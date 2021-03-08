Windows 10 gelecek büyük güncellemesi yaklaşıyor

Windows 10 işletim sisteminin gelecek büyük güncellemesi 21H1 için Microsoft bir adım daha attı. Güncellemeyi test edecek kişiler yeni versiyonu denemeye başladılar.

Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.

reklam

Neowin tarafından tespit edildiği üzere firma yenilediği blog sayfasında 21H1 güncellemesinin son ön izleme versiyonunu yayınladı. Böylelikle güncellemeyi test edecekler de sistemin yeni versiyonunu denemeye başlayacaklar.

Önceleri Windows Insiders versiyonunu kullananlar Windows Update üzerinden manuel olarak aramaları durumunda; en son ön izleme versiyonuna erişebiliyorlardı. Ancak şimdi ise Microsoft; 21H1 versiyonunun tüm Windows Insiders ve Beta kanalı kullanıcıları için önerilen bir güncelleme halinde geleceğini söylüyor.

reklam

Microsoft böylelikle test aşamasına geçerek Windows 10 21H1 güncellemesini herkes için çıkmadan önce daha da geliştirmeye çalışıyor. Ayrıca daha önce de belirttiğimiz üzere 21H1 versiyonu çok büyük bir güncelleme olmayacak. Nispeten daha küçük bir güncelleme olacak ve en son işletim sistemi versiyonlarına sahip olanların güncellemeyi sistem içerisinden de aktif hale getirmesi mümkün olacak.

Test aşamasının da başlamasıyla güncellemenin yaklaştığını umabiliriz gibi. Ancak yine de yeni versiyonun ne zaman geleceği hakkında net bir şey söylemek zor. Sızıntılardan ilerleyecek olursak 2021 yılının ilk yarısının sonları daha makul gözüküyor. Özellikle de Mayıs ayı içerisinde güncellemeyi görmemiz muhtemel.