Geçen ay, WhatsApp‘ın masaüstü uygulaması ve hatta iOS uygulaması için kullanıcıların arka planda sohbetlerdeki sesli notların yanı sıra ses dosyalarını da çalmasına izin veren küresel bir medya oynatıcısını kullanıma sunmuştu. Şimdi, mesajlaşma devi, Android‘deki WhatsApp beta kullanıcıları için aynı küresel medya oynatıcısını sunmaya başladı.

WABetaInfo‘nun yakın tarihli bir raporuna göre, WhatsApp Google Play Beta Programı aracılığıyla Android beta v2.22.7.11‘i yayınladı. Bu beta sürümü ile WhatsApp, sohbet görünümüne veya diğer konuşmalara erişirken bir sohbetten sesli notları ve ses dosyalarını dinlemenizi sağlayan global medya oynatıcısını Android‘e ekledi.

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Rapor, küresel medya oynatıcının şu anda Android‘de belirli WhatsApp beta kullanıcıları için mevcut olduğu ortaya koydu. Şirketin, özelliği tüm kullanıcılara sunmadan önce önümüzdeki günlerde daha fazla beta test kullanıcısı için etkinleştirmesi bekleniyor.

Medya oynatıcı bir oynat/duraklat düğmesi ve kapatmak için “X” seçeneği ile birlikte geliyor. iOS‘ta olduğu gibi sohbet listesinin en üstünde görünecek. Aşağıdaki resimde Android‘deki özelliğin bir önizlemesine göz atabilirsiniz.

WhatsApp‘taki global medya oynatıcının ne olduğunu bilmeyenler için, kullanıcıların uygulamadaki ilgili sohbet sayfasından çıktıktan sonra bile diğer bölümlerde kolayca gezinmek için arka planda sohbetlerden bir ses dosyası veya sesli not çalmasına olanak tanır.

Bu özellik WhatsApp‘ın beta sürümünün bir parçası olduğu için herkese ne zaman ulaşacağı konusunda bir bilgi yok. Masaüstü, iOS ve hatta Android beta için WhatsApp‘a hızlı bir şekilde ulaştığını düşünürsek, kararlı güncellemenin çok yakında yayınlanması bekleniyor.