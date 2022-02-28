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Wi-Fi 7 Desteğine Sahip Qualcomm FastConnect 7800 Duyuruldu!
Snapdragon X70 5G modemin yanı sıra Qualcomm, kullanıcılarına en yeni Wi-Fi ve Bluetooth teknolojilerini sunmak için bağlantı paketini de yükseltti. Yonga üreticisi, Qualcomm FastConnect 7800 sistemi ile 2022’nin ikinci yarısında OEM ortaklarına ulaşacak olan dünyanın ilk Wi-Fi 7 ürününü tanıttı.
Dünyanın İlk Wi-Fi 7 Ürünü Qualcomm FastConnect 7800 Tanıtıldı!
Qualcomm, FastConnect 7800 ile dünyanın en hızlı ve en gelişmiş bağlantı sistemini sunmayı hedefliyor. Yüksek hızlı, ultra düşük gecikmeli ağ bağlantısını mümkün kılacak en yeni Wi-Fi 7 özelliklerini destekleyen 14nm mimaride inşa edilmiştir.
Wi-Fi 7 desteği sayesinde bu sistemle High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link teknolojisini sunuyor. Remi basın açıklamasına göre, bu teknoloji aynı anda 5GHz ve/veya 6GHz bantlarında dört yüksek bant bağlantı akışı için iki Wi-Fi radyodan yararlanıyor.
Bu, 6GHz spektrumunda 320MHz kanalları veya 5GHz spektrumunda 240MHz kanalları kullanarak 5.8Gbps‘ye kadar inanılmaz yüksek hızlar elde edilebileceği anlamına geliyor. Ancak en yüksek hızlar, 6GHz bağlantı mevcut olmadığında 4,3 Gbps‘e kadar düşüyor. Qualcomm basın açıklamasında, Bluetooth ve daha düşük bant genişliğine sahip Wi-Fi için 2.4GHz spektrumunu açacağını söyledi. FastConnect 7800 ayrıca titreşim ve gecikmesiz deneyim için sürekli 2 ms ultra düşük gecikme süresi sağlamak için dört akışlı DBS‘yi destekliyor.
Wi-Fi 7‘nin yanı sıra FastConnect 7800, bir dizi ses merkezli geliştirmeyle Bluetooth 5.3‘ü de desteğinide sunuyor. Bluetooth LE ses ve Snapdragon Ses desteği ile bağlantı sistemi artık Çift Bluetooth özelliği sunuyor. Kablosuz Bluetooth kulaklıklar üzerinden birinci sınıf 16 bit CD kayıpsız kalitede ses akışı yapsını sağlamak için “gelişmiş bağlantılara sahip iki radyo” kullanıyor. Ayrıca, Bluetooth aksesuarlarının menzii iki katına kadar çalışmasına, yarı sürede eşleşmesine ve %50‘ye kadar daha az güç tüketmesine olanak tanıyor.
FastConnect 7800 bağlantı sistemi hakkında daha fazla bilgi için bu resmi videoyu izleyin:
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Wi-Fi 7 Desteğine Sahip Qualcomm FastConnect 7800 Duyuruldu!
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