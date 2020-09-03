Poco X3, canlı görüntüleri ile birlikte sızdırıldı!

Poco X3 NFC modeli, pazartesi günü resmi olarak tanıtılacak. Bugün ise cihazın canlı görüntüleri bir video ile sızdırıldı. Ayrıca dün bir e-ticaret sitesinde cihazın fiyatları hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. Bugün ortaya çıkan video, Youtube ve benzeri uygulamalardan tamamen kaldırıldı. Ancak internette hızlı bir şekilde yayılan videonun görüntüleri Twitter ve benzeri mecralarda hala bulunuyor.

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Poco X3 nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak?

Bu sefer Poco, yeniden markalanmış bir Xiaomi cihazı olarak piyasaya çıkmayacak. Kendi başına yeni bir telefon olarak kullanıcılara sunulacak. Cihazın “X” şeklinde sıralanmış dörtlü kamera dizilimi ve LED flaşı bulunacak. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan web sitesindeki fiyatlara baktığımızda ise cihazın orta segmente uygun fiyatları olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın taban modeli 12990 PHP(225$/190€), farklı bir yapılandırmaya sahip üst model ise 12990 PHP(265$/225€) üzerinden satışa çıkacak. Pahalı olan modelin RAM veya depolama alanı tarafında daha iyi olacağını tahmin ediyoruz.

Kaldırılan videoya dönecek olursak, burada cihazın temel teknik özellikleri hakkında bilgi veriliyor. Cihazın Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alacağını bu videoda öğreniyoruz. Ayrıca videoyu çeken kişinin elindeki cihaz 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Telefon, 6,67 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip LCD bir ekran ve 20 MP selfie kamerası ile gelecek. Parmak izi okuyucusu ise yan tarafta bulunacak. Batarya tarafında cihazın 5.100 mAh değerinde pil ile geleceğini söyleyebiliriz. Pazartesi günü cihaz hakkındaki tüm teknik bilgileri öğreneceğiz.