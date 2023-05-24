WhatsApp kullanıcıların hoşuna gidecek yeni özellikler getirmeye devam ediyor. WaBetaInfo’nun haberine göre, WhatsApp, Windows yerel uygulaması için “mesaj taslakları” adlı yeni bir güncelleme sunuyor.

WhatsApp güncellemeleri izleyicisine göre, mesaj taslakları için geliştirilmiş destek bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilir durumda ve önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcıya sunulacak.

Windows için yayınlanan son güncellemede, kullanıcılar mesaj taslakları için geliştirilmiş destekle karşılaşabilirler. Bu özellik uzun süredir mevcut olmasına rağmen, kullanıcılar “uygulama sohbet çubuğunda bir mesajın varlığını göstermediği için genellikle bir konuşma içinde mesaj oluşturmaya başladıklarını unutuyorlar”.

Son güncelleme, kullanıcıların bu ayrıntıyı fark edebilecekleri bir taslak göstergesi getiriyor. Bir sohbetin taslak mesajı varsa, “taslak” adı verilen yeşil bir etiketle görüntülenecek, bu şekilde kullanıcılar için hatırlatıcı bir yenilik olacak.

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Kullanıcılar bu sistem aracılığıyla bekleyen mesajları olan sohbetleri kolayca belirleyebilecekler. Ayrıca, taslak mesaj içeren sohbetler sohbet listesinin en üstünde gösterilerek kullanıcıların dikkati bu mesajlara çekilecek.

WhatsApp bu yeni güncellemeyle bekleyen mesajların unutulması sorununa da el atmış oldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bekleyen taslakları kolayca fark edebilecek. Yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz. Yorumlar kısmından bize bildirin, ayrıca önemli gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.