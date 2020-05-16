Uygulama
Facebook Messenger Rooms, Whatsapp’a entegre ediliyor!
Facebook tarafından geçtiğimiz ay duyurulan ve birkaç gün önce yayınlanan Messenger Rooms video konferans servisi Whatsapp’a entegre ediliyor.
WABetaInfo tarafından yayımlanan habere göre Facebook Messenger Rooms video konferans servisini 2.20.163 beta sürümü ile Whatsapp’ın Android uygulamasına getiriyor. Söz konusu güncelleme ile sohbet içinde bulunan paylaşım menüsüne Messenger Rooms tuşu yerleştirilmiş. Bu buton Whatsapp uygulaması içinden direkt olarak 50 kişiye kadar görüşmeler yapabileceğiniz video konferans odaları oluşturmanıza imkan verecek.
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Messenger Rooms kısayolu Whatsapp uygulamasının “Aramalar” sekmesi gibi bölümlerinde de bulunacak. Söz konusu özellik şu an için yalnızca ABD ve birkaç diğer ülkede kullanılabilir durumda, Ancak yakında kademeli olarak tüm ülkelerde kullanılabilir olacak.
Özelliği denemek istiyorsanız, Whastapp beta programına kayıt olarak veya güvenilir bir kaynaktan edindiğiniz Android için Whatsapp 2.20.163 beta sürümü apk dosyasını akıllı telefonunuza kurarak kullanabilirsiniz.
Uygulama
Google Play Müzik servisi için veda zamanı geldi!
Çevrimiçi müzik kütüphanesi Google Play Müzik; Spotify ve Apple Music gibi rakiplerine karşı istenilen performansı sergilemekten uzak kalmıştı. YouTube Music platformunun açılması ile iyice geri plana atılan servis, Google’ın son yeniliği ile kapanma aşamasına geldi!
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Google Play Müzik, çok yakında YouTube Music’e entegre edilecek!
Google, YouTube Music için yayınladığı son güncelleme ile kullanıcılara önemli bir desteği sunmaya başladı. Yeni özellik ile Play Müzik aboneliği bulunan kullanıcılar, uygulamadaki verilerinin önemli bir kısmını YouTube Music hesabına aktarabilecek. Taşınabilen veriler; satın alınan ve çevrimdışı dinleme için yüklenen şarkılar, albümler, çalma listeleri ve istasyonları içeriyor. Ayrıca beğenilen ve beğenilmeyen şarkılara göre öneri sunmak için dinleme geçmişi de YouTube Music profiline aktarılabilecek.
Çeşitli kaynaklara göre bir platformdan diğerine aktarım desteğinin sunulması, daha eski olan Google Play Müzik servisinin yıl içinde kapatılacağını gösteriyor. Kullanıcıların mevcut Play Müzik aboneliklerinin aktarım sonrasında eşdeğer bir YouTube Music Premium aboneliğine dönüştürülmesi de bu tahmini doğruluyor. Herhangi bir ücretli Play Müzik abonelik planı bulunmayan kullanıcılar ise otomatik olarak YouTube Music’in reklamlı sürümüne geçirilecek. Yani iki platform arasında tam bir geçiş söz konusu olacak.
Eğer bir YouTube Music üyeliğiniz bulunuyorsa, uygulama içerisinden aktarma işlemine kademeli olarak başlandı. Ayrıca buradaki internet sitesi üzerinden de geçiş işlemi başlatılabiliyor. Son olarak YouTube’un geçişe hazır olan kullanıcıları mail yoluyla bilgilendireceğini belirtelim.
Mobil
Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 için mobil uygulama geliştiriyor!
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona virüs hakkında insanların daha sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla mobil uygulama geliştirme kararı aldı.
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Covid-19 konusunda bilgilendirme amaçlı uygulama geliştirilecek!
Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 konusunda daha kapsamlı projeler düşünüyor. Reuters isimli internet sitesinde yer alan habere göre, İnsanların salgın konusunda daha bilinçli olmalarını sağlamak isteyen örgüt, mobil uygulama geliştirme kararı aldı. Uygulama sayesinde, kullanıcıların daha sağlıklı ve doğru bilgilere ulaşması amaçlanıyor. Aynı zamanda hastalık hakkında detaylı bilgileri de kullanıcılara sunmayı hedefleyen uygulama sayesinde, kişiler hasta olup olmadıklarını orada yazan belirtilere göre değerlendirebilecekler. Her ne kadar testin yerini tutmasa da, yanlış teşhis kaynaklı hastaneye gitmelerin azaltılması hedefleniyor. Aynı zamanda uygulamanın, bu hastalığın gripten veya soğuk algınlığından farklı olmadığını düşünen kişiler için de bilgilendirici olması amaçlanıyor.
Uygulamada aynı zamanda bir hasta takip sistemi olması da bekleniyor. Ancak bu konuda yer alan gizlilik ve kişisel verilerin korunması gibi konu başlıklarında hala çözülemeyen sıkıntılar mevcut. Hali hazırda Apple ve Google‘a GPS verilerini kullanma yasağı getirilmişti. Bu şartlar altında Dünya Sağlık Örgütü işin altından nasıl kalkar bilinmez ancak onlar da uygulama sayesinde salgının yayılım hızını düşürmek istiyor. Örgütün bilgi kirliliğini engellemek ve daha sağlıklı bir şekilde insanlara ulaşmak amacıyla yaptığı bu atılım bakalım olumlu sonuçlanacak mı bekleyip göreceğiz. Umarız Covid-19 dünya gündemini daha fazla meşgul etmeden yok olur.
Uygulama
WeChat Çin dışı kullanıcılara da sansür uyguluyor!
Çin merkezli pek çok marka ve uygulama, özellikle kullanıcıların hassas olduğu veri güvenliği konusunda sürekli olarak sorgulanıyor. Bu uygulamalardan WeChat, yapılan bir araştırmaya göre Çin dışındaki kullanıcıların bazı mesajlarına sansür uyguluyor!
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Kullanıcılarına sansür uygulayan WeChat büyük tepki topladı!
Yaklaşık 1 milyar kullanıcıya sahip olan WeChat, dünyanın en aktif anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Daha önce ülke içi paylaşımları Çin hükümetine raporladığı ortaya çıkan uygulama ile ilgili yeni iddia ise tepkileri üzerine çekeceğe benziyor. Toronto Üniversitesi’ne bağlı Citizen Lab kuruluşunun yayınladığı WeChat raporuna göre, Çin dışındaki kullanıcıların da verileri takip ediliyor. Bu çarpıcı iddianın çıkış noktası ise uygulamanın sahip olduğu gelişmiş sansür algoritması gibi görünüyor.
Raporda belirtilen sansür algoritması; Çin dışındaki bir WeChat kullanıcısının Çin’deki başka bir üyeye ilettiği resim ve belgeleri analiz ediyor. Bu bağlamda 100’den fazla deneme yapılırken, algoritmanın riskli bulduğu çoğu iletiyi otomatik olarak filtreleyip karşı tarafa iletilmesini engellediği görülüyor. Üstelik mesajı yollayan kişinin de bu durumdan herhangi bir şekilde haberi olmuyor.
Oldukça dikkat çekici ve vahim görünen iddia karşısında WeChat yöneticileri ise herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Daha önce Rusya, veri güvenliği konusunda hukuki düzenlemelere aykırı davrandığı gerekçesiyle uygulamaya erişimi engellemişti. Son gelişmelerden sonra Google Play Store ve App Store taraflarının nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.