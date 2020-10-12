Windows 10, AV1 kodek desteği alıyor!

Microsoft, Windows 10 için çok yakında AV1 donanım hızlandırmalı video kodlama desteği sunacağını resmi olarak onayladı.

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Alliance for Open Media, 2017 yılında H.264′ün yerini alacak AV1 kodek bileşenini duyurmuştu. AV1 kodlama desteği, gelecekte çevrim içi akış sistemleri için birincil kodek haline geleceğe benziyor. Öyle ki Microsoft, Windows 10′un bu telifsiz kodek bileşenini destekleyen ilk işletim sistemlerinden biri olacağını onayladı.

Windows 10, AV1 ile videolarda veri tasarrufu sağlayacak

Endüstrideki bir dizi patentli diğer kodeklerden farklı olarak AV1 bileşeni, şu an Microsoft, Google ve Apple tarafından desteklenmekte olan tamamen telifsiz bir kod bileşeni olarak kendisini ayrı bir konumda tutuyor. Microsoft, bu yılın ilerleyen günlerinde AV1 video kodek desteğini Windows 10′un 1909 ve daha yeni sürümlerine getirmeyi planladığını söyledi.

AV1 kodek bileşeni, mevcut H.265′ten daha iyi sıkıştırma yapabiliyor ve bu sayede desteklenen videoları çevrim içi ortamda oynatırken veri kullanımını önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyor. Hatta bunu, çeşitli kodlayıcılar ve programlar sayesinde videoların kalitesini hiç bozmadan yapabiliyor. Tahminlere göre AV1 desteği sayesinde Windows 10, H.264′ten %50 ve VP9′dan da %20 daha iyi sıkıştırma yaparak ciddi veri tasarrufu sağlayacak.

Yalnız unutulmaması gereken önemli nokta, videoları AV1 kodek bileşeni ile izleyebilmek için Windows 10 desteği elbette ki yetmeyecek. İçerik üreticilerinin de AV1 desteğini videolarda sunması gerekiyor. Bunun yanı sıra Intel’in 11. nesil CPU’ları, RTX 30 serisi GPU’lar veya yakında çıkacak RX 6000 serisi grafiklere sahip bilgisayarlarınız varsa Windows 10 sürüm 1909 veya daha yeni bir sürüme sahip işletim sistemine de ihtiyacınız olacak.

AV1 desteği, Microsoft ve donanım ortakları arasında yapılan çalışmalar neticesinde bu yıl bitmeden sunulacak.