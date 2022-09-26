WhatsApp, bugun Call Links adlı yeni bir aracın kullanıma sunulduğunu duyurdu. Tıpkı Google Meet veya Zoom gibi arama sağlayan diğer hizmetlerde olduğu gibi, kullanıcılar diğer kişilerin sesli veya görüntülü aramaya katılmaları için bir bağlantı paylaşabilecekler.

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Mark Zuckerberg bir Facebook gönderisinde “Bu haftadan itibaren WhatsApp’ta Arama Bağlantılarını başlatıyoruz, böylece tek bir dokunuşla bir bağlantı paylaşabilir ve bir arama başlatabilirsiniz” dedi. Meta CEO’su ayrıca şirketin 32 kişiye kadar şifrelenmiş video görüşmelerini test ettiğini söyledi.

Bu hafta boyunca tüm kullanıcılara sunulacak olan yeni aracı kullanmak için uygulamayı en son sürüme güncellemek gerekecek. Başlangıçta, kullanıcılar yalnızca bir aramayı başlatırken bağlantı oluşturabilecek.

WhatsApp’ta çağrı bağlantıları nasıl oluşturulur?

WhatsApp kullanıcıları, diğer kişilerin bir görüşmeye kolayca katılması için bağlantılar oluşturabilecek. Sadece aşağıdaki yolu izleyin:

Uygulamanın “Aramalar” sekmesine gidin; Ekranın üst kısmındaki “Çağrı Bağlantısı Oluştur” düğmesine dokunun; Ardından, bağlantıyı istediğiniz kişilerle paylaşın.

Bağlantının hem sesli hem de görüntülü aramalar için kullanılabilir olacağını unutmayın.