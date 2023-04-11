WhatsApp, uygulama içinde kişi oluşturma ve düzenleme özelliği üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellik, şu anda Android sürümünün beta versiyonunda test edilirken ve bazı kullanıcılar tarafından denenebiliyor. WABetaInfo’nun haberine göre, beta sürümlerindeki birden fazla versiyonla uyumlu olan bu özellik, telefonlarında varsayılan olarak bulunan Kişiler uygulaması yerine doğrudan WhatsApp içinde kullanılabilecek.

WhatsApp’ın bu özelliği kullanıma sunmasıyla birlikte, kullanıcılar artık telefonlarının Kişiler uygulamasına girerek kişi ekleme ya da düzenleme işlemlerini yapmak zorunda kalmayacaklar. WhatsApp, bu işlemi uygulama içinde hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Yeni kişileri oluşturduktan ya da var olan kişileri düzenledikten sonra, WhatsApp uygulaması kişiler listesine otomatik olarak ekleyecek.

Özelliğin henüz özelliğin tam olarak ne zaman kararlı sürümde kullanıma sunulacağı ya da iOS sürümüne gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Bu tür beta özelliklerinin genellikle birkaç ay boyunca test edildiği ve Meta’nın sohbet uygulamasının kararlı sürümüne entegre edilmeden önce optimize edildiği biliniyor.

İçindekiler Android Tasarımı Değişiyor

Android Tasarımı Değişiyor

Yeni özelliklerle beraber ek olarak Android sürümü içinde yakında yeni bir arayüz özelliği kazanması bekleniyor. Bu değişiklik uygulamanın görsel unsurlarından birini önemli ölçüde değiştiriyor ve kullanılabilirliği kolaylaştırmayı vaat ediyor.

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WABetaInfo web sitesine göre Meta, hizmetin ana navigasyon çubuğunu ekranın alt kısmına yerleştirmek için testlere başladı. Düğmeler ekranın üst kısmına yerleştiren mevcut konumun tam tersine yani alt tarafta konumlandırılıyor.

Son zamanlarda platform, kendi kendini imha eden mesajlarda daha fazla zaman seçeneği, kendilerini ‘silen’ geçici gruplar ve gruplarda sabitlenen mesajlar da dahil olmak üzere uygulamada çeşitli değişiklikler üzerinde çalışmaya başladı.