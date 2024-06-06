Instagram en çok beğeni alan yorum kimin? Instagram en çok beğeni alan yorum rekoru, Cristiano Ronaldo‘nun Kylian Mbappe‘yi Real Madrid‘e transferinden dolayı tebrik ettiği yorumuyla kırıldı. Ronaldo’nun bu yorumu, daha önce 13 yaşındaki bir çocuğun paylaşımına verilen tuhaf bir yanıtla kırılan rekoru geride bıraktı. Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cristiano Ronaldo Mbappe transferi yorumu rekor kırdı. Ronaldo yine sosyal medyanın prensi olmaya devam ediyor! Instagram en çok beğeni alan yorum Ronaldo‘ya ait. Peki o yorum kaç beğeni aldı?

İçindekiler Cristiano Ronaldo Mbappe yorumu Instagram en çok beğeni alan yorum oldu

Cristiano Ronaldo Mbappe yorumu Instagram en çok beğeni alan yorum oldu

Fransız futbol yıldızı Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain’den (PSG) ayrılarak Real Madrid’e serbest transferle katıldı ve beş yıllık bir anlaşma imzaladı. PSG’de yıllık 25 milyon euro kazanan Mbappe, Real Madrid’de yıllık 15 milyon euro kazanacak.

Mbappe, Real Madrid’e olan sevgisini göstermek için sosyal medyada Real Madrid formasıyla çekilmiş birkaç fotoğrafını paylaştı. Paylaşımlarında, “Hayalimdeki kulübe katıldığım için mutlu ve gururluyum” ifadelerini kullandı. Bu fotoğraflardan birinde, Mbappe, Real Madrid’de oynadığı dönemde Ronaldo ile birlikte poz verirken görülüyor. Instagram en çok beğeni alan yorum rekoru da bu gönderi üzerine geldi.

Portekizli forvet Cristiano Ronaldo, bu paylaşımın altına “İzleme sırası bende. Bernabeu’yu aydınlattığını görmek için heyecanlıyım. #HalaMadrid” yazarak yorum yaptı. Bu yorum, kısa sürede milyonlarca beğeni alarak Instagram en çok beğeni alan yorum unvanını kazandı. Ronaldo Mbappe yorumu tam 3.8 milyon beğeni aldı.

Ronaldo’nun bu yorumu, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı ve birçok hayranı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Bu durum, Ronaldo’nun hem futbol sahasındaki hem de sosyal medyadaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mbappe’nin Real Madrid’e transferi, futbol dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Fransız yıldız, “Los Blancos” olarak bilinen Real Madrid’e olan uzun süreli sevgisini dile getirirken, taraftarlar da bu transferin gerçekleşmesini uzun süredir bekliyordu. Mbappe, Real Madrid formasıyla sahada neler yapacağını göstermek için sabırsızlanıyor.

Sonuç olarak, Cristiano Ronaldo’nun Kylian Mbappe’nin transferi üzerine yaptığı yorum, Instagram en çok beğeni alan yorum olarak rekor kırdı. Bu olay, sosyal medyanın futbol dünyasındaki etkisini ve ünlü isimlerin takipçileri üzerindeki gücünü bir kez daha gösterdi. Mbappe’nin Real Madrid’deki performansı ise merakla bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Mike Tyson Jake Paul maçı ertelendi! Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Instagram’da en çok beğeni alan yorum rekoru yakında tekrar kırılır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!