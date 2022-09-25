Bazen yüklemek istediğiniz bir Android uygulaması Google Play Store‘da bulunmayabilir. Bunun birkaç nedeni olabilir: bölgesel olarak engellenmiş olabilir, yetişkinlere yönelik bir içerik olabilir veya geliştirici bunu kaldırmış olabilir.

Ancak bir uygulama normal kanallardan kullanılamıyor olsa bile onu cihazınıza yüklemenin yolları vardır. Yükleyebilmeniz için söz konusu APK dosyasının bir kopyasını bulmanız gerekecektir.

Birkaç web sitesi APK dosyalarını barındırma konusunda uzmanlaşmıştır. Fakat bazıları diğerlerinden daha iyidir.

Güvenli Bir APK Sitesi Seçmenin Önemi

APK, Android dosya biçimidir. Android Paket Kiti‘nin kısaltması olan bu uzantı, Android uygulamalarının dağıtılması ve yüklenmesinin birincil yoludur. Google Play‘den bir uygulama indirdiğinizde, arka planda bir APK dosyası indirip çalıştırıyorsunuz ancak APK’nın kendisine erişiminiz yoktur.

APK dosyaları sisteminize uygulama yüklediği için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturabilirler. Kötü niyetli bir kişi, APK’yı siz yüklemeden önce değiştirebilir, ardından kötü amaçlı yazılım yüklemek ve çalıştırmak için onu dijital Truva atı olarak kullanabilir. Bu nedenle kullandığınız sitenin güvenilir olduğundan emin olmanız gerekir. Yüklemeyi düşündüğünüz tüm APK‘lar kapsamlı bir şekilde incelenmeli, güvenlik ve güvenilirlik sicilleri de temiz olmalıdır.

APKMirror

APKMirror, muhtemelen en iyi Android APK indirme sitesidir. Site, yaygın olarak okunan Android haber sitesi Android Police‘i oluşturan ekibe aittir ve bu ekip tarafından yönetilmektedir. APKMirror, güvenlik açısından sağlam ilkelere sahiptir.

Ekip, siteye yüklenen tüm APK ‘ları yayınlamadan önce doğrulamaktadır .

‘ları yayınlamadan önce . Site, uygulamaların yeni sürümlerindeki şifreleme imzalarını önceki sürümlerle eşleştirir (gerçek geliştiricilerin bunları imzaladığından emin olmak için).

önceki sürümlerle (gerçek geliştiricilerin bunları imzaladığından emin olmak için). Yeni uygulamaların meşruiyetlerinin doğrulanması için aynı geliştiricinin diğer uygulamalarıyla da eşleştirilir.

Sonuç olarak, APKMirror bir APK dosyasının geçerliliğini doğrulayamazsa, dosyayı yayınlamayacaktır. Bu nedenle, sitede herhangi bir modlanmış APK, korsan uygulama veya ücretli uygulama bulamazsınız.

APKMirror’da her uygulamanın eski sürümlerini bulabilir, Google Play’den alınan bilgileri görebilir ve ilgili uygulamaların listesine de erişebilirsiniz. APKMirror’dan yüklediğiniz bir uygulama, cihazınıza yükledikten sonra Google Play’den bir güncelleme alırsa, otomatik olarak en son sürüme yükseltilecektir.

APKPure

APKMirror‘un en büyük rakiplerinden birisi APKPure olabilir. İki site de yaklaşık olarak aynı zamanlarda açılmıştır. APKMirror gibi, bu web sitesi de indirdiğiniz tüm APK’ların güvenli ve virüssüz olduğundan emin olmak için sıkı güvenlik politikalarına sahiptir.

Peki APKPure ne kadar güvenli? Site, sertifikanın güvenli olduğundan emin olmak için SHA1‘i kullanarak yayınlamadan önce tüm uygulamaların meşruiyetini doğrular (SHA1: Secure Hashing Algorithm, şifreleme algoritmaları içerisinde en yaygın olarak kullanılanlardan birisidir). Uygulamaların yeni sürümleri için şifreleme imzaları, daha önce yayınlanmış sürümlerle eşleşmelidir ve yeni uygulamalar, aynı geliştiricinin diğer yazılımlarıyla da eşleştirilir.

APKPure’ın bir uygulamanın güvenliği veya kaynağı hakkında şüpheleri varsa, şirket uygulamayı web sitesinde yayınlamayacaktır. APKPure’da modlanmış APK bulunmamaktadır. APKPure, sitenin kullanılabilirliği açısından ekran görüntülerini, uygulama açıklamalarını ve genel meta verileri doğrudan Google’dan alır.

Daha eski bir sürüme geri dönmek istemeniz durumunda (özellikler veya hatalar nedeniyle) önceki uygulama sürümlerinin bir listesi de bulunmaktadır.

APKPure ayrıca bir Android uygulamasına da sahiptir. Uygulamayı yüklemek için sideload (Sideload: Dosyaları ve programları yerel olarak bir cihazdan diğerine taşıma işlemidir) yapmanız gerekir, bir kez çalıştırıldığında ise Google Play’in yerini alabilir.

APK Downloader

APKMirror ve APKPure oldukça popüler web siteleridir. Aslında başka bir web sitesine gitmek için bir neden de yok. Ancak APK indirmek isteyenler için başka seçenekleri de hızlı bir şekilde gözden geçirmekte fayda var.

Bunlardan ilki APK Downloader. Tüm APK’lar, güvenli olduklarından emin olabilmeniz için Google Play Store’dan alınmıştır. Bu listedeki diğer web sitelerinde olduğu gibi, bol miktarda meta veri vardır, yani isterseniz Google Play’den tamamen kaçınabilirsiniz.

Aptoide

Aptoide, APK indirme dünyasının bir başka devidir. 200 milyondan fazla kullanıcısı vardır ve altı milyardan fazla indirmeye sahiptir. Aptoide, APKPure gibi mağazaya erişmenize ve APK dosyalarını doğrudan Android cihazınızdan indirmenize izin veren bir Android APK uygulaması da sunar.

Platform, blockchain teknolojisini ve kripto para birimlerini benimseyen ilk şirketlerden biriydi. Sitenin AppCoins adında, geliştiricilerin diğer kullanımların yanı sıra gelir paylarını artırmalarına olanak tanıyan bir sistemi de mevcuttur.

Peki Aptoide neden bu listenin başında değil de ortalarında kendine yer buldu? Kullanıcıların kendi mağazalarını yönetmelerine ve modlanmış APK’ların platforma girmesine izin verdikleri için. Platformdaki modlu APKlar açık şekilde belirtilmekte, ancak dikkat etmezseniz yanlışlıkla indirebilirsiniz.

Yalp Store

Yalp Store, bu yazıdaki diğer web sitelerinden farklıdır. Bir web sürümü yoktur. Uygulamayı Google Play’e en iyi alternatiflerden biri olan F-Droid‘den yüklemeniz gerekiyor.

Yalp Store uygulaması Android cihazınıza yüklendikten sonra, APK’ları doğrudan Google Play Store’dan indirmek için kullanabilirsiniz. Bu, APK’ları indirmeden önce herhangi bir aracının APK’lara kötü amaçlı yazılım enjekte etmesi konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına geliyor.

Cihazınızı rootladıysanız, Yalp Store sizden herhangi bir talep olmadan arka planda uygulamaları güncelleyebilir. Yalp Store’un en iyi özelliklerinden birisi ise, APK’ları Google Play’den indirmek için bir Google hesabı gerektirmemesi. Bu, Play Store gizlilik sorununa karşı temkinli olan birçok kişiyi memnun edecektir.

APKMonk

APKMonk, bir başka popüler APK indirme sitesidir. Site, oyun uygulamalarına yoğun bir şekilde odaklanmaktadır ve şu anda trend olan oyunlar sitenin ana sayfasında yer almaktadır.

Birçok popüler web sitesi APKMonk’un güvenli olduğunu düşünüyor. Bir listeye tıkladığınızda, uygulamanın önceki tüm sürümlerini, Google Play Store’dan alınan meta verileri, uygulamanın resimlerini ve mağazadaki orijinal listeye geri giden bağlantıları görebilirsiniz. Site, bir uygulamanın platformuna girmesine izin vermeden önce kendi kötü amaçlı yazılım kontrollerini çalıştırmaktadır.

Sıradan uygulamaları indirmek için APKMonk’u kullanabilirsiniz. Uygulamalar, popüler ve trend olan kategoriler hâlinde düzenlenmişlerdir.

APKHere

APKHere, Google Play Store’da bulamadığınız yabancı dildeki APK’lar için en iyi APK sitesi olabilir. Elbette, incelemek için bolca Türkçe ve İngilizce içerik var. Fakat burada Almanca APK’ları, Çince APK’ları, Rusça APK’ları ve çok daha fazlasını da bulabilirsiniz.

APKHere’daki APK’lar güvenli olsa da bazı uygulamaların güvenliği garanti edilmiyor. Çin ve Rusya kaynaklı uygulamaları cihazınıza yüklemeden önce dikkatli olmalı ve kendi araştırmanızı yapmalısınız.

APK Yüklemeden Önce Ekstra Önlemler Alın

APK dosyanızı nereden indirdiğiniz önemli değil, kodda kötü sürprizlerin gizlenmediğinden emin olmak için her zaman dikkatli olmalısınız. Dosyaları kötü amaçlı yazılımlara karşı taramak için birkaç hizmet de bulunmaktadır. MetaDefender ve VirusTotal bunlardan bazılarıdır. Ayrıca ekstra koruma için telefonunuza virüsten koruma yazılımı da yükleyebilirsiniz.