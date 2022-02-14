Philips 58PUS8506 ile Android TV işletim sistemindeki kurulum, güncelleme ve sıfırlama işlemlerinin nasıl yapılacağını aktarıyoruz.

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Philips The One 58PUS8506 hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/8506

Android TV sıfırlama

Herhangi bir sebeple Android TV işletim sistemine sahip TV’nizi ya da TV Box ünitenizi sıfırlamak için Ayarlar / Genel Ayarlar / TV’yi Yeniden Kur adımlarını takip ederek cihazın sıfırlanıp yeni kuruluma hazır hale gelmesini sağlayabilirsiniz. (Fabrika Ayarlarına Dön seçeneği Google hesabınızı silmez, yeniden kurulmuş ve hesap girilmiş haline geri getirir)

Android TV güncelleme

Güncelleme için ise Ayarlar / Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek İnternet (Önerilir) bölümünden Android TV yazılımını güncelleyebilirsiniz. İnternet bağlantısında sorun olması durumunda cihazınızın sitesindeki destek bölümünden son yazılımı indirerek USB bellek ile de güncelleme yapabilirsiniz.

Android TV kurulumu

Android TV kurulumu yapı olarak bir Android işletim sistemine sahip olduğu için Android telefonlara fazlasıyla benzemektedir. Dil ve bölge seçimi ekranı ardından Adnroid TV’yi tam donanımlı kullanmak için kablolu ya da kablosuz bir ağa bağlayarak Google hesabınızı girmenizi öneriyoruz. Ardından satın aldığınız markaya ait bir üyelik varsa o adımı da geçerek kolayca kurulumu tamamlayabilirsiniz.