Güvenlik
Acronis bulut yönetimi ve güvenlik araçları portfolyosuna 5nine’ı da ekledi
Acronis günümüzün en büyük siber koruma firmalarından biri olarak yeni bir duyuru gerçekleştirdi. Bu bağlamda Microsoft Hyper-V ve Azure bulut yönetimi ve güvenliği çözümleri konusunda dünya çapında bir tedarikçi olan 5nine‘ın satın alındığını açıkladı. Anlaşmanın bir parçası olarak 5nine, Acronis’in% 100 bağlı ortaklığı olacak.
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5nine, Hyper-V için uçtan uca bulut çözümleri ve Hyper-V ve Azure için ilk ve tek çok katmanlı güvenlik çözümü sunuyor. Yenilikçi, güçlü ve kullanımı kolay yazılımı maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak ve güvenlik risklerini azaltmak için tasarlandı. Acronis, 5nine teknolojisini Acronis Siber Platformu‘na entegre etti ve Acronis Siber Bulut Çözümleri portalı üzerinden yeni hizmetler sunacak. Böylece 5nine’a ait çözümler, yönetilen servis sağlayıcıların (MSP’ler) ve BT kuruluşlarının bulut hizmeti düzenlemesini basitleştirmesini, yeni iş oluşturmasını ve müşterilerin ihtiyaçlarını yönetmesini sağlayacak.
Acronis, 5nine ile birlikte müşterilere ve iş ortaklarına, iş yüklerini fiziksel veya sanal altyapılarından Acronis Siber Altyapı, Microsoft Azure veya her ikisine geçirmek için daha kolay bir yol sunacak. 5nine’ın bulut geçişini, yönetimini, izlemesini ve yenilikçi iş yükü yönetim araçlarını ve süreçlerini birleştirme becerisi, müşterilerin Beş Siber Koruma Vektörü‘nü kapsamasını sağlayacak. Bu sayede tüm verilerin (SAPAS), uygulamaların ve sistemlerin güvenliğini, erişilebilirliğini, gizliliğini, orijinalliğini sağlayacak.
5nine İcra Kurulu Başkanı Karen Armor, “Acronis ile birleştirerek, ürün yeniliğini hızlandırabilir, dağıtım kanalımızı genişletebilir ve mevcut teknolojimizi kaldırarak müşteri gereksinimlerini karşılayabileceğiz” dedi. “Müşterilerimiz adına Microsoft sanal makinelerini yönetme ve koruma konusunda neredeyse on yıllık deneyimden edinilen bilgiler sayesinde, bu satın almanın bulut benimsemesini teşvik edeceği ve dünya çapında güvenli ve güvenilir bulut altyapısı dağıtımları sağlayacağından eminiz”
Acronis, 5nine’nın BT kanalındaki 50.000’den fazla partnerlerine ve ortağının değerini görerek MSP’lerin ve bulut servis sağlayıcılarının hibrit altyapı iş yüklerini daha iyi yönetmelerini sağlayacak. Acronis’in altyapı dağıtım gereksinimlerini lokasyona, bütçeye ve kullanım durumuna göre karşılayabilmesi, Acronis Siber Altyapı, Microsoft Azure ve daha fazlası ile siber koruma sağlamak için onlara en üst düzeyde kontrol ve esneklik sağlıyor olacak.
Acronis Kurucusu ve CEO’su Serguei “SB” Beloussov, “Siber koruma ürünleri ve hizmetleri portföyümüze 5nine’ın çözümünü ekleyerek, ortaklarımıza ve müşterilerimize Microsoft hibrit bulut platformunu benimsemenin kolay bir yolunu sunuyoruz. Birleştirilmiş bir çözümle, kuruluşlar tümünü bulutlara taşıyabilecek veya iş yüklerini buluta taşıyabilecek ve daha sonra hem kurum içi hem de bulut sanal makinelerini tek bir arayüzle yönetebilecek. Acronis’in kullanımı kolay, tek cam bölmesini genişleterek BT yöneticilerinin tüm iş yükleri için siber korumayı izlemesi, yönetmesi ve sağlamasını sağlayarak iki çözümün işlevselliğini birleştirmeyi düşünüyoruz ”dedi.
Acronis, 5nine’nın ödüllü Bulut Yönetimi, Bulut Geçişi ve Güvenlik Platformu’na yatırım yapmaya ve geliştirmeye devam edecek. Her iki şirket de geniş bir deneyime sahip olmasıyla ve Microsoft ekosisteminde olması sayesinde Microsoft Gold Certified iş ortakları, Microsoft Azure’un daha fazla benimseme kazanmasıyla yenilemeyi sürdürmeyi planlıyor.
Güvenlik
ESET yeni güvenlik yazılımlarını piyasaya sürdü
Bilgisayarlar için güvenlik yazılımları üreten ESET, özel olanın özel kalması için yeni güvenlik sorunlarına odaklanmış 2020 model yazılımlarını piyasaya sürdü.
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İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısında ESET NOD32 Antivirus’ün yanı sıra Internet Security ve Smart Security Premium programlarının 2020 yılı sürümleri tanıtıldı. Yeni sürümler, en güncel virüs, truva atı, solucan, rootkit ve botnetleri koruyor. Ayrıca oltalama teknikleri, fidye yazılımları, casus programları ve kripto madenci yazılımları gibi kötü amaçlı kodlarla mücadele etmek için tasarlandı.
Dünya genelinde her yıl yaklaşık 130 milyon yeni zararlı yazılım ortaya çıkarken, her 4 saniyede bir ESET yazılımları bir tehtidle karşılaşıyor. Yeni sürümlerle birlikte, 13 ana koruma modülü oluşturulmuş durumda. Bu 13 modülün yanı sıra Web Kamerası Koruması, Akıllı Ev Koruması, Oyun Modu, Ebeveyn Kontrolü, Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması, Parola Yöneticisi ve Güvenli Veri Şifrelemesi gibi onlarca modül daha, verilerimize ulaşmaya çalışanlara karşı koyuyor.
Gizliliğe yönelik yapılan yeni sürüm yükseltmelerinde, makine öğrenmesi ile birçok farklı algoritma çalışıyor. Ayrıca ESET tarafından sunulan Tam Disk Şifrelemesi özelliği ile ESET Full Disk Encryption (EFDE) ile çözüm sunuyor.
Basın Bülteni
Star of Bosphorus Veri Merkezi’nde yapay zeka ile sanatın buluşması!
Star of Bosphorus Veri Merkezi açılışını gerçekleştiren NGN, bu açılışı yapay zeka destekli özel bir şovla yaparak dikkat çekti.
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Yapay zekayı kullanan, Türkiye’nin ilk görsel ve işitsel sahne performansı olarak tanınan Under One Minute, Star of Bosphorus açılışında merkezdeki sismik izolatör alanında gerçekleştirdikleri şov ile merkezin fiziksel güvenliğine dikkat çekerek ileri teknolojiyi sanatla buluşturdu.
‘’Türkiye’nin datasını koruyan dijital kale’’ olarak adlandırılan SoB Veri Merkezi, Türkiye’deki ve bölgedeki şirketlerin siber güvenliğin yanı sıra fiziksel güvenliğe de son derece önem veren bir iş ortağı olacak. Deprem etkisini en aza indiren, yapısal sismik izolasyonu sayesinde kesintisiz çalışma ve yüksek standartlarda veri güvenliği bulunan merkez, bu özellikleriyle dünyadaki en önemli merkezlerden biri.
138 adet sismik izolatör üzerinde inşa edilen ve depremde operasyonun devamlılığı için tasarlanan veri merkezi, Türkiye’de de bir ilki başardı. Projenin yaratıcılarından Mehmet Ünal ve Hakan Yılmaz, ‘’Seismic Waves’’ olarak adlandırıldıklarını performansın ilhamını 1993 ile 2013 arasında dünyadaki büyük depremlerden aldıklarını ifade ettiler. Işık sanatçısı Sadık Avcı işbirliği ile gerçekleşen özel performans, depremlerin görselleştirilmesiyle ve seslendirilmesiyle ortaya çıktığı belirtiliyor.
Güvenlik
Hava savunma sistemi S400 özellikleri, menzili ve sahip olduğu teknolojiler
Bu makalede Rusya‘nın geliştirmiş olduğu en yeni hava savunma sistemi S400 ‘ün özelliklerine ve içerisinde barındırdığı teknolojilere bakıyoruz.
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Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde bulunan Almaz Merkez Denizcilik Tasarım Bürosu 1949 yılından beri savaş gemileri ve çeşitli hava savunma sistemleri geliştiriyor. S300P ve S200 sistemlerinden sonra üretilen ve Türkiye’nin de satın aldığı S400 hava savunma sistemi halihazırda geliştirilmeye devam ediliyor. İlk olarak Nisan 2017’de hizmete giren askeri teknoloji Ağustos 2017 tarihinde konuşlandırıldı. Rusya, Moskova bölge temelli olarak ülkesinin hava sahasını korumak için Kaliningrad ve Doğu Askeri Bölgesi’nde dört adet S400 alayı kurdu. NATO tarafından SA-21 Growler olarak adlandırılan savunma sistemi tabur sayısının, Rusya tarafından 2020 yılına kadar 56’ya çıkarılması planlanılıyor.
S400 hava savunma sistemi özellikleri
S400 hava savunma sistemi içerisinde barındırdığı teknolojik ekipmanlar ile entegre olarak çalışabilmekte. Sistem çok fonksiyonlu radar, otonom tarama ve takip sistemi, uçak-savar füze teknolojisi, taban rampası, kumanda ve kontrol merkezine sahiptir. Hedeflerin yapısal özelliklerine göre ise hava savunma sisteminden üç farklı füze ateşlenebilmektedir. Gelişmiş teknoloji ile birlikte 30 km ve 400 km menzildeki her türlü hava aracı (uçak, insansız hava aracı …) tespit edilebilir ve imha edilebilmektedir. Sistem eş zamanlı olarak 36 hedefe bağlanabilmektedir. Rusya geliştirdiği savunma sisteminin bir önceki model olan S300P’ye göre iki kat daha efektif olduğunu belirtti. 5 dakika içerisinde tekrar kullanıma hazır olan sistem mevcut ve gelecekteki kara ve hava sistemlerine entegre olabilmekte.
S400 füzeleri
Farklı hedefleri imha edebilmek için hava savunma teknolojisi S300PMU sistemine göre 4 yeni füze ile uyumlu. Bu füzelerin ilki 48N6DM (48N6E3) olarak bilinmekte. 48N6M füzesinin gelişmiş versiyonu olarak bilinen hava silahı güçlü itim sistemine sahiptir. Bu füze 250 km uzakta bulunan hava hedeflerini imha edebilmektedir. Bir diğer S400 füzesi ise 40N6 ‘dır. Bu füze diğer hava silahlarına göre uzun menzili hedeflemektedir. 400 km’de bulunan hava hedeflerini imha edebilen sistem aktif radar güdümünü kullanıyor. AWACS, J-STARS, EA-6B anti-parazit sistemleri ile güçlendirilen füze sınıfının gelişmiş modellerinden birisidir. Hava savunma füzesinin orta mesafe füzesi ise 9M96E ve 9M96E2 modelleridir. Savaş uçakları gibi hızlı hedeflere direk etki ve yüksek isabet oranı sağlayan füzelerden 9M96E 120 kilometredeki hedefleri imha edebilmektedir.
Kumanda ve kontrol merkezi
S400 hava savunma sistemi 55K6E kontrol merkezinden yönetilmektedir. Ural-532301 tabanlı mobil kontrol aracına yerleştirilmiş sistemin LCD konsolu ile hava sahası denetlenebilmekte füzeler ayrı ayrı kontrol edilebilmektedir. Bu sistem ayrıca serinin diğer hava savunma sistemleri olan SA-12, SA-23, S-300 ile veri alışverişi yapabilmekte.
Radarlar
S400 hava savunma sisteminin ateş kontrol ve hedef takip sistem radarı 92N6E’dir. Bu radar sistemi NATO tarafından Gravestone (mezar taşı) olarak adlandırılmaktadır. Radar sistemi MZKT-7930 8×8 araç üzerine inşa edilmiştir. Opsiyonel olarak ise Cheese Board 3D takip radarı aynı araçta sisteme entegre edilebilmektedir. Bu radar sistemi ile birlikte 600 km menzildeki tüm hava araçları tespit edilebilmekte eş zamanlı olarak 300 hedefte veri akışı sağlanılabilmektedir.
Fırlatma rampası
Sistemin SP85TE2 fırlatma rampası BAZ-64022 6×6 araç veya MAZ-79100 serisi TEL aracı üzerine konumlandırılabilmektedir. TEL aracı ile S400 sistemine ait dört füze bataryası aynı anda taşınabilir.