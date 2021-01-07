Windows 10 görev çubuğu için yepyeni bir özellik geliyor

Microsoft, işletim sistemi Windows 10 görev çubuğu için getireceği yeni güncellemesini test ediyor.

Güncellemeye göre görev çubuğu “Haberler ve İlgi Alanları” isimli bir seçeneğe sahip olacak. Bu kısımda ise yeni haberler ve spor müsabakalarının sonuçlarının yanında hava durumu gibi bilgiler yer alacak. Aynı zamanda haber, hava durumu ve diğer bilgilerin beslemeleri kişiselleştirilebilecek.

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Özellik, Windows Shell Deneyimi’nin bir parçası olarak geldiğinden dolayı devre dışı bırakılamıyor. Ancak haberler kısmı görev çubuğunda bir seçenek olarak ortaya çıkacağı için kullanıcı istemesi durumunda sağ tık ile onu gizleyebilecek.

Microsoft firmasından Brandon LeBlanc bir blog paylaşımında, Windows için gelecek olan bu özelliğin, kullanıcıların gün içerisinde sürekli güncellenen haberler ve hava durumu gibi canlı bilgilere sisteme entegre bir biçimde ve hızlıca ulaşmalarını sağlayacağını söylüyor.

Windows 10 görev çubuğu için gelecek bu yeni işlev, böylelikle en son haberleri ve spor bilgilerini kullanıcılara sunarken, 4500’ün üzerinde dünyanın farklı haber markalarından bilgi aktaracak. Bunu da Microsoft Bing Haberler kısmındaki yazıları göstererek yapacak.

Windows 10 görev çubuğu Haberler ve İlgi Alanları özelliği şu anda test edilebiliyor

Şu anda özelliği test etmek isteyen kullanıcılar ise ön izleme versiyonunu indirip cihazın bölgesini Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Büyük Britanya, Avustralya veya Hindistan bölgelerinden birine değiştirmeleri gerekiyor.

Bu yeni özellik Windows 10 Build 21286 versiyonuyla geliyor ve haber erişimi için Microsoft Edge tarayıcısı gerektiriyor. Ancak @thebookisclosed Twitter isimli bir yazılım analistinin araştırmasına göre işlev Edge olmadan da çalışıyor. Bunun dışında şu anda hala gelişim aşamasında olan özelliğin bir sonraki Windows 10 versiyonunda erişilebilir olup olmayacağı hala soru işareti. Ancak dağıtımının Ekim güncellemesiyle olabileceği söylenenler arasında.

Son olarak Microsoft bu konuyla alakalı, “Haberler ve İlgi Alanları” kısmından yine Gizlilik Paneline de erişim sağlanabileceğini söylüyor. Söylenene göre Edge tarayıcısı aracılığıyla reklam ve üçüncü parti yazılım limitleri için entegre kontroller de mevcut. Özelliğin hoşunuza gitmemesi durumunda görev çubuğuna sağ tık yaparak işlevin kapatılabileceğini de firma son olarak ekliyor.

Görev çubuğu değişikliklerine ek olarak ise, daha önceden de ilettiğimiz gibi, Microsoft yeni bir ara yüz ve karanlık mod geliştirmeleri üzerinde de çalışıyor.