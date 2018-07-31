WhatsApp, yeni grup video görüşme özelliğini kullanıcılara sundu!

Mayıs ayında Facebook‘un F8 geliştirici konferansında WhatsApp, sesli ve videolu grup görüşme özelliğinin yıl içinde geleceğini duyurmuştu. Bugün, bu özellik tüm dünyadaki Android ve iOS kullanıcılarına verilmeye başlandı.

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WhatsApp, yeni grup video görüşme özelliğiyle ne sunacak?

Şirket, bu özelliğin mükemmele yakın ağ koşullarında çalışmak için tasarlandığını söylüyorlar. Böylece, çok uzaktaki bir aile bireyi ya da arkadaşınızla, online olduğunuz her an görüntülü görüşme yapabileceksiniz. Ayrıca yapılan görüşmeler uçtan uca şifrelenecek. Grup görüşme özelliği, dört kişiye kadar olan görüşmeleri destekliyor.

Bu yılın başlarında şirket, aylık 1,5 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşıldığını duyurmuştu. Bu kullanıcılardan bazıları bu yeni özelliği denemek isteyebilirler. Şirket, görüntülü görüşme özelliğini ilk kez 2016 yılında açmıştı.