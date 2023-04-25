Google Chrome, Android uygulamalarını yüklemek için kullanılan tanıdık Play Store kartlarına benzeyen yeni bir tasarımla web uygulamalarının yükleme deneyimini geliştirmeye hazırlanıyor.

Web uygulamaları yavaş ama emin adımlarla en yeni ve en iyi telefonlarda, tabletlerde ve Chromebook’larda Android uygulamalarına uygun bir alternatif haline geldi. Ancak web uygulamaları ne kadar harika olursa olsun, kurulum süreçleri şimdiye kadar oldukça ilkeldi. Chrome Developers’ın son duyurusuyla bu durum değişiyor. Geliştiriciler artık bir web sitesinde yükleme düğmesine bastığınızda karşınıza çıkan Play Store benzeri yeni bir yükleme kartı ekleyebiliyor.

Web uygulamaları Android uygulamalarına göre daha esnek bir arayüz sunuyor ve cihaz depolama alanında daha az yer kaplayarak katlanabilir cihazlar gibi yeni ve gelişmekte olan form faktörleri için uygun bir alternatif haline geliyor. Twitter ve Instagram gibi hizmetler, daha büyük ekranlara daha uygun olan ve yerel muadillerine göre daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlayan web uygulamalarına sahip.

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Bu gelişmenin daha fazla geliştiriciyi büyük ekranlarla daha uyumlu web uygulamaları üzerinde çalışmaya teşvik etmesi ve bu uygulamaları daha yaygın hale getirmesi bekleniyor. Yeni yükleme istemi mobilde Chrome 94 ve üzeri, masaüstünde ise Chrome 108 ve üzeri sürümlerle uyumlu olacak.

Google ayrıca, Android’de Google Chrome için farklı sekmeler ve örnekler arasında sorunsuz çoklu görevlere olanak tanıyan ve mobil taramayı her zamankinden daha verimli hale getiren yeni bir Örnek Değiştirici özelliğini uygulamaya koydu.