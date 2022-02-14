WhatsApp Yeni “Kapak Fotoğrafı” Özelliği İle Bazı Görsel Değişiklikler Yapmayı Planlıyor

WhatsApp‘ın bir dizi özelliği test ettiğini gördük ve 2022’de bir dizi özelliğin tanıtımını görecek gibi görünüyor. Bu liste şimdi, mesajlaşma platformunda bir kullanıcının profiline bazı görsel değişiklikler ekleyecek yeni bir “Kapak fotoğrafı” özelliğinin dahil edildiğini görüyor. İşte bu özellik hakkında bilmeniz gerekenler.

WhatsApp Test Kapak Fotoğrafı Özelliği

WABetaInfo tarafından hazırlanan başka bir rapora göre Whatsapp Business, Business hesaplarına profil resimleriyle birlikte bir kapak fotoğrafı ekleme seçeneği ekleyecek. Bu özellik iOS için WhatsApp Business‘ta test ediliyor ve kullanıcıların Facebook‘ta nasıl kapak fotoğrafı oluşturabileceğine benzer olacak.

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Paylaşılan bir ekran görüntüsünde, bilgi veren kişi, İşletme profili ayarları bölümünde yeni bir kamera düğmesi gösterir. Buna tıklamak, kullanıcıların bir kapak fotoğrafı yüklemesine veya çekmesine olanak tanıyacak.

Ancak, bu özelliğin orijinal WhatsApp uygulamasına ulaşmayabileceğini bilmelisiniz. Bununla birlikte, Android için WhatsApp Business‘a ulaşabilir. Hala geliştirilme aşamasında olduğundan, WhatsApp‘ın ne yapmaya karar vereceği görülmeye devam ediyor.

WhatsApp Toplulukları Yine Tespit Edildi

Bununla birlikte, Business dışı WhatsApp kullanıcıları için yeni bir Topluluklar özelliğini test ediyor, bununla ilgili bilgiler tekrar ortaya çıktı. WABetaInfo‘nun bir başka raporu, Toplulukların grup yöneticilerinin yönettikleri tüm WhatsApp gruplarını tek bir yere getirebilecekleri bir yer olacağını ortaya koyuyor.

Özel bir Duyuru grubu aracılığıyla tüm grup üyelerine aynı anda toplu mesajlar da gönderebilecekler. Daha önce açıklandığı gibi, bölüm yöneticilerin yönettikleri gruplar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayacak ve uçtan uca şifrelenecektir. Yöneticiler ayrıca insanları Topluluklara davet edebilecek ve kullanıcılar, bir gruba katılabilir gibi, bir bağlantı veya QR kodu aracılığıyla manuel olarak da katılabilecekler.

Bu özellik hem iOS hem de Android için test ediliyor ve genel kullanıcılar için resmi hale gelmesini beklememiz gerekiyor.