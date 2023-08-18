WhatsApp, uzun süredir kullanıcıların beklediği bir özellik ile karşımızda. Mesajlaşma platformu, görüntüleri sıkıştırarak kalite kaybına yol açmasıyla eleştiriliyordu. Ancak şimdi, Meta’nın gözbebeği WhatsApp HD fotoğraf ve video gönderme yeteneğiyle eksiklerini kapatıyor! AirDrop ve Nearby Share bitecek!

WhatsApp Kullanıcılarına HD Fotoğraf ve Video Gönderme İmkanı Sunuluyor!

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Instagram aracılığıyla yaptığı bir Meta Yayın Kanalında yeni güncellemeyi duyurdu. Güncellemenin tam olarak ne zaman yayınlanacağı belirtilmese de, muhtemelen çok yakın bir zamanda kullanıcılar tarafından denenebilecek. Bu özellik daha önce WhatsApp beta sürümünde test edilmişti ve hem Android hem de iOS cihazları için kullanıma sunulmuştu.

Kullanımı oldukça basit olan bu özellik sayesinde, WhatsApp kullanıcıları yüksek kaliteli fotoğrafları arkadaşlarına gönderebilecek. Görüntü seçimi sırasında, kullanıcılar HD simgesini seçerek göndermek istedikleri fotoğrafın kalitesini belirleyebilecek. Bu şekilde, daha hızlı ve daha düşük çözünürlüklü bir görüntü mü, yoksa yüksek kaliteli HD bir görüntü mü göndermek istediklerine karar verebilecekler. Hem gönderen hem de alıcı, gönderilen fotoğrafta HD işaretini görebilecekler.

WhatsApp başkanı Will Cathcart, pek çok kullanıcının yüksek kaliteli görüntüler paylaşma özelliğini istediğini belirtti. Bu yeni özellikle birlikte, kullanıcılar artık fotoğraf ve videolarını daha yüksek kalitede paylaşabilecekler. Ancak, Telegram gibi diğer mesajlaşma uygulamalarının bu tür bir HD fotoğraf paylaşma özelliğine zaten sahip olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani WhatsApp aslında bu konuda biraz geç kalmış durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp’ın yeni özelliği nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!