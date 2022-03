Google‘ın Pixel 7 serisini bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenirken, yeni nesil amiral gemilerini resmi olarak açıklamadan önce, sızıntılar ve söylentileri çevrimiçi olarak çıkmaya devam ediyor. Daha önce duyduğumuz bir takım detaylara ek olarak, Pixel 7‘nin ekran detayları hakkında da bazı bilgiler ortaya çıktı.

Analist Ross Young Pixel 7‘nin Pixel 6‘nın 6,4 inç ekranının aksine daha küçük 6,3 inç ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Ayrıca Google Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro‘daki gibi 6.7 inç olarak gelmesi bekleniyor.

Hearing that the Pixel 7 will shrink from 6.4" to 6.3". Pixel 7 Pro will remain 6.7". Panel shipments to start 1 month earlier this year, from May.

— Ross Young (@DSCCRoss) March 15, 2022