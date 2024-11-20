Türkiye’de satış örneklerini de görmeye başladığımız Wi-Fi 7 router modelleri ardından insanlar Wi-Fi 7’nin ne olduğunu merak etmeye ve sormaya başladılar.

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Peki gerçekten Wi-Fi 7 nedir? Bizlere ne sunuyor ve geçmeye gerek var mı? Tüm bu soruların cevabını Aydoğan veriyor.

Wi-Fi 6, Wi-Fi 6e ve Wi-Fi 7 Nedir? | Kablolu Hızında Kablosuz İnternet!; https://youtu.be/luIveHYBbBE

EN UCUZ Wi-Fi 7 ROUTER! | HUAWEI WiFi BE3 İncelemesi: https://youtu.be/3OSJ9utl2zk