İnceleme
Android TV Kurulum, Güncelleme ve Sıfırlama Nasıl Yapılır? | Philips 58PUS8506
Philips 58PUS8506 ile Android TV işletim sistemindeki kurulum, güncelleme ve sıfırlama işlemlerinin nasıl yapılacağını aktarıyoruz.
İlginizi çekebilir; Xiaomi’ye Ne Önerirsiniz? #1
İçindekiler
Android TV Kurulumu, Güncelleme ve Sıfırlama Nasıl Yapılır? | Philips 58PUS8506
Philips The One 58PUS8506 hakkında detaylı bilgi için; https://hwp.to/8506
Android TV sıfırlama
Herhangi bir sebeple Android TV işletim sistemine sahip TV’nizi ya da TV Box ünitenizi sıfırlamak için Ayarlar / Genel Ayarlar / TV’yi Yeniden Kur adımlarını takip ederek cihazın sıfırlanıp yeni kuruluma hazır hale gelmesini sağlayabilirsiniz. (Fabrika Ayarlarına Dön seçeneği Google hesabınızı silmez, yeniden kurulmuş ve hesap girilmiş haline geri getirir)
Android TV güncelleme
Güncelleme için ise Ayarlar / Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek İnternet (Önerilir) bölümünden Android TV yazılımını güncelleyebilirsiniz. İnternet bağlantısında sorun olması durumunda cihazınızın sitesindeki destek bölümünden son yazılımı indirerek USB bellek ile de güncelleme yapabilirsiniz.
Android TV kurulumu
Android TV kurulumu yapı olarak bir Android işletim sistemine sahip olduğu için Android telefonlara fazlasıyla benzemektedir. Dil ve bölge seçimi ekranı ardından Adnroid TV’yi tam donanımlı kullanmak için kablolu ya da kablosuz bir ağa bağlayarak Google hesabınızı girmenizi öneriyoruz. Ardından satın aldığınız markaya ait bir üyelik varsa o adımı da geçerek kolayca kurulumu tamamlayabilirsiniz.
Android TV Kurulum, Güncelleme ve Sıfırlama Nasıl Yapılır? | Philips 58PUS8506
Türk Telekom PİLOT’un Yeni Dönem Başvuruları Açılıyor
Samsung, Xiaomi’nin Mi Air Charge ile Rekabet Edecek Bir Kablosuz Şarj Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor
POCO M4 Pro 5G Türkiye Fiyatı Belli Oldu
Bir CryptoPunks NFT Daha Rekor Fiyata Satıldı!
Android TV Kurulum, Güncelleme ve Sıfırlama Nasıl Yapılır? | Philips 58PUS8506
Xiaomi’ye Ne Önerirsiniz? #1
GIGABYTE RADEON RX 6500 XT | 5000 TL ama 4 GB?!
Cuma Raporu #193: Galaxy S22, Sosyal Medya cezası ve dahası
General Mobile GM 21 Pro vs GM 22 Pro | Pro’ların Savaşı !
Android TV Kurulum, Güncelleme ve Sıfırlama Nasıl Yapılır? | Philips 58PUS8506
Xiaomi’ye Ne Önerirsiniz? #1
GIGABYTE RADEON RX 6500 XT | 5000 TL ama 4 GB?!
Cuma Raporu #193: Galaxy S22, Sosyal Medya cezası ve dahası
General Mobile GM 21 Pro vs GM 22 Pro | Pro’ların Savaşı !
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.