İşletim Sistemleri
Windows 10’un dokunmatik klavyesi, yeni özelliklerle güncelleniyor!
Microsoft, Windows 10 işletim sistemindeki dokunmatik klavyeyi modern bir tasarım ve birkaç küçük yenilikle güncellemeye hazırlanıyor.
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Çoğu zaman fark etmesek de, Windows 10′da özellikle tablete dönüşebilen cihazlar için düşünülmüş yerleşik bir dokunmatik klavye bulunuyor. Microsoft bugün yaptığı duyuruda, Windows 10′un bu klavyesine ekleyeceği yeni özelliklerden bahsetti. Yeni dokunmatik klavye, şirketin Windows 10X ile benimsediği tasarım dilini temel almak suretiyle yeni tuş basma animasyonları, klavye sesleri ve GIF desteğine ek olarak arama becerileri geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak.
Windows 10, yeni dokunmatik klavyeye kavuşuyor
Microsoft’un Windows 10 için tasarladığı bu klavye, yeni yüzüyle beraber bilhassa tabletler düşünülerek optimize edilmiş yazma düzeniyle deneyim bakımından kullanıcıları epey mutlu etmeyi hedefliyor. Dokunmatik klavyeye eklenecek en önemli yeniliklerden birisi, fare imlecini klavyedeki boşluk tuşunda hareket ettirme yeteneği oldu. Apple’ın iOS’te de sunduğu, klavyede parmağı gezdirerek kelimeler arası dolaşma hareketi böylelikle Windows 10′a da gelecek.
Microsoft, Windows 10 işletim sistemindeki dokunmatik klavyesindeki emoji bölümünü de güncelliyor. Windows tuşu + nokta tuşuna bastığınızda açılan emoji seçici, yakında Microsoft’un Fluent Design sistemine dayalı geliştirilmiş bir tasarıma ek olarak; aynı zamanda emoji arama, GIF desteği ve pano geçmişinin tek pencerede birleştirilmesiyle çok daha işlevsel bir hale gelecek.
Klavye ve emoji iyileştirmelerinin yanı sıra Microsoft, Windows 10 için dikte özelliğinde de yaptığı değişikliklerden bahsetti. Windows’ta hali hazırda var olan sesle yazma özelliğinin arayüzü yine modernize edilerek elden geçirildi. Ek olarak şirket, “Windows’ta şimdiye kadarki en güvenilir sesle yazma deneyimi” olacağını iddia ettiği yeni sesle yazma özelliğine otomatik noktalama gibi özellikler de eklediğini duyurdu.
Haber
Huawei CEO’su açıkladı: Bu yıl HarmonyOS’li telefon gelmeyecek
Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS’le çalışan bir akıllı telefonu en geç bu yıl tanıtacakları yönündeki iddiaları yalanlar nitelikte açıklama yaptı. Açıklamaya göre HarmonyOS’li bir telefonun yakın zamanda gelmesi söz konusu değil.
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Huawei, uzun süredir HarmonyOS adı verilen kendi işletim sistemini geliştiriyor. Bunun sonucunda ilk olarak geçen yılki Huawei Geliştirici Konferası’nda HarmonyOS’in ilk versiyonunu duyuran şirketin, 2020 bitmeden bu işletim sistemiyle çalışan bir akıllı telefon piyasaya süreceği söyleniyordu. Ancak bu söylentiler, Huawei kanadından gelen resmi açıklamayla birlikte gerçekliğini yitirmiş oldu.
Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, Yabuli Forum Qingdao Zirvesi’ne katılarak HarmonyOS’le alakalı kendisine yöneltilen birkaç soruya cevap verdi. Katıldığı zirvede Yu, şirketin bu yıl içerisinde HarmonyOS işletim sistemi çalıştıran bir telefon piyasaya sürmeyeceğini ifade etti. Ayrıca CEO’nun açıklamasına göre Huawei’nin bu yılki planları arasında böyle bir cihaz hiç olmadı.
Hatırlanacağı üzere HarmonyOS, şu an için yalnızca Huawei’nin ürettiği televizyonlarda kullanılıyor. Ancak bu yıl düzenlenecek Geliştirici Konferansı’nda şirket, işletim sisteminin 2.0 versiyonunu tanıtacak. Bu versiyonla beraber ise HarmonyOS’in bilgisayar ve akıllı saat gibi giyilebilir cihazlarda kullanılması bekleniyor.
Öte yandan Richard Yu, HarmonyOS’i geliştirmeye devam ettiklerini ve bu işletim sistemiyle çalışan diğer cihazlarını da tanıtmaya devam edeceklerini vurguladı.
Güncelleme
Windows 10 2004 güncellemesi indirmeye sunuldu!
Bugün itibariyle genel kullanıcılar için, Windows 10 2004 Mayıs 2020 güncellemesi kullanıma sunuldu. Microsoft, güncellemeyi Haziran 2020 güncelleştirmesi olarak yayınlamaya hazırlanırken nihayet yeni sürüm tüm kullanıcılar için yüklenebilir hale geldi.
Windows 10 sürüm 2004 olarak da bilinen Mayıs 2020 Güncelleştirmesi, toplu güncelleştirme olarak sunulan Windows 10 sürüm 1909’dan daha önemli bir sürüm olarak adlandırılıyor. Mayıs 2020 Güncellemesi yeni bir Cortana kullanıcı arayüzüne, sanal masaüstü bilgisayarlarda optimizasyonlara, ayarlar üzerinde değişikliklere, swift ile eşleştirmeyi kolaylaştırmaya ve diğer bazı anlamlı değişiklikleri beraberinde sunuyor.
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Ek olarak, yeni sürümle beraber görev yöneticisi üzerinde artık ekran kartı ısımızı görebileceğiz. Beraberinde buluttan sıfırlama gibi ileriye dönük özellikler getiren 2004 sürümünü nasıl elde edebileceğinizi kısaca açıkladık;
Öncelikle otomatik olarak güncellemeyi almak isterseniz, Ayarlar> Güncelleme ve Güvenlik> Windows Update yolunu izleyerek Windows 10 yeni güncellemeleri tarafınıza isteyebilirsiniz. İkinci olarak Microsoft’un internet adresi üzerinde .iso dosyasını edinerek veya güncelleme asistani ile manuel olarak v2004 sürümüne geçiş yapabilirsiniz.
El ile kurulum için;
1- Microsoft Güncelleme Asistanını kullanmak için buraya tıklayın ve açılan sayfada Hemen Güncelleştir(Update now) butonuna tıklayın.
2- Medya Oluşturma Aracı’nı kullanarak güncelleme yapmak için buraya tıklayın ve açılan sayfada Aracı Şimdi İndir (Download Tool) butonuna tıklayın. İndirdiğiniz araç üzerinde açılan ekranda “Bu bilgisayarı güncelle” seçeneğini seçin ve ileriye tıklayın, ardından ISO file seçeneğini seçip güncellemenin yüklenmesini bekleyin.
Google tarafından Huawei kullanıcılarına ‘sideload’ uyarısı
Google, kendi uygulamalarını dış kaynaktan – resmi olmayan yol ve yöntemler aracılığıyla – edinen Huawei kullanıcılarını güvenlikleri konusunda uyardı. Google tarafından paylaşılan yazı ‘sideload’ yani arka kapıdan Google hizmetlerine erişim konusunda resmi ağızdan en caydırıcı açıklama olarak kayıtlara geçti. Google çalışanı Tristan Ostrowski tarafından paylaşılan yazıya buradan erişebilirsiniz.
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Bu konuda halen kullanıcıların kafa karışıklığı yaşadığını söyleyen Google Play yöneticisi Tristan Ostrowski yapılan açıklamada 16 Mayıs 2019‘dan sonra piyasaya sürülen Huawei cihazlarına destek verilemediğini söyledi. İlgili yazıda Huawei’nin Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal çıkarlarını tehdit edip etmediğinin halen soruşturulduğu belirtildi. Ostrowski, odak noktalarının halihazırda kullanımda olan (16 Mayıs 2019 öncesi çıkış tarihine sahip ) milyonlarca Huawei cihazında, Huawei ile birlikte yasal sınırlar içinde çalışarak, ilgili güvenlik güncellemelerini sağlamak olduğunu söyledi.
İlgili tarih sonrası çıkan cihazların Google tarafının güvenlik kontrolleri prosesinden geçmediğini belirtildi. Çünkü bu cihazlara Google Play Protect yazılımı yüklenmedi. Haliyle Google tarafı tüm bahse konu bu cihazları sertifikasız olarak tanımladı. Google tam olarak bu noktada kullanıcıları uyararak, hizmetlerini resmi olmayan yollardan cihazlarına yükleyen kullanıcılara bu uygulamaların kötü amaçlı yazılım içermediği konusunda garanti veremeyeceklerini belirtti. Sertifikasız cihazlara hizmetlerinin kurulmaması tavsiyesinde bulunuldu. Google, Play Store, Gmail, YouTube gibi yazılımlarının onaysız cihazlarda güvenli şekilde çalışmasına müsaade etmediklerini ifade etti.
Google tarafının tüm uyarılarına rağmen henüz bu anlamda yaşanan bir güvenlik problemi kayıtlara geçmedi. Fakat yine de bu durum dış kaynaktan edinilen bu uygulamaların tamamıyla güvenli olduğu manasına da gelmez.
Cihazınızın Google tarafından desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için; Google Play Store uygulamasını açıp, menüye ardından da ayarlara dokunup, açılan barın en altından bunu öğrenebilirsiniz. İlgili bölümde cihazınızın sertifikalı yada sertifikalı değil şeklinde bir ibare ile etiketlendiğini görebilirsiniz.