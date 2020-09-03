Akıllı Telefonlar
Poco X3, canlı görüntüleri ile birlikte sızdırıldı!
Poco X3 NFC modeli, pazartesi günü resmi olarak tanıtılacak. Bugün ise cihazın canlı görüntüleri bir video ile sızdırıldı. Ayrıca dün bir e-ticaret sitesinde cihazın fiyatları hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. Bugün ortaya çıkan video, Youtube ve benzeri uygulamalardan tamamen kaldırıldı. Ancak internette hızlı bir şekilde yayılan videonun görüntüleri Twitter ve benzeri mecralarda hala bulunuyor.
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Poco X3 nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak?
Bu sefer Poco, yeniden markalanmış bir Xiaomi cihazı olarak piyasaya çıkmayacak. Kendi başına yeni bir telefon olarak kullanıcılara sunulacak. Cihazın “X” şeklinde sıralanmış dörtlü kamera dizilimi ve LED flaşı bulunacak. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan web sitesindeki fiyatlara baktığımızda ise cihazın orta segmente uygun fiyatları olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın taban modeli 12990 PHP(225$/190€), farklı bir yapılandırmaya sahip üst model ise 12990 PHP(265$/225€) üzerinden satışa çıkacak. Pahalı olan modelin RAM veya depolama alanı tarafında daha iyi olacağını tahmin ediyoruz.
Kaldırılan videoya dönecek olursak, burada cihazın temel teknik özellikleri hakkında bilgi veriliyor. Cihazın Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alacağını bu videoda öğreniyoruz. Ayrıca videoyu çeken kişinin elindeki cihaz 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Telefon, 6,67 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip LCD bir ekran ve 20 MP selfie kamerası ile gelecek. Parmak izi okuyucusu ise yan tarafta bulunacak. Batarya tarafında cihazın 5.100 mAh değerinde pil ile geleceğini söyleyebiliriz. Pazartesi günü cihaz hakkındaki tüm teknik bilgileri öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro, EMUI 11 güncellemesi aldı!
Huawei, 10-12 Eylül tarihleri arasında HDC 2020‘yi düzenleyecek. Huawei Geliştirici Konferansı‘nda yeni nesil yazılımlar tanıtılacak. Kullanıcılar HarmonyOS 2.0 ve EMUI 11‘i merakla bekliyorlar. Geçtiğimiz gün Huawei P40 Pro (ELS-N04), EMUI 11 güncellemesini resmi olarak aldı. Buna ek olarak bu akıllı telefon Wi-Fi Alliance tarafından Wi-Fi 6 sertifikası aldı. Bu sertifikada cihazın Android 10 üzerine kurulu EMUI 11’i çalıştırdığı görüntülendi.
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Huawei Mate 40 serisinde hangi EMUI sürümü kullanılacak?
Mate 40 serisinde EMUI 11‘in Android 11 tabanlı olarak geleceği yönünde söylentiler bulunuyor. Ancak taban model Mate 40, Android 10 tabanlı EMUI 10.x ile gelecek. Spekülasyonlara göre Google, Android 11’i 8 Eylül tarihinde resmi olarak piyasaya sürecek. Bu, Mate 40 serisinde Android 11‘in kullanılabilmesi için şirkete birkaç hafta kazandırıyor. Raporlara göre EMUI 11, arayüzde önemli değişiklikler yaptı. AOD tasarımı, bölünmüş ekran ve kapsamlı sistem hizmetlerinde yenilikler bulunuyor. Şirket, genel deneyimin oldukça iyi olduğunu belirtiyor.
Huawei‘ye göre aynı zamanda yeni arayüz daha iyi bir GPU Turbo ve tek elle kullanım modunda yeni özellikler ile gelecek. Bunlar haricinde hareket kontrolü, dosya paylaşımı, güvenlik ve uçuş modunda iyileştirmeler yapılacak. Huawei ekosistemindeki ürünler, yeni arayüz ile birlikte daha iyi ve hızlı bir etkileşim gerçekleştirecek. Huawei P40 Pro için gelen EMUI 11‘i güncellemeler sekmesinden kontrol edebilirsiniz.
3 Eylül‘de gerçekleşecek IFA 2020 fuarında şirket Kirin 9000 yonga setini tanıtacak. Bazı spekülasyonlar burada Mate 40 serisinin de tanıtılacağını söylese de bu zayıf bir ihtimaldir.
Akıllı Telefonlar
T ekranlı LG Wing için tanıtım tarihi belli oldu!
Akıllı telefon birimini sil baştan oluşturma kararı alan LG’nin dönebilen ekranlı yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. LG Wing adı verilen fütüristik tasarımlı telefonun ne zaman tanıtılacağı belli oldu.
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LG Wing, 14 Eylül’de resmi olarak duyurulacak!
Bilindiği üzere LG, amiral gemisi sınıfındaki G serisini sonlandırıp daha çok orta-üst seviye telefonlara yönelme kararı almıştı. Bu anlayışın ilk ürünü olan LG Velvet geçtiğimiz aylarda duyurulurken, deneyim odaklı yeni telefonların duyurulmaya devam edeceği belirtiliyordu. Dönebilen ekranlı bir yapıya sahip olan ve çift ekran ile kullanılabilen LG Wing ise markanın Velvet modelinden sonraki yeni kozu olacak.
14 Eylül’de “Keşfedilmemişi Keşfet” sloganıyla bir etkinlik düzenleyecek LG, yayınlanan tanıtım videosundan hareketle Wing adlı yeni modelini duyurmaya hazırlanıyor. 23 saniyelik videoda üst üste konumlanan iki ekran yer alırken, bu ekranların dönmesi ile T şekli elde ediliyor. LG Wing’in sızdırılan kullanım videolarında da ekranın T şeklini aldığı net şekilde görülüyordu. Dolayısıyla etkinlikte yeni telefonun duyurulma ihtimali neredeyse kesin gibi gözüküyor.
LG Wing’in dönebilen OLED ekranı 6.8 inç, gövdeye yerleşik ikinci ekran ise 4 inç boyutuna sahip olacak. 90 derecelik açıda aktifleşen ikinci ekran; yön tarifi, çağrı yanıtlama ve medya kontrolü gibi işlevlere ayrılacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alacağı iddia edilen LG Wing’in yaklaşık 1.000 dolarlık fiyat etiketi ile çıkış yapacağı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A42 5G, duyuruldu!
Samsung Galaxy A42 5G firma tarafından tanıtıldı. İlk görsellerin paylaşıldığı cihaz en ucuz Samsung markalı 5G telefon olmayı hedefliyor.
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Samsung Galaxy A42 5G, en ucuz 5G’li Samsung olmayı hedefliyor!
Samsung, 5G özellikli akıllı telefon sayısını arttırmayı amaçlıyor. Son bir yıl içerisinde kullanımı yaygınlaşan akıllı telefonlara yenisini eklemeyi planlayan firma Galaxy A42 5G modelini duyurdu. Hayranlarına ve takipçilerine cihazın ilk görsellerini paylaşan akıllı telefon üreticisi, piyasadaki en ucuz 5G özellikli Samsung telefonu çıkarmayı hedefliyor. Yeni nesil haberleşme teknolojilerine sahip en ucuz Samsung marka akıllı telefon olmasına kesin gözüyle bakılan cihazın, akıllı telefon piyasasında diğer rakipleri ile nasıl rekabet edeceği ise merak konusu. Hali hazırda Çinli üreticiler piyasada bu konuda önemli bir ağırlığa sahip iken, Samsung‘un işi pek kolay gözükmüyor.
Tasarım detayları belli olan Samsung Galaxy A42 5G, 6.5 inçlik Super AMOLED ekran ile bizleri karşılıyor. Damla çentikli ekran tasarımına sahip olacağı öğrenilen cihazın bir adet de ön kamerası bulunmakta. Kamera detayları bilinmeyen cihaz arka tarafta bizleri dörtlü kurulum ile karşılıyor. Teknik özellikleri bilinmeyen cihazın en bilinen özelliği 5G‘li olması. Bunun dışında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yapılan yorumlara göre firma cihazı yıl sonuna doğru piyasaya çıkarabilir. Bakalım firma, bünyesindeki en ucuz 5G özellikli cihazı ne zaman tanıtacak bekleyip göreceğiz.