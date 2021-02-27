Microsoft yakında “yeni Windows” tanıtımı yapabilir

Söylentilere göre Microsoft “yeni Windows” ismini verdiği sistemini tanıtmak için hazırlık yapıyor.

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Bilgiler Microsoft sızıntılarıyla tanınan WalkingCat tarafından Twitter üzerinden geldi. Paylaşılana göre “yeni Windows” ifadesinin kast ettiği şeyin tanıtımı gelecek ay olacak. Sonrasında paylaşımına eklemede bulunan WalkingCat, tanıtımın yaklaştığını ancak gelecek ay olmayabileceğini söyleyerek bir düzeltme de yaptı.

Dolayısıyla Windows 10X olduğunu tahmin ettiğimiz “yeni Windows” için Mart hala bir seçenek olsa da; Nisan ayı daha muhtemel gözüküyor. Çünkü Microsoft Windows 10X için çıkış tarihini 2021 ilkbaharı olarak planlıyor. Bu nedenle Nisan bu planlara daha çok uyuyor gibi.

Bununla beraber bahsedilen şeyin Windows 10’a önemli yenilikler getirecek Sun Valley güncellemesi olabileceği de konuşuluyor. Ancak daha çok görünüş yenilikleri getirecek bu güncellemenin “yeni Windows” ismini almış olma olasılığı düşük. Ayrıca Sun Valley yenilemesinin 2021 yılının ikinci yarısındaki 21H2 güncellemesine kadar gelmesi beklenmiyor. Sızıntıların Sun Valley’in bir şekilde tanıtılacağına işaret etme ihtimali de var; ancak bahsedilen projenin Windows 10X olma ihtimali daha yüksek gibi. Ama bunların hepsinin birer söylentiden ibaret olduklarının tekrardan altını çizelim.

Son olarak bu tweeti tespit eden Windows Latest’ın kendi kaynaklarından da paylaştığı bilgilere göre; Microsoft aynı zamanda Nisan veya Mayıs ayında “Windows yenilikleri” isimli bir etkinlik yapmak istiyor. Bu etkinliğin Big 2021 konferansında yer alması da mümkün. Aynı zamanda yine Twitter üzerinden belirtildiğine göre; 23 Mart için planlanan “Oyunculuk için yenilikler” adlı bir etkinlik daha yolda. Windows etkinliğinin de bu tarihten sonra olması bekleniyor.