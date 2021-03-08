Güncelleme
Windows 10 gelecek büyük güncellemesi yaklaşıyor
Windows 10 işletim sisteminin gelecek büyük güncellemesi 21H1 için Microsoft bir adım daha attı. Güncellemeyi test edecek kişiler yeni versiyonu denemeye başladılar.
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Neowin tarafından tespit edildiği üzere firma yenilediği blog sayfasında 21H1 güncellemesinin son ön izleme versiyonunu yayınladı. Böylelikle güncellemeyi test edecekler de sistemin yeni versiyonunu denemeye başlayacaklar.
Önceleri Windows Insiders versiyonunu kullananlar Windows Update üzerinden manuel olarak aramaları durumunda; en son ön izleme versiyonuna erişebiliyorlardı. Ancak şimdi ise Microsoft; 21H1 versiyonunun tüm Windows Insiders ve Beta kanalı kullanıcıları için önerilen bir güncelleme halinde geleceğini söylüyor.
Microsoft böylelikle test aşamasına geçerek Windows 10 21H1 güncellemesini herkes için çıkmadan önce daha da geliştirmeye çalışıyor. Ayrıca daha önce de belirttiğimiz üzere 21H1 versiyonu çok büyük bir güncelleme olmayacak. Nispeten daha küçük bir güncelleme olacak ve en son işletim sistemi versiyonlarına sahip olanların güncellemeyi sistem içerisinden de aktif hale getirmesi mümkün olacak.
Test aşamasının da başlamasıyla güncellemenin yaklaştığını umabiliriz gibi. Ancak yine de yeni versiyonun ne zaman geleceği hakkında net bir şey söylemek zor. Sızıntılardan ilerleyecek olursak 2021 yılının ilk yarısının sonları daha makul gözüküyor. Özellikle de Mayıs ayı içerisinde güncellemeyi görmemiz muhtemel.
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Güncelleme
Outriders demo güncellemesi önemli değişiklikler getiriyor
Outriders demo versiyonu için yeni bir güncellemenin yolda olduğunu Reddit üzerinden duyuran Square Enix; dün itibariyle yenilikleri oyuna eklemiş durumda. Güncellemeyle oyuncu eşleştirmeleri hızlandırılırken; oyuncunun bazı özelliklerinde ve Captain düşmanların zorluğunda ayarlamaya gidiliyor. Gauss boss düşmanı ise artık tekrarlanan oynanışlarda daha zor hale gelecek.
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Bunun dışında oyunda en büyük değişikliğin eşya düşürmeyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Legendary eşya için istismar edilebilen “Loot Cave” için çözüm yoluna giden Square Enix; Epic eşyaları da satıcılardan kaldırdı. Ayrıca artık tekrarlanan oynanışlardaki yan görevler ödül olarak Legendary eşya düşürme şansına sahip olacak. Eşya düşme oranları ise oyunda sabit kalmış durumda.
Bu alandaki değişiklikler karakter gelişimi çabalarını başka yere yönlendirme amaçlı gibi. Öyle ki firmaya göre tam oyunun sahip olduğu ilerleme sistemi; oyuncuların demoda gösterebilecekleri fazla gelişimden etkilenme ihtimaline sahip. Dolayısıyla yayıncı firma karakter geliştirme çabalarını engellemek istemese de sistemin istismar edilmediğinden emin olmak istediğini bildiriyor.
Bu güncelleme ise oyuna gelecek olan tek güncelleme değil. Square Enix yakın zamanda daha büyük bir güncelleme getireceğine de açıklamasında yer veriyor. Bununla birlikte birçok hata çözümü ve geliştirmeler oyunda yerlerini alacaklar. Yine Motion Blur seçeneği, oyuncu eşleştirme zamanı ayarlamaları ve sinematik sahneler için iyileştirmelerin de bu güncellemeyle gelmesi muhtemel. Sözü geçen güncelleme için ise net bir tarih şimdilik yok.
Son olarak 1 Nisan’daki çıkışından önce geçen hafta yayınlanan Outriders demo versiyonunun firmanın söylediğine göre iki milyon kişi tarafından indirildiğini belirtelim. Dolayısıyla Square Enix firmasının başarılı bir sürece imza attığını söylemek yanlış olmaz gibi.
Google Chrome güncelleme döngüleri daha da kısalmak üzere
Google tarayıcısı Chrome için daha sık bir güncelleme döngüsü getirmenin peşinde gibi duruyor. Öyle ki Perşembe günü yapılan açıklamaya bakacak olursak; Google tarayıcıya yeni özellikler getiren gelecek büyük güncellemeleri dört haftada bir çıkartacağını söylüyor. Şu anda ise altı haftada yenilendiğini gördüğümüz tarayıcı böylelikle daha sık güncelleme alacak.
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Google firması açıklamasında yeni takvime geçişlerinin; daha gelişmiş hale gelen test ve genel süreçlerinden dolayı olduğunu belirtiyor. Böylelikle Chrome tarayıcısı geçen seneden beri aylık güncelleme alan Mozilla Firefox ile de bu konuda eşit hale geliyor.
Bununla beraber firma bunu tek seçenek olarak da bırakmayacak. Google, tarayıcıda bu kadar sık değişiklik görmek istemeyebilecek şirket müşterileri için de bir çözüm tasarlıyor. Buna göre kullanıcılarına bir “Genişletilmiş Stabilite” seçeneği verecek olan firma; bu seçeneği seçen kullanıcılar için ise güncellemelerini sekiz haftada bir tarayıcıya getirecek. Böyle bir durumda olağan güvenlik güncellemeleri ise sisteme yine dahil olacak. Ancak yeni özellikler tarayıcıda yerlerini alamayacaklar.
Yeni güncelleme takviminin birkaç ay daha zamanı olduğunu söyleyebiliriz gibi duruyor. Öyle ki Google dört haftalık güncelleme döngüsüne Chrome 94 ile geçmeyi planlıyor. Bu versiyonun geliş tarihi ise 2021 yılının üçüncü çeyreği olarak karşımıza çıkıyor.
Apple
macOS güncellemesi üçüncü parti cihaz korumasına yönelik olacak
Şirketin söylediğine göre yeni macOS güncellemesi MacBook bilgisayarlarındaki Apple dışı aksesuar kullanımı sorunlarını çözüyor.
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Bahsettiğimiz güncelleme, 2016 ve 2017 modellerdeki şarj olmama durumuna yakın zamanda gelen güncellemeden sonra; Apple laptoplardaki güç sorunlarını çözmeye odaklı ikinci güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber yeni güncelleme üçüncü parti istasyon cihazlarının kullanımı durumunda Apple cihazları korumaya odak veriyor.
Öyle ki bildirilenlere göre 2019 sonrasındaki MacBook Pro ve 2020 sonrasındaki MacBook Air modellerde; USB-C istasyon ve çoklayıcılara bağlı olmaları durumunda bazı sorunlar görülür durumda.
Hatta Reddit üzerinden yetmişten fazla M1 MacBook Pro kullanıcısı; USB-C çoklayıcıya bağlı olmaları durumunda cihazlarında sorun yaşadıklarını bildiriyorlar. İlgili konuda birçok kullanıcı M1 laptoplarının bu portlara bağlanmalarından kısa süre sonra cevap vermemeye başladıklarını söylüyor. Bu sorunun ortak noktası ise şarj aletlerinin hepsinin Apple dışı bir marka olması.
macOS 11.2.2 için yayınlanan notlarda Apple bu sorunu kabul ediyor. Bununla ilgili olarak ise gelen güncellemenin bilgisayarların üçüncü parti cihazlara bağlanmasıyla oluşabilen sorunları engelleyeceğini bildiriyor.
Dolayısıyla böyle bir sorun yaşayanlar için yeni macOS güncellemesi bu durumu çözecek gibi duruyor. Ayrıca otomatik güncellemeyi açmadıysanız da bilgisayarınızın güncellemeyi aldığından emin olmak için genelde olduğu gibi Sistem Seçenekleri ve Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz.
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Mehmet Emre
8 Mart 2021 at 16:02
windows 10 21h1 salı günü umarım windows 10 na gelir 2021 de bekliyorum
inşallah gelirde güncelerizz