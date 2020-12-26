Windows 10 21H1 güncellemesi ve gelecek bir iyileştirme onaylandı

Redmond merkezli bilişim devi Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin gelecek 21H1 güncellemesini onayladı. Şirket güncellemenin zamanı için ise 2021’in ikinci çeyreğini hedef gösterdi.

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Genel anlamda izlediği stratejide devam eden Microsoft’un böylelikle Windows 10 21H1 güncellemesi ile sisteme yeni işlevler ve iyileştirmeler sunması bekleniyor. Yıl içinde yayınladığı daha küçük güncellemelerde ise daha çok hataların giderilmesi ve sistem devamlılığının sağlanması amacı güdülüyor.

Daha önceden yine şirketin yıllık iki tane güncelleme getireceği ve bunlardan birinin çok daha kapsamlı olacağı da konuşulanlar arasındaydı. Özellikle Windows 10X sistemine odaklanmak için bu plan önem taşıyordu ancak bunun hakkında şirket tarafından herhangi bir onay gelmedi. Şimdilik bu tip bir açıklama gelene kadar sistemin yıllık iki büyük güncelleme alacağı tahmin ediliyor.

Windows 10 21H1, TLS 1.3 desteği ile geliyor

Şirketin onayladığına göre yeni 21H1 güncellemesi ise işletim sistemine fazladan bir güvenlik katmanı, performansta iyileştirme ve daha güvenli internet bağlantısı imkanı verecek olan TLS 1.3 (Transportation Layer Security) desteği gelecek.

Güncelleme, yine HTTP üzerinden DNS gibi güvenlik ve gizliliği artıracak yeni bir işlev daha getirecek. Ancak bu özellik varsayılan olarak kapalı gelecek ve birkaç adımla aktifleştirmek gerekecek. İşletim sistemine işlevsel ve tasarımsal yönden getirilecek diğer yenilikler hakkında ise bilinen az şeye yenilerini ekleyebilmek için şirketten gelecek açıklamaları beklemek gerekecek.

Öngörülenlere göre, Windows 10 21H1 deneme sürümü 2021 Ocak veya Şubat gibi Insiders kanalında olacak. Güncellemenin son halinin ise Nisan-Mayıs aylarında gelmesi muhtemel. Ancak önceki güncellemeleri de düşünecek olursak Mayıs ayı daha olası gibi. Yıl sonuna doğru ise şirketin 21H2 güncellemesini çıkarması bekleniyor.