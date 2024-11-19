Bu videoda Samsung’un yazılımı olan ve yeni Galaxy S25 serisiyle tanıtılması beklenen One UI 7 ile gelen özellikleri sizin için derledik.

Samsung Galaxy S25 lansmanı öncesinde Beta olarak kullanılabilen One UI 7 çok fazla hatalara sahip. Samsung Members üzerinden kayıt olunabilen Beta programı birçok kişi tarafından beklentiyi karşılamadı. Ama yeni gelen özellikler de bulunuyor. Bu özelliklerden bazılarını sizler içim bu videoda derledik.

Peki siz Samsung One UI 7 hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz Samsung telefonlarınızda ya da tabletlerinizdeki One UI 6.1 sürümünden memnun musunuz? Kendi düşüncelerini yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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