Şirket tarafından yakın zamanda yapılan bir kod değişikliğine göre, Google Chrome güvensiz HTTP indirmelerini kısıtlamak için bir ayar sağlamaya hazırlanıyor. Ayrıca yakın zamanda Google Chrome, Bellek Tasarrufu ve Enerji Tasarrufu modlarına kavuştu.

Google, HTTPS bağlantılarının benimsenmesini teşvik etmek için son birkaç yıldır Chrome’u ek güvenlik özellikleriyle güncelliyor. Artık pek çok web sitesi kişisel bilgilerimizi ele aldığından, HTTPS şifrelemesi istisnadan ziyade norm haline geldi, oysa daha önce yalnızca bankalar da dahil olmak üzere gizliliğe duyarlı siteler için gerekliydi.

Chrome’un güvenlik ayarlarında, şirket yakın zamanda “Her zaman güvenli bağlantılar kullan” yazan bir geçiş ekledi.

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Artık tüm eski HTTP siteleri artık adres çubuğunda “Güvenli Değil” olarak işaretlenecek. Chrome ayrıca güvenli web sitelerinin varsayılan olarak güvenli olmayan web formlarını veya indirmeleri kullanmasını da engelleyecek.

Yeni bir kod güncellemesinin ardından Google, Chrome kullanıcılarının potansiyel olarak güvenli olmayan HTTP indirmelerine karşı korunmasını iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu, güvenli olmayan web sitelerine bağlı olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir bağlantıdan indirmeleri durdurduğundan, karışık içerik indirmek için zaten mevcut olan önlemlerin ötesine geçiyor.

İçindekiler Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik

Bu özelliğin kullanılabilirliği ile ilgili olarak, hala geliştirme aşamasında, muhtemelen Mart 2023’te yayınlanması planlanan Chrome 111’e kadar yaygın testler için mevcut olmayacaktır. Tam bir lansman büyük olasılıkla yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleşecektir.