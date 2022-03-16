Google‘ın Pixel 7 serisini bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenirken, yeni nesil amiral gemilerini resmi olarak açıklamadan önce, sızıntılar ve söylentileri çevrimiçi olarak çıkmaya devam ediyor. Daha önce duyduğumuz bir takım detaylara ek olarak, Pixel 7‘nin ekran detayları hakkında da bazı bilgiler ortaya çıktı.

İçindekiler Pixel 7 Serisi Donanım Ayrıntıları Sızdırıldı

Pixel 7 Serisi Donanım Ayrıntıları Sızdırıldı

Analist Ross Young Pixel 7‘nin Pixel 6‘nın 6,4 inç ekranının aksine daha küçük 6,3 inç ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Ayrıca Google Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro‘daki gibi 6.7 inç olarak gelmesi bekleniyor.

Hearing that the Pixel 7 will shrink from 6.4" to 6.3". Pixel 7 Pro will remain 6.7". Panel shipments to start 1 month earlier this year, from May. — Ross Young (@DSCCRoss) March 15, 2022

Ek olarak Pixel 7 serisinin ekran panellerinin bir ay önce, yani Mayıs ayında gönderilmeye başlayacağı da ortaya çıktı. Telefonların beklenenden daha erken, muhtemelen Eylül ayında piyasaya sürülmesi için küçük bir şans var. Hatırlamak gerekirse, Pixel 6 serisi Ekim 2021’de piyasaya sürülmüştü.

Young, Pixel 7 Pro‘nun 120Hz yenileme hızı desteğine sahip bir LTPO ekranla geleceğini öne sürüyor. Bu, Pixel 6 Pro ile benzer nitelikte. Standart Google Pixel 7‘nin yüksek yenileme hızını destekleyip desteklemeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok.

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Daha fazla ayrıntalara göz atacak olursak Pixel 7 serisinin çift tonlu bir tasarıma sahip olacağı ve Pixel 6 telefonlarına çok benzeyen arkada benzer bir kamera vizörü olacağı tahmin ediliyor. Bir delikli ekran da bekleniyor. Bununla birlikte, Pro modeli için daha büyük arka kamera daha az çıkıntılı bir kamera çıkıntısı şeklinde bazı farklılıklar olacaktır.

Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro‘nun kod adı Cheetah ve Panther olduğu söylenirken muhtemelen yeni nesil Tensor 2 çipi, geliştirilmiş kameralar, daha büyük piller ve daha fazlasıyla birlikte gelecek.