Haber
Wikipedia için AYM kararı: Site erişime açılsın!
Wikipedia, geçtiğimiz senelerde içerisinde barındırdığı terör içerikli yazılardan dolayı Türkiye’de erişim engeline tâbi tutulmuştu. Şirketin, uzun uğraşları sonucu, alınan kararın yanlış olduğu kanısına varıldı.
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Sanal ansiklopedi olarak tabir edilen Wikipedia için nihaî karar ortaya çıktı. AYM, önceki hafta internet sitesinin kapatılmasını hak ihlali saymış ve kararın demokratik düzene uymadığını vurgulamıştı.
Wikipedia, 24 saat içinde açılacak!
Anayasa Mahkemesi’nin Wikipedia’nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararın gerekçesi de “Resmî Gazete’de” yayınlandı. AYM’nin, oy çokluğuyla ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararın Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletilmesiyle birlikte Wikipedia erişimi tamamen açılmış olacak.
Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia’nın kapatılmasının demokratik toplum düzenin gereklerini uymadığını ve kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikli içerik olmadığını belirtti.
Gerekçeli kararın tüm detaylarını görüntülemek için buraya tıklayıp, ilgili linke ulkaşabilirsiniz.
Diğer
2020 karne hediyesi MediaMarkt’ta!
2020 karne hediyesi döneminde en teknolojik karne hediyeleri MediaMarkt’ta olacak. Bu içeriğimizde de MediaMarkt’tan satın alabileceğiniz hediyeleri sıralıyoruz.
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2020 yılına girmemizin ardından örğencilerin merakla bekledikleri ara tatil dönemi başlıyor. 17 Ocak – 3 Şubat 2020 tarihleri arasında başlayacak olan sömestr tatilinde 2020 karne hediyesi olarak alınabilecek hediyeleri sıralacağız.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Karne hediyesi ne olabilir?
Karne hediyesi olarak çocuklar ve gençler için MediaMarkt’ta çok çeşitli seçenekler yer alıyor. Bilgisayar, konsol oyunlarından akıllı telefonlara, bisikletten scooterlara çok çeşitli ürünler yer alıyor. Biz de farklı yaş gruplarına göre bazı önerilerimizi listeliyoruz.
HWP 2020 karne hediyesi önerileri
Ferrari Fxk30 Katlanır 2 Tekerli Scooter
Günümüzde özellikle çocukların fazlasıyla ilgisini çeken ürünlerin başında gelen scooter tercihi ideal bir tercih olabilir. Ferrari FXK30 ise katlanabilir yapısıyla kolay taşınabilen ve Ferrari görünümüyle en başta erkek çocukların gönlünü çalabilecek durumda.
PlayStation 4
Ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler için en ideal ödüllerden biri olan PlayStation 4 ile gençleri fazlasıyla sevindirmeniz mümkün. Her ne kadar PS5’in ayak sesleri duyulsa da şimdiye kadar çıkan ve çıkacak oyunları düşündüğümüzde PS4 halen uzun süre kullanılabilecek bir ürün konumunda.
ASUS FX505GD-BQ139T
Asus’un bir diğer alt markası olan TUF Gaming ailesinden sağlam bir oyuncu bilgisayarı olan bu model gençleri sevince boğabilir. 2020 karne hediyesi olarak Intel Core i7-8750H işlemci, GeForce GTX 1050 ekran kartı, 8 GB bellek ve 1 TB + 256 GB depolaması ile oyun ve okul kullanımlarında her türlü ihtiyaca cevap verebilir.
DJI Tello Drone Beyaz
Başlangıç seviyesi için en ideal drone modellerinden biri olan Telllo, günümüzün en popüler cihazlarından olan drone adına fiyat/performans ürünü konumunda. 13 dk uçuş süresi ile hem eğlence hem de çekim ve aynı zamanda drone eğitimi için tercih edilebilir.
Aksesuar
HyperX Alloy Origins CoreTenkeyless RGB piyasaya çıkıyor
HyperX, ödüllü klavye serisine HyperX Alloy Origins™ Core adlı yeni bir üye daha ekliyor. Performans ve uzun ömür için üretilen ve HyperX Red mekanik anahtarlara sahip olan yeni klavye, daha kısa çalıştırma noktasına ve 80 milyon tıklama oranına sahip.
Alloy Origins Core, en üst düzey fare hareketi için yerden tasarruf sağlayan tenkeyless düzeniyle masaüstü alanınızı en üst düzeye çıkarıyor. Klavye, parlak aydınlatma efektleriyle daha parlak aydınlatma için RGB tuşlara ve ister gece ister gündüz olsun, oyun performansınızı geliştirmek için beş ayarlanabilir parlaklık seviyesine sahip. Daha fazla dayanıklılık, sağlamlık ve esneklik için Alloy Origins Core’da havacılık standartlarında bir alüminyum gövde yer alıyor. Klavyenin USB Type-C – USB Type-A aktarma sağlayan ara kablosu çıkarılabiliyor.
HyperX Alloy Origins CoreTenkeyless neler sunuyor?
“HyperX olarak HyperX’in Red mekanik anahtarlarına sahip yeni Alloy Origins Core’u sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” diyen HyperX Klavye Ürün Müdürü Jennifer Ishii, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Alloy Origins Core, özellikle TKL klavyeleri tercih eden oyunculara yüksek performans sunan, tenkeyless RGB klavye seçeneği olarak üretildi.”
Alloy Origins Core’da bulunan Özel Oyun Modu ile kullanıcılar hangi tuşların çalışıp çalışmayacağına karar verebiliyor. Atanan makro tuşları makro arşivine kaydedilebiliyor. Kullanıcılar kendilerine en uygun pozisyonu bulmak için üç farklı açıdan birini seçebiliyor. HyperX NGENUITY yazılımı ile donatılan Alloy Origins Core, basit kişiselleştirilebilir tuş başına aydınlatma efektleri dahil, aydınlatma ve makrolar için gelişmiş özelleştirme özellikleri sunuyor.* Kullanıcılar HyperX Ngenuity yazılımıyla, üç adet Alloy Origins Core profilini dahili belleğe kaydedip istedikleri yerde kullanabiliyor. Üründe %100 anti-ghosting ve tam N-key rollover gibi özellikler de bulunuyor.
Alloy Origins Core Mekanik Oyuncu Klavyesi Özellikleri:
- Anahtar: HyperX Red Anahtarı
- Tür: Mekanik
- Arka Aydınlatma: DIP RGB LED
- Işık efektleri: Her tuşta RGB aydınlatma* ve 5 parlaklık seviyesi.
- Dahili bellek: 3 profil
- Bağlantı türü: USB Type-C – USB Type-A
- Anti-ghosting: %100 anti-ghosting
- Tuş geçişi: N-tuş modu
- LED göstergesi: Evet
- Media kontrolleri: Evet
- Oyun Modu: Evet
- İşletim sistemi uyumu: Windows® 10, 8.1, 8, 7
HyperX Red Anahtar Özellikleri:
- Anahtar: HyperX Red Anahtarı
- Çalışma Şekli: Doğrusal
- Çalıştırma Gücü: 45g
- Tuş Vuruş Mesafesi: 1,8 mm
- Toplam Basma Mesafesi: 3,8 mm
- Kullanım Ömrü (Tuş basma sayısı): 80 milyon
Kablo:
- Tür: Ayrılabilir, Örgülü
- Uzunluk: 1,8 m
Boyutlar:
- Genişlik: 360.0 mm
- Derinlik: 132.5 mm
- Yükseklik: 34.5 mm
- Ağırlık (Klavye ve kablo):900 g
*Her tuştaki RGB aydınlatma HyperX NGENUITY yazılımı ile ayarlanabilir.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip, 3C sertifika testinde görüntülendi!
Samsung Galaxy Fold Bloom‘un bir isim değişikliğiyle beraber Galaxy Z Flip adıyla geleceğini dün itibariyle öğrenmiştik. Şimdi ise, cihaz için alınan sertifikalar ortaya çıkmaya başladı.
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Samsung, bu seneki katlanabilir cihazının çok daha kullanışlı olması için uğraşıyor. Geçtiğimiz senenin son aylarında rakibi Motorola’nın klasik serilerinden Moto Z’yi tekrar canlandırarak katlanabilir telefon alanında iddialı bir rakibi firmanın karşısına çıkarmıştı.
Bugün gelen haberlere göre, Samsung Çin merkezli sertifikasyon şirketi 3C’den sertifika onaylarını almaya başladı. Bunlardan en dikkat çekeni ise 15W hızlı şarj kablosunun cihazın içerisine dahil edilmesi oldu.
Sertifikasyon bilgilerinden gördüğümüz üzere cihazın kod adı önceden sızdırılan bilgilerle eşleşiyor. Yani demek o ki, model numarası SM-F700 olarak cihaz tanıtılacak.
Önemli bir not, Samsung Galaxy Z Flip’in teknik detaylarıyla ilgili herhangi bir gelişme basına yansımş değil. Cihazda, Qualcoımm’un son nesil işlemcisi olacak Snapdragon 855, çift kameralı yapı ve 10 MP çözünürlüğünde öz çekim kamerasının bulunacağına inanıyoruz.
Bunlardan biraz daha ilginci, iddiaya göre katlanabilir cihazın ekranında Ultra Thin Glass (UTG) adı verilen dünyanın en ince ve bir o kadar da sağlamlık katan teknoloji dahil edilecek. Akıllı telefonu, değerli kılan esas noktayı bu teknoloji oluşturacak.
Cihazın fiyatıyla da ilgili birtakım sızıntılar ortaya çıktı. Verilere göre cihazın fiyatlandırmasının 1.000 dolar civarında olması bekleniyor.
Bekleyip, göreceğiz. Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 11 Şubat 2020 tarihinde Amerika’dan canlı olarak gerçekleşecek. Etkinlikte, ayrıca firmanın amiral gemi modellerinden Galaxy S20 modeli de tanıtılacak.