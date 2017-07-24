WhatsApp’a Mesajı Geri Alma Özelliği Geliyor

WhatsApp’ta da artık yazdığınız bir mesajı karşı taraf görmeden geri almak söz konusu olacak.

Mesajlaşma hizmetlerini kullanırken karşılaşılan en büyük sorun yanlış mesaj gönderimleri. Viber, Skype gibi hizmetlerde bu tür yanlış bir mesaj gönderiminde geri alma imkanınız varken WhatsApp‘ta maalesef sunucuya ulaştığı anda karşı tarafın mesajı okumaması için yapabileceğiniz bir şey yok.

Lakin bu durum yakın zamanda değişecek gibi. Sızıntı haberlerle gündeme gelen @WABetaInfo‘nun haberine göre WhatsApp YouTube ve PiP özelliklerinin yanında gönderilen mesajları geri alma özelliğini de yakın zamanda yürürlüğe koyacak.

Aslında özelliğin bu yılın ilk yarısında çıkması planlanıyordu ancak geliştirme aşamasında yaşanan sıkıntılardan dolayı bir gecikme gerçekleşmiş. Özelliğin net çıkış tarihi net olarak belli değil ancak bu özelliğin çok işe yarayacağı kesin.