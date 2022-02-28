Qualcomm, 10Gbps İndirme Hızlarına Sahip Snapdragon X70 5G Modemini Tanıttı!

En büyük mobil yonga üreticilerinden biri olan Qualcomm, en yeni Snapdragon X70 5G‘yi MWC 2022 fuarında duyurdu. Bu modem hem 6GHz altı hem de mmWave frekanslarını destekleyerek, dünyanın 5G yapay zeka işlemcisi ve 10 Gbps’ye kadar 5G indirme hızları içeren ilk modemidir.

Qualcomm Snapdragon X70 5G Tanıtıldı

Snapdragon X70 5G modem, yakın zamanda piyasaya sürülen Snapdragon 8 Gen 1 amiral gemisi yonga setinde bulunan Snapdragon X65‘in halefi olarak geliyor. Qualcomm, Snapdragon X70 5G‘nin 600 MHz‘den 41 GHz‘e kadar her ticari 5G bandını destekleyebilen dünyanın tek kapsamlı 5G modem-RF sistem ailesi olduğunu söylüyor. Bu, telefon üreticilerinin yeni nesil telefonlarında telcos ile ortaklaşa istenen 5G bant kapsamını sunmalarını sağlıyor.

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Buradaki vurgu, bir modem-RF sistemi için başka bir dünyada ilk olan Qualcomm 5G yapay zeka işlemcisinin yerleşik olmasıdır. Yonga üreticisinin Qualcomm 5G yapay zeka Suite gibi gelişmiş yetenekler sunmasını sağlar. Basın bültenine göre “gelişmiş hızlar, kapsama alanı, gecikme, mobilite, bağlantı sağlamlığı ve güç verimliliği” için optimizasyonlar getiriyor.

Ayrıca Snapdragon X70 5G, önceki modele çok benzer şekilde 3.5Gbps‘ye kadar en yüksek yükleme hızlarına ve 10Gbps‘ye kadar indirme hızlarına sahiptir. Yonga üreticisi Qualcomm 5G PowerSave Gen 3 ile 4 nm temel bant işlemiyle %60 daha fazla güç verimliliği sunuyor.

Qualcomm bundan açıkça bahsetmese de Snapdragon 8 Gen 2‘nin yeni Snapdragon X70 5G modem-RF sistemine sahip olacağını tahminler arasında. Şirket, bu modemli ticari mobil cihazların 2022’nin sonlarına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.