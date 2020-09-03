Windows 10’un dokunmatik klavyesi, yeni özelliklerle güncelleniyor!

Microsoft, Windows 10 işletim sistemindeki dokunmatik klavyeyi modern bir tasarım ve birkaç küçük yenilikle güncellemeye hazırlanıyor.

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Çoğu zaman fark etmesek de, Windows 10′da özellikle tablete dönüşebilen cihazlar için düşünülmüş yerleşik bir dokunmatik klavye bulunuyor. Microsoft bugün yaptığı duyuruda, Windows 10′un bu klavyesine ekleyeceği yeni özelliklerden bahsetti. Yeni dokunmatik klavye, şirketin Windows 10X ile benimsediği tasarım dilini temel almak suretiyle yeni tuş basma animasyonları, klavye sesleri ve GIF desteğine ek olarak arama becerileri geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak.

Windows 10, yeni dokunmatik klavyeye kavuşuyor

Microsoft’un Windows 10 için tasarladığı bu klavye, yeni yüzüyle beraber bilhassa tabletler düşünülerek optimize edilmiş yazma düzeniyle deneyim bakımından kullanıcıları epey mutlu etmeyi hedefliyor. Dokunmatik klavyeye eklenecek en önemli yeniliklerden birisi, fare imlecini klavyedeki boşluk tuşunda hareket ettirme yeteneği oldu. Apple’ın iOS’te de sunduğu, klavyede parmağı gezdirerek kelimeler arası dolaşma hareketi böylelikle Windows 10′a da gelecek.

Microsoft, Windows 10 işletim sistemindeki dokunmatik klavyesindeki emoji bölümünü de güncelliyor. Windows tuşu + nokta tuşuna bastığınızda açılan emoji seçici, yakında Microsoft’un Fluent Design sistemine dayalı geliştirilmiş bir tasarıma ek olarak; aynı zamanda emoji arama, GIF desteği ve pano geçmişinin tek pencerede birleştirilmesiyle çok daha işlevsel bir hale gelecek.

Klavye ve emoji iyileştirmelerinin yanı sıra Microsoft, Windows 10 için dikte özelliğinde de yaptığı değişikliklerden bahsetti. Windows’ta hali hazırda var olan sesle yazma özelliğinin arayüzü yine modernize edilerek elden geçirildi. Ek olarak şirket, “Windows’ta şimdiye kadarki en güvenilir sesle yazma deneyimi” olacağını iddia ettiği yeni sesle yazma özelliğine otomatik noktalama gibi özellikler de eklediğini duyurdu.