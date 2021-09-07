Haber
WhatsApp’a Yeni Özellik Geliyor!
WhatsApp, “son görülme” bilginizi istenmeyen herkesten gizlemenize izin verecek.
Çoğu modern mesajlaşma uygulaması, arkadaşlarınızın, en son ne zaman çevrimiçi olduğunuzu görmesini kolaylaştırıyor. Bu, hızlı bir yanıt beklemeniz gerekip gerekmediğini size bildiren yararlı bir ipucudur. “Yine de herkesin önceki gece saat 4’e kadar uyanık olduğunuzu bilmesine gerek yok!” WhatsApp, en son oturum açtığınız zaman da dahil olmak üzere profil bilgilerinizi kimin görebileceğini ve göremeyeceğini yönetmeyi çok daha kolay hale getirmek üzere çalışıyor. WABetaInfo tarafından tespit edildiği üzere, profilinizin bölümlerini tam olarak kimin görebileceği üzerinde kontrole izin vermek için yeni gizlilik araçları geliştirilme aşamasında. Şu anda,“son görülme”,“profil resmi” ve “hakkında” bilgileriniz, herkes ve kişileriniz tarafından görülebilir ya da hiç kimse tarafından görülemez. Burada, diğer mesajlaşma uygulamalarına kıyasla işleri oldukça sıkı tutan özelleştirilebilir seçenekler yoktur. WhatsApp şu anda belirli kişilerin durumunuzu görmesini engelleme özelliğini test ediyor, yani bu sınırlamalar yakında kaldırılacaktır.
Bu seçenekle, son görülme zamanınızı tamamen devre dışı bırakmadan bir seçili insanlardan gizleyebileceksiniz. Bu seçenek aynı zamanda profil fotoğraflarını ve Bio’nuzu da destekleyerek gizlilik üzerinde daha önce sunulandan çok daha fazla kontrol sağlayacaktır. “Son görülme”yi devre dışı bırakmak iki yönlü bir yol olarak kalacaktır. Kişi listenizdeki bir grup kişiden gizlerseniz, WhatsApp, bu işlemin sonucunda bilgilerinizi gizleyecektir.
İlginizi çekebilir: TikTok, ABD ve İngiltere’de Youtube’u Geride Bıraktı!
Bu özellik iOS’ta görülmesine rağmen, primetime için hazır olduğunda tüm akıllı telefonlara gelmesi planlanıyor. “Son görülme” her ne kadar yararlı olursa olsun, potansiyel kötüye kullanım için yollar da açabiliyor, bu nedenle WhatsApp’ın gizlilik seçeneklerini çok daha esnek hale getirdiğini görmek harika.
Kaynak: Android Police
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Donanım
Sony PS 5’in daha hafif versiyonunu satışa sundu.
Yeni piyasaya çıkan daha hafif PlayStation 5 sürümü için merak edilen sorular sonunda yanıt bulmuş gibi görünüyor, PS 5 için hazırlanan yeni sürüm geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Avustralya da satışa sunulmuştu.
Peki 300 gram kadar daha hafif olan yeni sürüm, ne gibi farklar taşıyor?
Kaynaklar ilk aşamada bu farkın nereden geldiğini tespit edemedi şimdi ise bu sorunun cevabı belli oldu, yapılan donanımsal incelemeye göre yeni sürümde soğutma sistemi ve elemanları ilk seriden daha farklı ve ufak bu sayede daha hafif ve uygun fiyatlı bir PS 5 bizi karşılıyor.
Soğutma sistemi küçülmesinin elbette olumlu ve olumsuz etkileri oluyor ve bu durum yeni sürümün maliyetini de azaltıyor ayrıca biraz daha sıcak çalışmasına neden oluyor ama neyse ki bu durumun büyük bir performans sorununa neden olmayacağı düşünülüyor bunu ilerleyen zamanlarda daha iyi öğrenmiş olacağız.
Soğutma sisteminde değişikliklere giderek daha hafif bir ürün ortaya koyan Sony mühendisleri bunu bazı parçaları ufaltarak ve ayrıca fan yapısında daha uzun ve kavisli kanatlar kullanarak yapmayı başarmış, Sony yeni sürüm ve değişiklikler hakkında detaylı bir açıklama yapmıyor.
Soldaki eski, sağdakinler ise yeni olan parçalar.
Eski ve yeni fan tasarımları.
Eski ve yeni anakart.
Eski ve yeni ısı elemanları.
Sony kısa süre önce Xbox’ta olan bir özelliğin benzerini ve sadece PlayStation 5 için olan Game Boost adında özelliğini duyurmuştu.
Microsoft Xbox Series X ve Series S için geçtiğimiz aylarda FPS Boost adında bir özellik tanıtmış ve destekli oyunların kare hızlarının iki katına çıkacağını söylemişti.
Burada dikkatinizi çekmek istiyoruz, her oyun değil sadece destekleyen oyunlar.
Örneğin ;
30 fps çalışan bazı oyunlar 60, 60 fps oyunlar ise, 120 fps seviyelerine kadar çıkıyordu.
Sony de buna karşılık olarak geçtiğimiz aylarda PS 5 için benzer bir sistemi Game Boost adındaki özelliğini tanıttı aynı Xbox FPS Boost gibi Game Boost da, bazı oyunların kare hızını artırıyor.
Belirli PS 4 oyunları, Game Boost sistemiyle PS 5 üzerinde daha stabil çalışır hale gelmesi planlanıyor.PS 5’in yeni mimarisinden ve gücünden faydalanan bu oyunlar ile PS 5 gücünü pekiştirmek istiyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11T Pro’nun Bazı Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Açıklandı!
Xiaomi‘nin yeni yüksek özellikli modeli Xiaomi Mi 11T Pro birkaç özelliği ile karşımıza çıktı. İşte Xiaomi Mi 11T Pro‘nun resmi olarak açıklanan özellikleri.
Xiaomi yeni amiral gemisi ailesini tanıtmadan önce Mi 11T ailesinin son üyesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bir süredir konuşulan Xiaomi’nin yeni yüksek özellikli modeli Mi 11T Pro bugün birkaç özelliği ile karşımıza çıktı.
Mi isminden vazgeçme kararı alan Xiaomi, hala Mi ismini kullanan Mi 11T ailesine yeni bir üye katmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi 11T Pro isimli bu yeni model, geçtiğimiz haftalarda bazı özellikleri ile karşımıza çıkmıştı. Bugün resmi bir açıklama yapan Xiaomi sızıntılara gerek kalmadan cihazın bazı özelliklerini açıkladı. İşte Xiaomi tarafından açıklanan Xiaomi Mi 11T Pro’nun özellikleri.
İlginizi Çekebilir: Huawei Nova 9 Ailesinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
İçindekiler
Xiaomi Mi 11T Pro geliyor!
Geçtiğimiz günlerde hemen hemen bütün özelliklerini sızdıran Mi 11T Pro‘nun haberini sizlerle paylaşmıştık. O yazıda cihazın birçok özelliği yer alıyordu. Tabi bu bilgilerin arasında cihazın 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da yazıyordu. Bugün açıklama yapan Xiaomi, Mi 11T Pro’nun 120W hızlı şarj desteği ile geleceğini doğruladı. Yani Mi 11T Pro‘nun 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağı kesin.
120 Watt? Yes! #XiaomiHyperCharge is coming your way! Catch the global debut of #Xiaomi11TPro on September 15 at 8PM GMT+8. #XiaomiProductLaunch https://t.co/zPnttgUN8W
— Xiaomi (@Xiaomi) September 6, 2021
Tabi bu açıklama daha önceki sızıntılardaki bir bilgiyi doğruladığı için sızıntıda yer alan diğer bilgilerin doğruluk payını da güçlendiriyor. Peki sızdırılan özellikler neydi? Gelin onlara da göz atalım.
Xiaomi Mi 11T Pro’nun bilinen özellikleri!
Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntılara göre 120Hz yenileme hızına sahip 20:9 en boy oranına sahip AMOLED bir ekran ile geleceği ortaya çıkan Mi 11T Pro bu ekranın üzerinde bir de 16MP‘lik ön kamera taşıyacak gibi görünüyor. Yine sızıntılara göre arkasında 64MP + 8MP + 5MP olmak üzere üçlü kamera grubu taşıyacağı bilinen cihaz, işletim sistemi olarak Android 11 tabanlı MIUI 12.5‘i kullanacak. Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888‘den alması beklenilen cihazın 5000mAh‘lik bir bataryaya sahip olacağı söyleniliyor. Ancak bataryanın 120W hızlı şarj desteği ile doldurulacağı kesin.
Xiaomi Mi 11T Pro’nun lansman tarihi!
Son olarak Twitter’da yaptığı paylaşımda Mi 11T Pro‘nun lansman tarihini de açıklayan Xiaomi, Mi 11T Pro için 15 Eylül tarihini işaret etti. Yani Xiaomi Mi 11T Pro tüm özellikleri ile 15 Eylül’de karşımızda olacak. Sizce Mi 11T Pro‘nun fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Sony PS 5’in daha hafif versiyonunu satışa sundu.
Xiaomi Mi 11T Pro’nun Bazı Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Açıklandı!
Duydunuz zilin sesini! Okullar açılıyor! Dersimiz MediaMarkt!
Moody’s Kripto Para Analisti Arıyor!
WhatsApp’a Yeni Özellik Geliyor!
Samsung Galaxy A72 Almamak İçin 7 Neden!
Galaxy A52 ile 1 Ay Geçirmek! | Dilşah’la 1 Ay
S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
Vivo V21e İnceleme | Vivo’dan Tasarım Dersi!
POCO X3 GT Oyun Testi | Bu Telefon Isınmıyor!
Samsung Galaxy A72 Almamak İçin 7 Neden!
Galaxy A52 ile 1 Ay Geçirmek! | Dilşah’la 1 Ay
S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
Vivo V21e İnceleme | Vivo’dan Tasarım Dersi!
POCO X3 GT Oyun Testi | Bu Telefon Isınmıyor!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.