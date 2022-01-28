Uygulama
Facebook Messenger Artık Snapchat Gibi Ekran Görüntüsü Bildirimlerini Destekliyor
Meta‘nın Facebook Messenger‘ı, öncelikle mesajlaşma uygulamasının uçtan uca şifreleme güvenlik özelliklerine odaklanan bir dizi özelliğe sahiptir. Uçtan uca şifreleme özelliği, geçen yıl test aşamasından sonra Messenger‘da grup sohbetleri ve herkes için çağrılar için de kullanılabilir ve daha bir çok yeniliği içeriyor. İşte detaylar.
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Facebook Messenger’daki Yeni Uçtan Uca Şifreleme Özellikleri
Facebook Messenger artık, uçtan uca şifreleme sohbetlerinde kaybolan mesajların ekran görüntüsünü aldığında sizi bilgilendirecek olan yeni “Ekran Görüntüsü Bildirimi” özelliğine sahip. Hatırlamak gerekirse, bu özellik Messenger‘ın Vanish modunda zaten mevcuttu.
Bu, Snapchat‘in tescilli özelliğine benzer. Facebook Snapchat‘i bir kez daha kopyaladığı için, bunun WhatsApp ve hatta Instagram için tanıtılması muhtemeldir. Önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Varsayılan olarak bir tercih özelliği olan Facebook Messenger‘da uçtan uca şifreli sohbetler, kullanıcıların güvenlik ve mahremiyet elde ederken eğlenceli sohbetler yapabilmeleri için artık GIF’ler ve Çıkartmalar içerecek. Ayrıca Facebook gönderilerinde ve Instagram mesajlarında bulunan mesaj tepkilerini de içerir.
Bir diğer en yeni işlev, uçtan uca şifreleme sohbetlerinde belirli bir mesajı, o mesaja uzun basarak veya cevaplamak için kaydırarak yanıtlama yeteneği olacaktır. Bu, WhatsApp‘ta ve hatta Instagram DM‘lerinde bulunan başka bir özelliktir. Mesajlara uzun basarak ve grup veya kişisel Facebook Messenger sohbetlerine göndererek de iletebileceksiniz. Diğer kişinin yazıp yazmadığını bilmek için Yazma Göstergeleri, Uctan uca şifreleme sohbetlerinde de kullanılabilir.
Diğer özellikler arasında Doğrulanmış Rozet, medya kaydetme yeteneği ve fotoğrafları ve videoları uçtan uca şifreleme konuşmalarında başkalarına göndermeden önce düzenleme seçeneği bulunur. Bu özellikler, Meta’nın 2023 yılına kadar tüm sohbetleri (Instagram dahil) uçtan uca şifreli hale getirme hedefindeki diğer adımlardır. Yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin.
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