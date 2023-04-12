WhatsApp’ın ortaya çıkan yeni beta sürümlerinde ortaya çıkan bilgilere göre, WhatsApp kullanıcıları yakında grup sohbetleri için bir son kullanma tarihi belirleme seçeneğine sahip olacak. Bu tarihe ulaşıldığında, eski mesajlardan bazılarını temizlemeleri ya da sohbeti tamamen silmeleri istenecek. Zombi gruplara son!

Gruplara Son Kullanma Tarihi Geliyor!

Birçoğumuz asla çıkamadığımız ama istemeye istemeye mesaj almaya devam ettiğimiz ya da eskiden çok konuşulup birçok medya biriken ancak artık yerinde yeller esen WhatsApp gruplarına hapsolmuş durumdayız.

Yeni özellik tam da bu durumdaki kullanıcılar için düşünülmüş. Uygulamanın yıllar öncesine ait mesajları tutarak cihaz hafızasında büyük yer kapladığı bilindiğinden, bunun yer tasarrufu sağlayan bir çözüm olması amaçlanıyor.

Bu özellik ayrıca belirli etkinlikler için oluşturulan geçici gruplar gibi artık var olması gerekmeyen ‘zombi’ sohbetleri kaldırarak kullanıcıların WhatsApp’larını daha düzenli tutmalarına yardımcı olabilir. Bu şekilde silinen tüm mesajlar ya da sohbetler yalnızca son kullanma tarihini belirleyen kişinin cihazından kaybolacak.

Bu özellik şu anda iOS ve Android için geliştirilme aşamasında. Yeni özellik, doğum günleri gibi özel günler için oluşturulan grupların eskidiği ve geçerliliğini yitirdiği grupların cihazda kapladığı yerden kurtulmak isteyen kullanıcılar için çok yararlı bir özellik olmuş.

WhatsApp her yeni beta sürümü ile beraber uygulamaya işlevsel özellikler eklemeye devam ediyor. Meta’nın platformu satın almasından beri WhatsApp birçok özelliği bünyesine kattı ve dünyada birçok ülkede en çok kullanılan mesajlaşma platformu haline geldi.

İlginizi Çekebilir: WhatsApp Kullanışlı Bir Özellik Daha Kazanıyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp’a bundan sonra hangi özellik gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!