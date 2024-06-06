Windows 10 beta kanalı yeniden aktif. Microsoft, Ekim 2025’te Windows 10 desteği sona erecek olmasına rağmen, bu işletim sistemi için yeni özellikler ve iyileştirmeler test etmek amacıyla beta programını yeniden başlatıyor. Bu beklenmedik adım, Windows 10 kullanıcıları arasında büyük heyecan yarattı. Windows 10 beta ile yeni Windows özellikleri yolda.

Windows 10 Beta Programı Yeniden Açıldı: Windows 10 Yeni Özellikler Geliyor

Windows 10, başlangıçta Windows 11’e özel olan AI Copilot gibi bazı özelliklere zaten sahipti ve şimdi başka yeniliklerle de zenginleştirilebilir. Microsoft’un Windows Insider ekibi, bir blog yazısında, “Windows 10’a gerektiğinde yeni özellikler ve iyileştirmeler getirmek için, Windows Insider’larla aktif özellik geliştirme yapabileceğimiz bir yere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Bu nedenle, şu anda Windows 10 kullanan Insider‘lar için Beta Kanalı yeniden açıldı.

Microsoft, Beta Kanalı’nda test edilecek yeni özelliklerin neler olduğunu henüz açıklamadı, ancak Windows Insider’lar bu özelliklere erken erişim sağlayabilecekler. Ancak, 14 Ekim 2025’te sona erecek olan Windows 10 desteği tarihi değişmeyecek. Microsoft, “Windows 10 bilgisayarınızda Beta Kanalına katılmak bunu değiştirmez” diyor. Yani Windows 10 beta test sürümlerini kullanmanız, bilgisayarınıza destek verilmeye devam edeceği anlamına gelmiyor.

Geçen yılın sonlarında büyük Windows 10 güncellemesi ile işinin bittiğini belirten Microsoft, şimdi bu kararı değiştirerek kullanıcıların mevcut bilgisayarlarından maksimum değeri alabilmelerini sağlamak istiyor. Ekim 2025’te desteğin sona ermesiyle birlikte, Windows 10 kullanıcılarına ilk kez ücretli güvenlik güncellemeleri sunulacak.

Microsoft, işletmelerin bir yıllık güvenlik güncellemeleri için cihaz başına 61 dolar ödeyeceğini açıkladı. Bu ücret ikinci yıl 122 dolara, üçüncü yıl ise 244 dolara çıkacak. Tüketiciler için güvenlik güncellemeleri fiyatlandırması henüz belirlenmedi, ancak Microsoft bu bilgiyi daha sonraki bir tarihte paylaşacağını söyledi. Büyük ihtimalle tüketiciler için daha farklı bir fiyat olacak. Ancak görünen o ki, Windows 10 beta bile bu Windows sürümünü kurtarmaya yetmeyecek.

Microsoft, kullanıcıları Windows 11‘e geçmeye teşvik etmeye devam ediyor, ancak birçok bilgisayar, donanım gereksinimleri ve güvenlik politikaları nedeniyle Windows 11’e yükseltilemiyor. Windows 11, yalnızca 2018’den sonra piyasaya sürülen CPU’ları ve TPM güvenlik çiplerini destekleyen cihazları kapsıyor.

StatCounter verilerine göre, Mayıs 2024 itibarıyla Windows 11’in pazar payı %28 civarındayken, Windows 10 %68 ile önde. Bu, Windows 10’un 2015’teki lansmanından dokuz yıl sonra bile güçlü bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu gösteriyor. Ancak Microsoft eski sürümü bitirmekte kararlı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Windows 10 desteğini bitirme kararından geri vites yapılacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!