WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sohbet geçmişlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için yeni bir özellik olan ‘Tarihe Göre Arama’yı duyurdu. Bu özellik, eski sohbetleri ararken kullanıcıların zamanını ve çabasını azaltmayı amaçlıyor.

Beta testi sürecini başarıyla tamamlayan ‘Tarihe Göre Arama’ özelliği artık tüm WhatsApp kullanıcılarına sunuluyor. Mark Zuckerberg, resmi WhatsApp kanalında yayınladığı bir videoda, bu özelliğin nasıl çalıştığını gösterdi. Videoda, kullanıcının sadece belirli bir tarihi seçerek eski bir sohbeti nasıl bulabileceği açıklandı.

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, sohbetlerini ararken çeşitli medya türlerine göre filtreleme yapabilecekler. Bağlantılar, medya dosyaları, belgeler ve daha fazlası, kullanıcıların istedikleri bilgilere daha hızlı erişmelerini sağlayacak şekilde kategorize edilecek.

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Kullanıcılar, ‘Tarihe Göre Arama’ özelliğini kullanmak için herhangi bir kişisel veya grup sohbetine girebilir, ardından sağ üst köşedeki üç noktaya dokunarak “Ara” seçeneğini seçebilirler. Bu noktadan sonra, sağ taraftaki yeni takvim simgesine tıklayarak istedikleri tarihi seçebilir ve ilgili sohbet geçmişini kolayca bulabilirler.

Bu özellik, özellikle kullanıcıların bir sohbetin tarihini hatırladıkları durumlarda, aradıkları belirli bilgileri veya onayları hızlı bir şekilde bulmalarını sağlayarak kullanıcı deneyimini artırıyor.

WhatsApp, ‘Tarihe Göre Arama’ özelliği ile birlikte metin biçimlendirme seçeneklerine ek olarak, medya dosyalarını veya mesajları ararken kullanıcıların değerli zamanını tasarruf etmeyi hedefliyor. Bu yeni özellik, WhatsApp’ın kullanıcılarına daha sezgisel ve verimli bir sohbet deneyimi sunma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.