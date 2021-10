Whole Foods’un Kurucu CEO’su John Mackey, 2022’de Emekli Olacak

Amazon’a ait bakkal Whole Foods’un CEO’su John Mackey, şirketin perşembe günü yaptığı açıklamada, gelecek yıl emekli olacağını ve görevinden ayrılacağını duyurdu. Şirket, Whole Foods’un şu anki COO’su Jason Buechel’in Mackey’nin emekliliğinin ardından yeni CEO olacağını söyledi.

Mackey, çalışanlara verdiği bir notta, Whole Foods’ta 43 yıl geçirdikten sonra “hayatımdaki diğer tutkularımdan bazılarının peşinden gitmeye hazır olduğunu” söyledi ve Buechel’in CEO rolü için hazır olduğunu söyledi.

Mackey, notta, “CEO olarak rolümü yeni nesil liderliğe geçirme zamanının geldiğine karar verdim” dedi. “Bunun hakkında uzun uzun düşündüm ve yazmak gerçeküstü olsa da 1 Eylül 2022’de emekli olmaya karar verdim.”

Mackey’nin ayrılışı, Amazon’un son zamanlarda şirketten bir dizi yönetici çıktığını görmesiyle geldi. Amazon’un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos, eski bulut patronu Andy Jassy’nin yönetimi devralmasıyla Temmuz ayında CEO olarak görevinden ayrıldı. Ağustos ayında Amazon, bulut işinde üst düzey bir yönetici olan Charlie Bell’in şirketten ayrıldığını doğruladı. Ve Amazon’un dünya çapındaki tüketici işinin CEO’su Jeff Wilke, bu yılın başlarında istifa etti.

Amazon, Whole Foods’u 2017’de 13,7 milyar dolara satın aldı. Anlaşma hemen sektör genelinde şok dalgaları gönderdi. Analistler devralmayı Amazon’un geleneksel süpermarket zincirlerine karşı rekabet etme arzusunun bir işareti olarak yorumladığından, Kroger ve Sprouts Farmers Market’in de dâhil olduğu market stokları, anlaşmanın açıklanmasının ardından düştü.

O zamandan beri, Amazon, kendi Fresh bakkal zinciri ve kasiyersiz marketler zincirinin yanı sıra bir dizi çevrimiçi market teslimat hizmetini başlatarak bakkaliyede daha da derinleşti. Bakkal endüstrisini alt üst edeceğine dair korkulara rağmen, Amazon hala Walmart, Target ve Kroger gibi firmalardan keskin bir rekabetle karşı karşıya.

1978’de Mackey, Whole Foods’un öncüsü olan Austin, doğal bir bakkal olan SaferWay’i kurdu. İki yıl sonra SaferWay, Whole Foods’u oluşturmak için başka bir yerel doğal bakkalla birleşti. Mackey, NPR’a verdiği demeçte, Austin’in “karşı kültür hippi topluluğu” arasında patladı ve doğal gıda pazarında önemli bir oyuncu haline geldi.

Amazon tarafından satın alınmadan önce, Whole Foods, yatırımcıların düşük performansından vazgeçtiği için kendisini satmak için aktivist baskısı altındaydı. Amazon ile yapılan anlaşma yoğun bir gizlilik içinde bir araya geldi ve şirket içinde “Project Athena” olarak anıldı. Satın almanın ardından Amazon, birçok Whole Foods ürününde fiyatları düşürdü ve mağazalarda daha fazla Amazon tabelası ve Prime üyeleri için avantajlar sundu.

Mackey’nin Whole Foods çalışanlarına yazdığı mektubun tamamı şöyle:

Değerli Ekip Üyeleri,

Kamuoyuna duyurulmadan önce bazı haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Eylül, Whole Foods Market’in 43. yıldönümü (Whole Foods’un öncüsü olan Safer Way’deki 2 yıl dâhil). CEO olarak rolümü yeni nesil liderliğe geçirme zamanının geldiğine karar verdim. Bunun hakkında uzun uzun düşündüm ve yazmak gerçeküstü olsa da 1 Eylül 2022’de emekli olmaya karar verdim. Bugünden yaklaşık 11 ay sonra.

Açıkçası 44 yıldır kurulmasına, beslenmesine ve büyümesine yardımcı olduğum bir şirketten ayrıldığımda emekli olmak çok zor. Whole Foods’un kurucu ortağı olarak, şirketle olan ilişkimi genellikle bir ebeveyn-çocuk metaforuyla açıkladım. Bir ebeveyn olarak Whole Foods’u her zaman tüm kalbimle sevdim. Güçlü değerler, kârın ötesinde net bir yüksek amaç duygusu ve şirketin ve birbirine bağlı tüm paydaşlarımızın gelişmesine olanak tanıyan sevgi dolu bir kültür aşılamak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Tüm ebeveynler, kendilerini bırakmaları ve kendilerine verilen değerlerin çocuklarında yaşayacağına güvenmeleri gereken bir zamana ulaşır. O zaman benim ve Whole Foods için neredeyse geldi.

Önümüzdeki eylül ayında, diğer yaşam tutkularımdan bazılarının peşinden gitmeye hazır olacağım. Operasyon Direktörümüz Jason Buechel’in emekliliğimde İcra Kurulu Başkanı olacağını duyurmaktan heyecan duyuyorum. Jason, Whole Foods kültürünün ve değerlerinin gerçek bir hizmet lideri ve şampiyonudur ve şirketi geleceğe taşıyacaktır. CEO olarak benim yerime Jason benim kişisel seçimimdi. Amazon liderliğinin onun bu pozisyon için doğru kişi olduğunu kabul etmesinden memnunum.

Jason, Whole Foods’a 2013 yılında Global Başkan Yardımcısı ve Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak katıldı. 2019’da Operasyon Direktörü olarak atanmadan önce 2015’te Genel Müdür Yardımcılığına terfi etti. Tüm WFM mağaza ve tesislerinin operasyonlarından sorumlu olmanın yanı sıra, şu anda teknolojiyi, tedarik zincirini ve dağıtımı ve Ekip Üyesi Hizmetlerini (TMS) denetler. Jason benim en güvenilir ortaklarımdan biri ve şirketin onun liderliği altında gelişmeye ve gelişmeye devam edeceğinden inanılmaz derecede eminim. Jason’ın bir sonraki CEO’muz olarak başarılı olmasına yardımcı olacak çok sayıda özel niteliği var. O sadece alışılmadık derecede yüksek dürüstlükle olağanüstü zeki değil, aynı zamanda Whole Foods Temel Değerlerini ve Liderlik İlkelerini yaşayan ve somutlaştıran ve temelde sadece iyi ve sevgi dolu bir insan olan hizmetkâr bir liderdir.

Sorumluluklarımı kademeli olarak değiştirmek için Jason ve E-Team ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğim. Son yılımın çoğunu Whole Foods’ta en çok yapmayı sevdiğim şeye adamaya niyetliyim. Bu, mağazaları ziyaret etmek ve mümkün olduğunca çok sayıda harika ekip üyemizle bağlantı kurmaktır.

Şirketimizin tarihini ve dünya üzerindeki etkisini düşünürken ilham alıyorum. Son derece gururluyum ve biraz da bunaldım. Whole Foods Market’in başarısı, müşterilerimiz, ekip üyelerimiz, tedarikçilerimiz, yatırımcılarımız ve topluluklarımız dâhil olmak üzere tüm paydaşlarımız için muazzam bir değer yarattı. Birlikte çalışarak on milyonlarca insanın daha sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olduk ve Whole Foods’un Amerika’daki ve dünyadaki birçok insanın yeme şeklini çok olumlu etkilediğini söylemek abartı olmaz.

20 yıl üst üste “Çalışılacak En İyi 100 Şirket” arasında yer almamızı sağlayan çok özel bir kültür yarattık. Whole Foods’u bir bakkaldan çok daha fazlası yapan şey, gıdaların nasıl yetiştirildiği, üretildiği ve tedarik edildiği konularında ilerlemekte ve insanları ve gezegeni beslemek için daha yüksek amacımızı yerine getirmekte oynadığımız rolden dolayı çok gurur duyuyorum. Whole Foods’un mağazalarımızda kurulmasına yardımcı olduğu binlerce küçük yerel gıda şirketiyle de gurur duyuyorum. Yüzlercesi kendi başlarına büyük ve başarılı şirketler haline geldi. Gurur duyduğum çok daha fazla başarımız olsa da, özellikle üç vakfımızın son 20 yılda yaptığı harika işi takdir etmek istiyorum; Tüm Gezegen, Tüm Çocuklar ve Tüm Şehirler birkaç milyon insanın hayatı birlikte olumlu etkiledi.

Pek çok insan tüm yaşamları boyunca yüksek amaçlarını keşfetmeden geçebilir. Ancak ben 1976’da Austin’de Prana House adlı bir vejetaryen kooperatifinde yaşarken – Güvenli Yol’u ilk açmamızdan iki yıl önce – benimkini keşfedecek kadar şanslıydım. Yemek bilincim ilk olarak Prana’da uyandı ve bu hayatta ne yapmam gerektiğini keşfetmeye başladım. Böyle tatmin edici bir şekilde yaşadığım için ne kadar şanslıyım.

Bu inanılmaz yolculukta ortaklığınız için ne kadar derinden minnettar olduğumu ve şirketi ve hepinizi ne kadar çok sevdiğimi kelimelerle anlatamam. Bir yıl sonra Whole Foods’tan emekli olabilirim, ama yaşadığım sürece Whole Foods’a bağlı kalacağım ve hepimizin gelişmeye devam etmesine yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Hepinizi çok seviyorum sağlık ve mutluluklar dilerim. Yaptığınız her şey için teşekkür ederim.

John