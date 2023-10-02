WhatsApp, son zamanlarda kullanıcıların geniş ve anonim etkileşimler için “Kanallar” adını verdiği yeni bir özelliği sunarak büyük beğeni topladı. Bu özellik, standart sohbetlerden farklı olarak yöneticilerin metin, resim, video, çıkartma ve anket gibi çeşitli içerik türlerini paylaşmasını sağlayan, hem yöneticilerin hem de takipçilerin gizliliğini koruyan tek yönlü iletişim kanalları oluşturmasına izin veriyor. Bu sayede WhatsApp yeni özellikler sunarak rakiplerinin önüne geçmeye çalışıyor.

Bildiğiniz gibi WhatsApp, beta sürümünde sürekli olarak yeni özellikleri test ve bunların hepsi son sürüme dahil etmeyebiliyor. Bazı özellikler uygulamaya entegre edilirken, diğerleri çıkarılabilir veya beta sürümüne özgü kalabilir.

Son WhatsApp beta sürümü (2.23.20.20), “yanıt çubuğu” adı verilen yeni bir özellik getirerek dikkat çekti. Bu özellik, kullanıcıların mevcut ekrandan ayrılmadan resimlere, videolara ve GIF’lere hızlı yanıt verme olanağı sunarak iletişim akışını ve bağlamını geliştirir. Kesintileri minimumda tutmayı ve kullanıcı etkileşimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Bu özelliğe erişmek için sadece Google Play Store’dan en son WhatsApp beta güncellemesini yüklemeniz gerekiyor. Gelecekte daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor.

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WhatsApp, grup çağrılarına katılımcıları kolayca eklemek için kısayollar ve uygulama içi alışveriş deneyimlerini geliştirmeyi amaçlayan bir dizi güncelleme üzerinde çalışıyor. Heyecan verici bir şekilde, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği bir özellik olan iPad için yerel bir WhatsApp uygulamasının geliştirilmekte olduğunu belirtmek gerekir.