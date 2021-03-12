İşletim Sistemleri
Windows 10 güncellemesi bazı yazıcılarda sorun çıkartıyor
Windows 10 Kasım 2019 için KB5000808 ve Mayıs 2020 için de KB5000802 güncellemeleri çıkışını yaptı. Sisteme Mart ayı içinde gelen bu yeni güncellemeler, bazı güvenlik sorunlarına çözüm getiriyorlar. Ancak bununla beraber görünüşe göre bazı kullanıcıların yazıcılarında sorunlara da yol açıyorlar.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 902-4.068TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Gelen geri bildirimlere göre bu güncellemelere sahip olanlar; bir şey yazdırmaya çalıştıklarında hata yazısıyla beraber mavi ekran sorunuyla karşılaşıyorlar. Bleeping Computer bu sorunun çeşitli yazıcı markalarında görüldüğünü raporluyor. Özellikle Reddit üzerinde konuyla alakalı çeşitli şikayetler mevcut durumda.
Bazı kullanıcılar yazıcı sürücülerini güncelleyerek bu sorunu çözmüş gibi duruyor. Ancak birçok yorumdan da görülebileceği üzere bu çözüm her zaman işe yaramıyor. Reddit üzerinde Microsoft çalışanı olduğu iddia edilen bir kullanıcı platform üzerinde kullanıcılara bazı çözümler sundu. Ama birçok kişi bu çözümlerle de istediğini alamamış durumda. Hatta bazı kullanıcılar sorunun ancak ve ancak toplu güncellemenin silinmesiyle çözüldüğünden bahsediyorlar. Tabii ki bu durumda güvenlik yamaları da gideceği için bunun pek mantıklı olmadığını söyleyebiliriz.
Bleeping Computer Windows 10 KB5000802 güncellemesinin firma tarafından geri çekildiğini de not düşüyor. Her ne kadar manuel olarak güncellemeye ulaşılabilecekse de; Microsoft en azından Windows Update kullanılarak güncellemeyi yapmanın önüne şimdilik geçmiş durumda.
Konuyla ilgili firmanın sitesindeki yazıda da firma sorun hakkında araştırma yaptıklarını ve güncelleme getireceklerini bildiriyor. Dolayısıyla yakın zamanda yeni gelişmelerin gelmesi muhtemel.
Chrome Os 10. yıl dönümünü yeni tasarım ve yeni özelliklerle kutluyor!
Chrome Os 10. yıl dönümünü kutluyor. Özellikle tasarımla ilgili bir dizi yenilik de beraberinde geliyor. Telefon merkezi, daha iyi ekran görüntüsü araçları ve yakınlardaki paylaşım bunlardan bazıları.
Okumak isteyebilirsiniz; Hummer elektrikli SUV modeli 3 Nisan’da görücüye çıkıyor
Google Chrome Os 10 yaşında yeni özellikleriyle
Google, Chrome OS platformunun 10. doğum gününü kutlamak için bazı yenilikler tanıttı. Bu yenilikler sayesinde platformu çok daha kullanışlı hale getirecek bir araç setini de duyurmaktan geri kalmadı. Kopyaladığınız son 5 şeyi hatırlayan bir pano, Android cihazlara erişimi kolaylaştıran telefon merkezi gelen özelliklerden bazıları.
Phone Hub, pil ömrü ve veri bağlantısı gibi şeyler için telefonun mesajlarına, kontrollerine erişim sağlayan küçük bir pano. Chromebook’u Android cihazınızı kaybettiğinizde çaldırmak için kullanabileceksiniz. Ayrıca tek tıklamayla son Chrome sekmelerini görebilmek de mümkün olacak. Bunlara ek olarak dizüstü bilgisayardan metin gönderip alma işlemiyse devam edecek.
WiFi senkronizasyonu sayesinde şifreleriniz tekrar girmek zorunda kalmayacaksınız. Ayrıca güvenilir ağlara otomatik olarak bağlanmak mümkün olacak. Bunlara ek olarak önümüzdeki aylarda yakındaki paylaşım özelliği de gelecek. Böylece cihazlarınız arasında dosya paylaşımını hızlı ve güvenli bir şekilde yapabileceksiniz.
Yeniden tasarımın bir parçası olarak medya denetimleri doğrudan hızlı ayarlar panelinde erişime açık olacak. Ayrıca sekiz adede kadar sanal çalışma alanı destekleyen genel bakış modu yeni özellikler arasında.
Google yöneticisi Sundar Pichai konuyla ilgili heyecanını Twitter üzerinden dile getirdi.
Ürün önerilerimizi içeren Hepsiburada listemize buradan ulaşabilirsiniz.
Genel
Önemli güvenlik güncellemeleri içeren iOS 14.4.1 Yayınlandı!
Apple tüm cihazları için önemli güvenlik güncellemeleri içeren iOS 14.4.1’i yayınladı. İşte iOS 14.4.1 güncellemesi ile gelen düzeltmeler.
Apple yeni yazılım güncellemesi ile akıllı cihazlardaki büyük güvenlik açığını kapatıyor. iOS 14.4 işletim sisteminde yakalanan bir güvenlik açığı, Apple’ı acilen güncelleme yapmaya itti. iOS 14.5 üzerinde çalışan Apple, bu güvenlik açığı ile iOS 14.4.1 güncellemesini yayınlamak zorunda kaldı. Gelin güncellemenin detaylarına göz atalım.
İlginizi Çekebilir: OnePlus 9, Sony IMX789 ile Birlikte Gelecek!
Apple bugün tüm cihazlara yayınladığı güncellemesi ile büyük bir güvenlik açığını kaldırmış gibi gözüküyor. Apple, başka bir güncelleme üzerinde çalışırken, bir anda böyle beklenmeyen bir ara güncelleme yayınladı. Dolayısıyla küçük bir boyuta sahip olan bu yeni güncelleme, görünüşe göre güvenlik tarafında büyük önem taşıyor. Önemli hata düzeltmeleri içeren iOS 14.4.1 ülkemizde yaklaşık 90MB boyutunda.
Apple bu küçük güncelleme ile Safari‘nin işleme motoru WebKit‘teki güvenlik açıklarını kapatıyor. Apple iOS 14.4.1 ile WebKit üzerinde kötü amaçlarla oluşturulmuş ve rastgele kod çalıştırılmasına yol açan bu hataları düzeltti. Ek olarak WebKit yeni güncelleme ile bellek bozulması sorunundan da kurtulmuş oldu.
Güncelleme nasıl yüklenir?
Apple tarafından yayınlanan bu önemli güncellemeyi güvenlik nedeniyle hemen yüklemek gerekiyor. Güncellemeyi yüklemek için cihazınızın Ayarlar uygulamasına girin. Ardından Genel > Yazılım Güncelleme sekmelerini takip edin. Burada yer alan en yeni güncellemeyi indirin ve kurulumunu yapın. Bu sayede Apple tarafından yayınlanan ve önemli güvenlik açıkları kapatan iOS 14.4.1 güncellemesine sahip olabilirsiniz. Son olarak güncelleme yapmadan önce pil seviyenizin %50 ve üzeri olması gerektiğini unutmayın.
Sizler için önerdiğimiz ürünleri ve ekipmanları Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya tıklayınız!
Güncelleme
Windows 10 gelecek büyük güncellemesi yaklaşıyor
Windows 10 işletim sisteminin gelecek büyük güncellemesi 21H1 için Microsoft bir adım daha attı. Güncellemeyi test edecek kişiler yeni versiyonu denemeye başladılar.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Neowin tarafından tespit edildiği üzere firma yenilediği blog sayfasında 21H1 güncellemesinin son ön izleme versiyonunu yayınladı. Böylelikle güncellemeyi test edecekler de sistemin yeni versiyonunu denemeye başlayacaklar.
Önceleri Windows Insiders versiyonunu kullananlar Windows Update üzerinden manuel olarak aramaları durumunda; en son ön izleme versiyonuna erişebiliyorlardı. Ancak şimdi ise Microsoft; 21H1 versiyonunun tüm Windows Insiders ve Beta kanalı kullanıcıları için önerilen bir güncelleme halinde geleceğini söylüyor.
Microsoft böylelikle test aşamasına geçerek Windows 10 21H1 güncellemesini herkes için çıkmadan önce daha da geliştirmeye çalışıyor. Ayrıca daha önce de belirttiğimiz üzere 21H1 versiyonu çok büyük bir güncelleme olmayacak. Nispeten daha küçük bir güncelleme olacak ve en son işletim sistemi versiyonlarına sahip olanların güncellemeyi sistem içerisinden de aktif hale getirmesi mümkün olacak.
Test aşamasının da başlamasıyla güncellemenin yaklaştığını umabiliriz gibi. Ancak yine de yeni versiyonun ne zaman geleceği hakkında net bir şey söylemek zor. Sızıntılardan ilerleyecek olursak 2021 yılının ilk yarısının sonları daha makul gözüküyor. Özellikle de Mayıs ayı içerisinde güncellemeyi görmemiz muhtemel.
Forumdan Son Mesajlar
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Iphone telefon ile kulaklığın tüm özellikleri kullanıla...
Yazan: csgn, 5 gün önce
-
Kardeşim öncelikle hayırlı olsun. Lütfen sen de burad...
Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
-
Hepsiburada dört dörtlük kampanya fırsatlarında da oldu...
Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
-
Birçogumuzun yeni fırsatlar aradığı bir döneme girdik. ...
Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
-
ev ihtiyaçları için güzel indirimler var. Hepsiburada
Yazan: Metin Murat, 3 hafta önce
Windows 10 güncellemesi bazı yazıcılarda sorun çıkartıyor
Trendyol, en çok indirilen uygulamalarda ilk 10’da!
Yeni nesil BMW M2, buz üzerinde görüntülendi
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN İLK SAMSUNG TELEFONLAR ELİMİZDE!
POCO X3 NFC Almak İçin 21 Neden!
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN İLK SAMSUNG TELEFONLAR ELİMİZDE!
POCO X3 NFC Almak İçin 21 Neden!
TÜRKİYE’DE DE ÜRETİMİNE BAŞLANAN TELEFON! | Redmi 9C kutu açılışı
A15S Teknik Özellik ve Fiyat Beklentimiz | Ülkemizde üretilen ilk Oppo!
Xiaomi Mi 10T İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #3
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN İLK SAMSUNG TELEFONLAR ELİMİZDE!
POCO X3 NFC Almak İçin 21 Neden!
TÜRKİYE’DE DE ÜRETİMİNE BAŞLANAN TELEFON! | Redmi 9C kutu açılışı
A15S Teknik Özellik ve Fiyat Beklentimiz | Ülkemizde üretilen ilk Oppo!
Xiaomi Mi 10T İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #3
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.