenliğe de son derece önem veren bir iş ortağı olacak. Deprem etkisini en aza indiren, yapısal sismik izolasyonu sayesinde kesintisiz çalışma ve yüksek standartlarda veri güvenliği bulunan merkez, bu özellikleriyle dünyadaki en önemli merkezlerden biri.

138 adet sismik izolatör üzerinde inşa edilen ve depremde operasyonun devamlılığı için tasarlanan veri merkezi, Türkiye’de de bir ilki başardı. Projenin yaratıcılarından Mehmet Ünal ve Hakan Yılmaz, ‘’Seismic Waves’’ olarak adlandırıldıklarını performansın ilhamını 1993 ile 2013 arasında dünyadaki büyük depremlerden aldıklarını ifade ettiler. Işık sanatçısı Sadık Avcı işbirliği ile gerçekleşen özel performans, depremlerin görselleştirilmesiyle ve seslendirilmesiyle ortaya çıktığı belirtiliyor.