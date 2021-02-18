Windows 10 güncellemesi bazı kameraları bozabiliyor, çözüm yolda

Windows 10 Mayıs ve Ekim 2020 versiyonlarına gelen Şubat güncellemesi bazı kullanıcıların kameralarına sorun yaşattı. Microsoft şimdi kameralarının devre dışı bırakıldığını söyleyen kullanıcıların bu sorununu çözmeye çalışıyor.

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KB4601319 güncellemesiyle birlikte görülen sorunu kullanıcılar Windows 10 Geribildirim Platformu üzerinden iletti. Windows Latest tarafından tespit edilen bu durum; görünüşe göre Intel RealSense Depth ve Razer Stargazer kamera markalarını da etkiliyor.

Ayrıca bir Microsoft mühendisi konuyla alakalı bir paylaşım da yaptı. Kameralarla alakalı sorunun farkında olduklarını belirten yetkili, çözüm üzerinde çalıştıklarını söyledi. Diğer yandan kameralarını çalıştırması gereken kişilerin ise güncellemeyi kaldırmaları gerektiğini not düştü. Dolayısıyla bahsedilen güncelleme nedeniyle kamera sorunları yaşıyorsanız eğer, güncellemeyi kaldırmanız gerekecek.

Bununla birlikte Microsoft güncelleme notlarına göre KB4601319 versiyonu fare, klavye veya dokunmatik kalem gibi yan donanımlar için güvenlik iyileştirmeleri içeriyor. Aynı zamanda şifre onayı ile alakalı güncellemeler de paketin içinde yer alıyor.

Diğer yandan Reddit üzerinden tespit edilen başka hatalar da mevcut. Özellikle Discord’da görülen bazı hatalarla beraber bazı fare ve klavye sorunları da bildirilenler arasında. Yine kullanıcılar görünüşe göre siyah ve mavi ekran sorunlarıyla da karşılaşabiliyorlar. Ancak bu tip sorunların fazla yaygın olmadığını ve bahsettiğimiz gibi çözümün yolda olduğunu umduğumuzu söyleyebiliriz.