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Windows 10 görev çubuğu için yepyeni bir özellik geliyor
Microsoft, işletim sistemi Windows 10 görev çubuğu için getireceği yeni güncellemesini test ediyor.
Güncellemeye göre görev çubuğu “Haberler ve İlgi Alanları” isimli bir seçeneğe sahip olacak. Bu kısımda ise yeni haberler ve spor müsabakalarının sonuçlarının yanında hava durumu gibi bilgiler yer alacak. Aynı zamanda haber, hava durumu ve diğer bilgilerin beslemeleri kişiselleştirilebilecek.
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Özellik, Windows Shell Deneyimi’nin bir parçası olarak geldiğinden dolayı devre dışı bırakılamıyor. Ancak haberler kısmı görev çubuğunda bir seçenek olarak ortaya çıkacağı için kullanıcı istemesi durumunda sağ tık ile onu gizleyebilecek.
Microsoft firmasından Brandon LeBlanc bir blog paylaşımında, Windows için gelecek olan bu özelliğin, kullanıcıların gün içerisinde sürekli güncellenen haberler ve hava durumu gibi canlı bilgilere sisteme entegre bir biçimde ve hızlıca ulaşmalarını sağlayacağını söylüyor.
Windows 10 görev çubuğu için gelecek bu yeni işlev, böylelikle en son haberleri ve spor bilgilerini kullanıcılara sunarken, 4500’ün üzerinde dünyanın farklı haber markalarından bilgi aktaracak. Bunu da Microsoft Bing Haberler kısmındaki yazıları göstererek yapacak.
Windows 10 görev çubuğu Haberler ve İlgi Alanları özelliği şu anda test edilebiliyor
Şu anda özelliği test etmek isteyen kullanıcılar ise ön izleme versiyonunu indirip cihazın bölgesini Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Büyük Britanya, Avustralya veya Hindistan bölgelerinden birine değiştirmeleri gerekiyor.
Bu yeni özellik Windows 10 Build 21286 versiyonuyla geliyor ve haber erişimi için Microsoft Edge tarayıcısı gerektiriyor. Ancak @thebookisclosed Twitter isimli bir yazılım analistinin araştırmasına göre işlev Edge olmadan da çalışıyor. Bunun dışında şu anda hala gelişim aşamasında olan özelliğin bir sonraki Windows 10 versiyonunda erişilebilir olup olmayacağı hala soru işareti. Ancak dağıtımının Ekim güncellemesiyle olabileceği söylenenler arasında.
Son olarak Microsoft bu konuyla alakalı, “Haberler ve İlgi Alanları” kısmından yine Gizlilik Paneline de erişim sağlanabileceğini söylüyor. Söylenene göre Edge tarayıcısı aracılığıyla reklam ve üçüncü parti yazılım limitleri için entegre kontroller de mevcut. Özelliğin hoşunuza gitmemesi durumunda görev çubuğuna sağ tık yaparak işlevin kapatılabileceğini de firma son olarak ekliyor.
Görev çubuğu değişikliklerine ek olarak ise, daha önceden de ilettiğimiz gibi, Microsoft yeni bir ara yüz ve karanlık mod geliştirmeleri üzerinde de çalışıyor.
Google en sonunda iOS uygulamalarını güncellemeye başlıyor
7 Aralık’tan beri iOS uygulamalarını güncellemeyen Google, yeni gelen bilgilere göre yakın zamanda güncellemeleri getirmeyi planlıyor.
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Kasım sonlarına doğru Apple, geliştiricilerin kendilerine ne tür bilgiler göndermesi konusunda bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya göre, App Store’un yakın zamanda kullanıcılara gizlilik uygulamalarını anlamalarına yardımcı olmaya başlayacağından bahsediliyordu. Bunu ise her bir uygulamanın sayfasında uygulamanın onlardan toplayabileceği bazı bilgileri ve bunların ne için kullanılabileceğini görmelerine izin vererek yapacaktı.
Yine bu açıklamada uygulamaların Gizlilik kısmında bu bilgilerin olduğu ve 8 Aralık’tan itibaren yeni uygulamaların ve uygulama güncellemelerinin bu bilgileri vermesi gerektiği söyleniyordu. Ama ilginç bir şekilde Google Aralık 7‘den beri hiçbir iOS uygulamasını güncellememişti. Dolayısıyla iOS uygulamaları için Apple firmasına vermesi gereken gizlilik raporlarını verememişti.
Google’ın uygulamalarını güncellememesinin ardından sözü geçen bilgileri Apple’a vermemek için bunu yaptığı söylenmişti. Ancak şimdi TechCrunch sitesine göre ise Google, Apple’a topladığı bilgileri ve nasıl kullandığının bilgilerini yollayacak. Ama bu duruma karşı çıkılmıyorsa, Google firmasının 7 Aralık’tan beri uygulamalarını neden güncellemediği hala meşru bir soru.
Aslında görülene göre firma 7 Aralık’tan sonra iki uygulamasına güncelleme getirdi. Ancak gerekli bilgileri Apple’a yollamadı. Çünkü TechCruch’ın ilettiğine göre Google çalışanlarının bir çoğu da tatilde olmasından dolayı firma Aralık sonu ve Ocak başı gibi “code freeze” statüsüne giriyor. Yani çalışanlar işte olmadıklarından ötürü firma, acil bir çözüm gerektirebilecek işlemlerini durduruyor.
Salı günü bir Google yetkilisinin açıkladığına göre ise firma, yeni gizlilik etiketlerini uygulamalarına gelecek hafta veya ondan sonraki hafta ekleyecek. Dolayısıyla şirketler ve genel anlamda her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini de buraya önemli bir not olarak düşmekte fayda var.
Güncelleme
Galaxy S10 serisi, Android 11 ve OneUI 3.0 güncellemesini aldı!
Geçtiğimiz hafta Galaxy Note 10 serisi için yayınlanan OneUI 3.0 güncellemesinin ardından Samsung, S10 serisi için güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme şimdilik Galaxy S10e ve Galaxy S10 5G modellerini kapsıyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla bölgede ve S10 ile S10+ cihazlarında da güncelleme yayınlanacak. Bu güncelleme OneUI 3.0 ve Android 11‘i temel alıyor.
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OneUI 3.0 ve Android 11, Galaxy S10 serisine hangi yenilikleri getirecek?
OneUI 3.0 ile cihazlar, daha parlak ve zarif bir arayüze sahip olacak. Ses kontrollerinin konumlandırılması ve telefondaki temel uygulamaların görünümleri iyileştirildi. Yeni arayüz, çift tıklama ile ekranı kapatma ve arama ekranında özelleştirmeler ile gelecek. Kamera uygulamasında, otomatik odaklama ve otomatik pozlama özellikleri iyileştirildi. Ayrıca artık OneUI 3.0 güncellemesini alan cihazlar, ayın resmini çekerken stabilizasyon özelliklerinden faydalanabilecek. Fotoğraf düzenleyici ise artık düzenlenen fotoğrafı eski haline geri döndürebilecek.
S10 serisine gelecek olan OneUI 3.0 sürümü, Samsung DeX‘i destekleyecek. Cihazların maksimum açabileceği sekme sayısı 99’a çıkarıldı ve sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi. Bu sekmeleri kitleme ve yeniden sıralama özelliği de yeni arayüz ile eklendi. Pek çok kullanıcının beklediği çağrı ekranını resim ve video ile kişiselleştirme ise artık kullanılabilir durumda. Güncelleme, bölgelere ve cihazlara dalgalar halinde açılacak. Gelecek haftalarda bütün Galaxy S10 serisinin bu büyük güncellemeyi alması bekleniyor.
Güncelleme
WhatsApp Web, çoklu cihaz işlevi ile telefonsuz girişe yol açıyor
WhatsApp Web uygulamasından 2021 yılında beklenen yeniliklerden başta geleni de çoklu cihazları desteklemesi. Gelen bilgilere göre ise bu durum yakın zamanda gerçek olabilir.
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Şu anda WhatsApp genellikle telefonda olmak üzere sadece bir cihazda kullanılabiliyor. Aynı şekilde WhatsApp Web kullanılarak bir bilgisayar tarayıcısından da uygulamaya ulaşılabiliyor. Ancak bu işlev telefondan bağımsız çalışmıyor. Yani telefonun açık ve internete bağlı bir şekilde olması gerekiyor.
Facebook ise bilindiği üzere birkaç aydır WhatsApp uygulamasına çoklu cihaz desteğini getirmek için uğraşıyor. Ve görünüşe göre bunun için çok da fazla beklememiz gerekmeyecek. WaBetaInfo tarafından sunulan bilgilere göre uygulamanın gelecek beta versiyonları, WhatsApp Web işlevini telefona bağlı olma zorunluluğu olmadan çoklu cihazlarda denemeye izin verecek. Nasıl çalışacağı tam bilinmese de basitçe bir WhatsApp hesabına gelen bilgilere göre dörde kadar cihazda telefona bağlama zorunluluğu olmadan girilme imkanı verilecek.
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WaBetaInfo aynı zamanda WhatsApp uygulamasının son beta sürümünde WhatsApp Web Beta işlevinin “telefonu bağlı tutmak zorunda olmadan” denenebileceği bir sayfa da keşfetti. Görünüşe göre WhatsApp Web’e hem mevcut olan bağlanma kullanılarak hem de bağımsız bir şekilde girilebilmesi için uygulamaya bir deneme butonu eklenecek. Bahsedilen diğer bilgilere göre ise bazı özellikler betada yer almazken uygulamaya sonradan eklenecekler.
2019 yılından beri bu konudaki söylentiler zaten devam ediyorlardı. Şimdi ise her ne kadar beta için resmi bir tarih verilmese de bu özellik kullanıcılarla buluşmaya oldukça yakın diyebiliriz.
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