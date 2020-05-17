Whatsapp Web’de karanlık moda nasıl geçilir

Whatsapp, geçtiğimiz aylarda mobil versiyonu için karanlık mod seçeneğini kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. Web sürümü için ise henüz karanlık mod devreye alınmamıştı; fakat karanlık mod seçeneğinin dünya genelinde çok fazla seveni olduğunun farkında olan geliştiriciler, bunun üzerinde çalışmaya devam ediyor. Nihai haline yaklaşmakta olan Whatsapp Web’in karanlık modunu şimdiden kulanabilmek istiyor iseniz; ufak bir ayar değişikliği ile bu modu deneyimleyebilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Facebook Messenger Rooms, Whatsapp’a entegre ediliyor

Whatsapp Web karanlık moda nasıl geçiş yapabilirim

Whatsapp Web üzerinde kullanabileceğimiz bu yeni tema, henüz nihai haliyle son kullanıcıya sunulmamış olsa bile; karanlık modu aktive etmek mümkün. Bunun için ilk önce Whatsapp Web’e giriş yapıyoruz. Açılan sayfayada Ctrl + Shift + I tuşlarına aynı anda basıyoruz ve sağ tarafta web sayfasının düzenleme konsolu açılıyor. Konsolun en üst kısmında, ‘body class=”web” kodunu bularak; bu kodu “web dark” olarak değiştiriyoruz. Ardından Enter tuşuna basarak onaylıyoruz ve tebrikler! Artık Whatsapp’ınızı bilgisayarınızda karanlık modda kullanabilirsiniz.

Yalnız hatırlatmadan geçmeyelim; sayfayı kapatıp açarsanız veya yenilerseniz, Whatsapp yeniden orijinal temasına dönecektir. Fakat biz çok kısa bir süre içerisinde karanlık mod seçeneğinin ayarlar sekmesine de ekleneceğini düşünüyoruz. Bu seçenek resmi olarak dahil olduktan sonra ise, her seferinde bu ayarlamayı yapmanıza gerek kalmayacaktır.

Eğer siz de Whatsapp’ın Web versiyonunu burada anlattığımız şekilde karanlık modda kullanmaya başladıysanız; bu mod ile ilgili düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!