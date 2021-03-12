Windows 10 güncellemesi bazı yazıcılarda sorun çıkartıyor

Windows 10 Kasım 2019 için KB5000808 ve Mayıs 2020 için de KB5000802 güncellemeleri çıkışını yaptı. Sisteme Mart ayı içinde gelen bu yeni güncellemeler, bazı güvenlik sorunlarına çözüm getiriyorlar. Ancak bununla beraber görünüşe göre bazı kullanıcıların yazıcılarında sorunlara da yol açıyorlar.

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Gelen geri bildirimlere göre bu güncellemelere sahip olanlar; bir şey yazdırmaya çalıştıklarında hata yazısıyla beraber mavi ekran sorunuyla karşılaşıyorlar. Bleeping Computer bu sorunun çeşitli yazıcı markalarında görüldüğünü raporluyor. Özellikle Reddit üzerinde konuyla alakalı çeşitli şikayetler mevcut durumda.

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Bazı kullanıcılar yazıcı sürücülerini güncelleyerek bu sorunu çözmüş gibi duruyor. Ancak birçok yorumdan da görülebileceği üzere bu çözüm her zaman işe yaramıyor. Reddit üzerinde Microsoft çalışanı olduğu iddia edilen bir kullanıcı platform üzerinde kullanıcılara bazı çözümler sundu. Ama birçok kişi bu çözümlerle de istediğini alamamış durumda. Hatta bazı kullanıcılar sorunun ancak ve ancak toplu güncellemenin silinmesiyle çözüldüğünden bahsediyorlar. Tabii ki bu durumda güvenlik yamaları da gideceği için bunun pek mantıklı olmadığını söyleyebiliriz.

Bleeping Computer Windows 10 KB5000802 güncellemesinin firma tarafından geri çekildiğini de not düşüyor. Her ne kadar manuel olarak güncellemeye ulaşılabilecekse de; Microsoft en azından Windows Update kullanılarak güncellemeyi yapmanın önüne şimdilik geçmiş durumda.

Konuyla ilgili firmanın sitesindeki yazıda da firma sorun hakkında araştırma yaptıklarını ve güncelleme getireceklerini bildiriyor. Dolayısıyla yakın zamanda yeni gelişmelerin gelmesi muhtemel.