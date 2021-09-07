WhatsApp’a Yeni Özellik Geliyor!

Yeni piyasaya çıkan daha hafif PlayStation 5 sürümü için merak edilen sorular sonunda yanıt bulmuş gibi görünüyor, PS 5 için hazırlanan yeni sürüm geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Avustralya da satışa sunulmuştu.

Peki 300 gram kadar daha hafif olan yeni sürüm, ne gibi farklar taşıyor?

Kaynaklar ilk aşamada bu farkın nereden geldiğini tespit edemedi şimdi ise bu sorunun cevabı belli oldu, yapılan donanımsal incelemeye göre yeni sürümde soğutma sistemi ve elemanları ilk seriden daha farklı ve ufak bu sayede daha hafif ve uygun fiyatlı bir PS 5 bizi karşılıyor.

Soğutma sistemi küçülmesinin elbette olumlu ve olumsuz etkileri oluyor ve bu durum yeni sürümün maliyetini de azaltıyor ayrıca biraz daha sıcak çalışmasına neden oluyor ama neyse ki bu durumun büyük bir performans sorununa neden olmayacağı düşünülüyor bunu ilerleyen zamanlarda daha iyi öğrenmiş olacağız.

Soğutma sisteminde değişikliklere giderek daha hafif bir ürün ortaya koyan Sony mühendisleri bunu bazı parçaları ufaltarak ve ayrıca fan yapısında daha uzun ve kavisli kanatlar kullanarak yapmayı başarmış, Sony yeni sürüm ve değişiklikler hakkında detaylı bir açıklama yapmıyor.

Soldaki eski, sağdakinler ise yeni olan parçalar.

Eski ve yeni fan tasarımları.

Eski ve yeni anakart.

Eski ve yeni ısı elemanları.

Sony kısa süre önce Xbox’ta olan bir özelliğin benzerini ve sadece PlayStation 5 için olan Game Boost adında özelliğini duyurmuştu.

Microsoft Xbox Series X ve Series S için geçtiğimiz aylarda FPS Boost adında bir özellik tanıtmış ve destekli oyunların kare hızlarının iki katına çıkacağını söylemişti.

Burada dikkatinizi çekmek istiyoruz, her oyun değil sadece destekleyen oyunlar.

Örneğin ;

30 fps çalışan bazı oyunlar 60, 60 fps oyunlar ise, 120 fps seviyelerine kadar çıkıyordu.

Sony de buna karşılık olarak geçtiğimiz aylarda PS 5 için benzer bir sistemi Game Boost adındaki özelliğini tanıttı aynı Xbox FPS Boost gibi Game Boost da, bazı oyunların kare hızını artırıyor.

Belirli PS 4 oyunları, Game Boost sistemiyle PS 5 üzerinde daha stabil çalışır hale gelmesi planlanıyor.PS 5’in yeni mimarisinden ve gücünden faydalanan bu oyunlar ile PS 5 gücünü pekiştirmek istiyor.