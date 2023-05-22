WhatsApp nihayet mesajlar için düzenleme desteği ekledi. Bundan sonra Mesajları gönderildikten 15 dakika sonrasına kadar düzenleyebileceksiniz. Düzenlenen mesajlar için sadece ‘düzenlendi‘ ibaresi gösterilecek ve alıcı eski mesajı göremeyecek. İşte detaylar.

WhatsApp ayrıca bir mesajı düzenlemenin sohbetinizdeki kişilere yeni bir sohbet bildirimi göndermeyeceğini söyledi. Bu seçenek yalnızca mesajlar için kullanılabilir ve fotoğrafları, videoları veya diğer medya türlerini ya da altyazıları düzenlemenize izin vermeyecek.

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Bir WhatsApp mesajı nasıl düzenlenir?

Düzenlemek istediğiniz mesaja uzun basın, ardından Android’de Diğer seçenekler’e dokunun / iPhone’da uzun bastıktan sonra Düzenle’ye dokunun / Düzenlemek istediğiniz mesajın üzerine gelin, ardından Web’de veya masaüstünde Menü > Mesajı düzenle’ye tıklayın

Düzenle öğesini seçin ve mesajınızı güncelleyin.

Düzenlemeniz bittiğinde, mesajınızı güncellemek için onay işaretine dokunun.

Kullanılabilirlik

Mesaj düzenleme özelliği bu ayın başlarında WhatsApp beta test kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Bugünden itibaren, özellik Android, iPhone ve Masaüstü’ndeki tüm WhatsApp kullanıcıları için kademeli olarak küresel olarak kullanıma sunulacak. WhatsApp’a göre özellik önümüzdeki haftalarda herkes için kullanılabilir olacak.