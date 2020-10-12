Microsoft, Windows 10′un başlat menüsünde de daha önce temaya duyarlı canlı kutucukları aktif hale getirmişti. Şimdi de bunu bilgisayardaki uygulamalar için yapmaya başlıyor.
İşletim Sistemleri
Windows 10, AV1 kodek desteği alıyor!
Microsoft, Windows 10 için çok yakında AV1 donanım hızlandırmalı video kodlama desteği sunacağını resmi olarak onayladı.
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Alliance for Open Media, 2017 yılında H.264′ün yerini alacak AV1 kodek bileşenini duyurmuştu. AV1 kodlama desteği, gelecekte çevrim içi akış sistemleri için birincil kodek haline geleceğe benziyor. Öyle ki Microsoft, Windows 10′un bu telifsiz kodek bileşenini destekleyen ilk işletim sistemlerinden biri olacağını onayladı.
Windows 10, AV1 ile videolarda veri tasarrufu sağlayacak
Endüstrideki bir dizi patentli diğer kodeklerden farklı olarak AV1 bileşeni, şu an Microsoft, Google ve Apple tarafından desteklenmekte olan tamamen telifsiz bir kod bileşeni olarak kendisini ayrı bir konumda tutuyor. Microsoft, bu yılın ilerleyen günlerinde AV1 video kodek desteğini Windows 10′un 1909 ve daha yeni sürümlerine getirmeyi planladığını söyledi.
AV1 kodek bileşeni, mevcut H.265′ten daha iyi sıkıştırma yapabiliyor ve bu sayede desteklenen videoları çevrim içi ortamda oynatırken veri kullanımını önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyor. Hatta bunu, çeşitli kodlayıcılar ve programlar sayesinde videoların kalitesini hiç bozmadan yapabiliyor. Tahminlere göre AV1 desteği sayesinde Windows 10, H.264′ten %50 ve VP9′dan da %20 daha iyi sıkıştırma yaparak ciddi veri tasarrufu sağlayacak.
Yalnız unutulmaması gereken önemli nokta, videoları AV1 kodek bileşeni ile izleyebilmek için Windows 10 desteği elbette ki yetmeyecek. İçerik üreticilerinin de AV1 desteğini videolarda sunması gerekiyor. Bunun yanı sıra Intel’in 11. nesil CPU’ları, RTX 30 serisi GPU’lar veya yakında çıkacak RX 6000 serisi grafiklere sahip bilgisayarlarınız varsa Windows 10 sürüm 1909 veya daha yeni bir sürüme sahip işletim sistemine de ihtiyacınız olacak.
AV1 desteği, Microsoft ve donanım ortakları arasında yapılan çalışmalar neticesinde bu yıl bitmeden sunulacak.
İşletim Sistemleri
Windows 10, Ekim 2020 güncellemesi ile 2 yeniliğe kavuşuyor
Microsoft, Windows 10 için yayınlayacağı Ekim 2020 özellik güncellemesiyle işletim sistemine 2 önemli yenilik ekleyecek. Bu yenilikler, şimdiden Windows Insider kullanıcıları tarafından erişilebilir durumda.
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Microsoft, Windows 10′a her sene özellik güncellemesi yayınlıyor. Aylık yayınlanan güvenlik güncellemelerinden farklı olarak, bu güncellemeler sayesinde işletim sisteminin hem arayüzü hem de çeşitli özelliklerinde yenilikler yapılıyor. Windows 10 için bir sonraki özellik güncellemesi Ekim 2020′de yayınlanacak.
Bu güncellemede her ne kadar büyük değişiklikler olmasa da, Windows Insider kullanıcıları tarafından paylaşılan raporlara göre iki önemli arayüz yeniliği bekleniyor.
Windows 10 Ekim 2020 güncellemesiyle gelecek iki önemli yenilik
Masaüstü için Spotlight desteği
Windows 10 Ekim 2020 sürümü ile gelecek en önemli yenilik, masaüstü için Spotlight desteği olacak. Bu özellik sayesinde Windows kullanıcıları isterse masaüstü duvar kağıdının birden fazla fotoğrafla slayt şeklinde değişmesini sağlayabilecek. Esasında Windows 10 şu anda da slaytlı duvar kağıdı oluşturma desteği sunuyor, ancak mevcut haliyle sadece kendi fotoğraf koleksiyonunuzdan seçtiğiniz fotoğraflarla slayt oluşturabiliyorsunuz.
Ekim 2020 güncellemesiyle Microsoft, kullanıcıların direkt olarak Bing üzerinden çekilen fotoğraflarla slayt gösterisi oluşturmasına izin verecek. Şu anda Windows 10′un kilit ekranında var olan bu özellik, böylelikle masaüstü için de kullanılabilir hale gelmiş olacak.
Karanlık temaya duyarlı uygulama açılışı
Microsoft’un Ekim 2020 güncellemesiyle Windows 10 için yapacağı diğer küçük yenilik, karanlık temaya yönelik küçük bir dokunuş içeriyor. Şu haliyle Windows 10′un Groove Müzik ya da Microsoft Store gibi sistem uygulamalarını çalıştırdığınızda, ilgili uygulama beyaz bir ekranda açılıyor. İşte bu durum artık değişecek.
Eğer Windows 10′u karanlık modda kullanmayı tercih edenlerdenseniz, yeni güncellemede Windows 10 uygulamalarının açılış ekranı da siyah tonlarla vurgulanarak açılacak. Böylelikle Microsoft, karanlık temayı bilgisayar geneliyle daha fazla uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.
İşletim Sistemleri
OxygenOS 11 kararlı sürümü OnePlus 8 ve 8 Pro için yayınlandı
OxygenOS 11, bir dizi geliştirici ön izlemesi ve beta programlarının ardından tam haliyle OnePlus 8 serisi için kullanıma sunuldu.
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Yaklaşmakta olan OnePlus 8T’nin kutudan Android 11 tabanlı OxygenOS 11 ile çıkacağı biliniyordu. Ancak OnePlus’ın en yeni mobil işletim sistemini OnePlus 8 serisi için de sunup sunmayacağı olarak belli değildi. OxygenOS 11′in bugünden itibaren betadan çıkıp OnePlus 8 ve 8 Pro için yayınlanmasıyla beraber bu belirsizlik ortadan tamamen kalktı.
OxygenOS 11 güncellemesinin sunumu, resmi OnePlus forumlarındaki bir duyuru gönderisiyle onaylandı. Ayrıca duyuruda önemli tasarım değişiklikleri ve çok önemli birkaç yenilikten bahsedilen güncelleme notları da paylaşılıyor.
OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro için OxygenOS 11 güncelleme notları
Sistem
- Kullanıcı arayüzünün yeni görsel tasarımı, çeşitli ayrıntı optimizasyonları ile size daha rahat bir deneyim sunar.
- Yepyeni hava durumu arayüzü, gün doğumu ve gün batımı arasında dinamik geçişleri destekler.
- Bazı üçüncü taraf uygulamalar için kullanıcı deneyimi ve kararlılığı optimize edildi.
Oyun Alanı
- Fnatic modunun kullanışlı anahtarları için yeni eklenen oyun araçları kutusu. Artık üç bildirim yöntemi seçebilirsiniz: yalnızca sürükleyici oyun deneyiminiz için yalnızca metin, uyarı ve engelleme.
- Instagram ve WhatsApp için küçük bir pencerede yeni eklenen hızlı yanıt özelliği. (Oyun modunda ekranın sağ / sol üst köşelerinden aşağı kaydırarak etkinleştirin)
- Yeni eklenen yanlış dokunma önleme özelliği. Etkinleştirin, ekranın üstünden aşağı kaydırın, tıklayın ve bildirim çubuğu çıkacaktır.
OxygenOS 11 Ambient display
- Always on Display (sürekli açık ekran) özelliği eklendi. Yol: Ayarlar – Ekran – Ambient display
- Parsons School of Design ile ortak geliştirilen Insight saat stili eklendi. Bu stil, telefon kullanım verilerine göre değişecektir.
- Yeni 10 yeni saat stili eklendi.
Karanlık Mod
- Koyu Mod için kısayol tuşu eklendi, etkinleştirmek için hızlı ayarı aşağı çekin.
- Karanlık modu otomatik olarak açabilir ve zaman aralığını özelleştirebilirsiniz. (Yol: Ayarlar > Ekran > Karanlık Mod > Otomatik olarak aç > Gün batımından gün doğumuna kadar otomatik olarak etkinleştir / Özel zaman aralığı)
OxygenOS 11 Zen Modu
- 5 yeni tema (okyanus, uzay, otlak vb.) ve daha fazla zamanlama seçeneği eklendi.
- Zen Moduna Grup özelliği eklendi, artık arkadaşlarınızı davet edebilir ve Zen Modunu birlikte etkinleştirebilirsiniz.
Fotoğraf Galerisi
- Hikaye işlevi ile beraber, depodaki fotoğraflar ve videolar ile otomatik olarak haftalık videolar oluşturabilirsiniz.
- Yükleme hızı optimize edildi ve görüntü ön izlemesi artık daha hızlı.
Diğer: Yanlış dokunmayı engelleme özelliği. Tek bir yerde Fnatic modu, WhatsApp, Instagram ve Ekran Kaydedicinin kullanışlı anahtarları için yeni eklenen oyun araçları kutusu.
OxygenOS 11’in tanıtım videosu
İşletim Sistemleri
Windows 10 kurulum ekranı artık PC’yi kullanım şeklinizi soracak
Microsoft, Windows 10 için yeni bir kurulum ekranının testlerine başladı. Yeni kurulum artık bilgisayarınızı hangi amaçla kullanmak istediğinize göre özelleştirebilmenize izin verecek.
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Microsoft, Windows 10′un Insider Build 20231 sürümünü Dev Channel kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu sürümle beraber Windows 10′da göze çarpan en büyük değişiklik, yepyeni bir kurulum ekranı oldu. Bu kurulum süreciyle Microsoft, insanların bilgisayarı ilk aşamada hangi amaçla kullanmak istediğine göre ayarlayabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Yeni Windows 10 kurulum ekranı işte böyle olacak
Bilgisayarınızı yeni aldınız veya format attınız, bu noktada Windows10 size cihazınızı nasıl kullanmak istediğinizi soracak. Örneğin ev, eğitim, eğlence veya iş amaçlarından herhangi birisi için karşınıza çıkan onay kutularını işaretleyebileceksiniz. Hangi seçeneği seçtiğinize bağlı olarak, Windows kurulum sürecinde farklı farklı seçenekler sizi bekliyor olmakla birlikte, kurulum tamamlandıktan sonra gözle görülür bir değişiklik olmayacak.
Örneğin kurulum ekranında okulu seçtiğinizi düşünün, bu durumda Windows 10 not alma ve grup çalışması için belirli istemleri ön plana çıkaracak. Sadece eğlence veya aile bilgisayarı olarak kullanacaksanız, hiç gereksiz adımlarla uğraşmadan hemen hızlı kurulum seçeneği; oyun amaçlı kullanacaksanız da aynı şekilde Windows 10’un size önerdiği oyun ayarlarına göre bilgisayarınızı hazırlayabileceksiniz.
Windows 10′un yeni kurulum ekranı, şu an için yalnızca sınırlı sayıda Dev Channel üyeleri tarafından kullanılabiliyor. Microsoft, yakın gelecekte diğer kullanıcıların da erişimine açacağını ve yeni kurulum ekranı hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını ilave etti.