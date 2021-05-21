Haber
WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi, Türkiye’de Uygulanmayacak!
Türkiye Rekabet Kurumu’nun, bugün yani 21.05.2021 itibariyle yaptığı açıklamaya göre; WhatsApp’ın yaklaşık 5 ay önce yayınladığı ve kullanıcıların verilerinin paylaşımını esas alan kullanıcı sözleşmesi, Türkiye’de yürürlüğe girmeyecek. Hatırlarsanız bu sözleşme, Ocak ayında bir sabah aniden WhatsApp üzerinde sunulmuş; ve kimi kullanıcılar sözleşme karşılarına çıktığında sözleşmeyi reddederken; kimi kullanıcılar da hem gönül rızasıyla hem de uyku sersemliği gibi çeşitli anlarda sözleşmeyi kabul etmişlerdi. Rekabet Kurumu’nun bu açıklaması, WhatsApp kullanmak konusunda tereddüt yaşayan; sözleşmeyi yanlışlıkla kabul eden ve bu sözleşmenin söz konusu olmasından dolayı WhatsApp kullanırken kendini güvende hissetmeyen insanların içine bir nebze de olsa su serpmiştir diye tahmin ediyoruz.
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Türkiye Rekabet Kurumu’nun açıklamaları ne yönde?
Rekabet Kurumu tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Facebook- WhatsApp Soruşturması Hakkında Basın Duyurusu (21.5.2021)
WhatsApp’ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11.01.2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alınmıştı.
Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmiştir.
Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Erteleme tarihi 15 Mayıs’tı
WhatsApp, Ocak ayında bu sözleşme gündeme geldikten sonra, kullanıcılara sözleşmeyi kabul etmek ya da sözleşmeyi kabul etmeyerek uygulamanın kullanımını kısıtlamak için 15 Mayıs’a kadar süre vermişti. Verilen sürenin dolmasıyla beraber, WhatsApp sözleşmesi yeniden gündem haline gelmişti. Herkes, WhatsApp’ın ne şekilde aksiyon alacağını merakla beklerken; nihai açıklama Türkiye Rekabet Kurumu’ndan geldi. Rekabet Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre Facebook Şirketi (WhatsApp, Facebook bünyesi altında bulunan bir şirkettir), Türkiye’deki hiçbir kullanıcı için WhatsApp gizlilik sözleşmesini yürürlüğe sokmayacak.
WhatApp’ın sunduğu gizlilik sözleşmesi neden bu kadar gündem olmuştu?
Sözleşmede şüphe uyandıran 3 temel madde vardı. Bu maddeler WhatsApp’ın, kullanıcı verilerini nasıl işlediği, işletmelerin WhatsApp yazışmalarını Facebook sunucularında nasıl saklayabileceği, ve son olarak WhatsApp’in Facebook ile nasıl entegre olarak çalışacağı yönündeki maddelerdi. Yükselen şüpheler, WhatsApp’ın artık kendi bünyesindeki bütün verileri Facebook şirketiyle paylaşacağı yönündeydi. Facebook’un da, birçok alt şirket olarak araştırma, analiz ve istatistik verilerini yönettiğini düşünürsek; ve Cambridge Analytica gibi skandalları göz önüne alırsak Facebook’un bu verileri ne kadar iyi niyetli bir şekilde kullanabileceği en çok sorgulanan ihtimallerden biriydi.
Peki artık güvende miyiz?
Aslına bakılırsa, sanal ortamda %100 güvenlik sağlamak pek de mümkün değil. Fakat sizin, hem güvenliğinizi hem de gizliliğinizi sağlamak adına, bireysel anlamda da bütün önlemleri almanız gerekiyor. Yani kullandığınız uygulamaların gizlilik kuralları çok önemli bir konu. Yani güvenilir şirketler tarafından sağlanan güvenilir uygulamaları kullanmak birinci konu. Diğer yandan, bir anti-virüs yazılımı kullanmanız da her zaman için sizin yararınıza olabilir. Bilmediğiniz ve güvenilir olmadığını düşündüğünüz e-postaları açmamak; şüpheli sitelere kredi kartı bilgilerinizin girişini yapmamak gibi temel konular da hala geçerliliğini koruyor. Fakat siz her ne kadar bütün bu konulara dikkat etseniz bile, kullandığınız uygulamalara karşı bir siber saldırı olmayacağının garantisi yok.
Kullandığım uygulamalardan herhangi birine siber saldırı gerçekleşirse ne yapmam gerekir?
Bu konularda BDDK’nın kanunları kesin ve net. Herhangi bir şirket, bir siber saldırıya uğradığı durumda ve kullanıcıların bilgilerini 3. şahıslara sızdırdığı durumda bunu kamuoyuna bildirmek ve BDDK’yı haberdar etmek zorunda. Bu yapılmadığı takdirde, şirketler çok büyük cezalarla karşılaşabiliyor. Geçtiğimiz dönemlerde, bazı popüler şirketlerin de bu durumu yaşadığını gözlemlemiştik. Siber saldırıya uğrayan şirketler, kamuoyuna ve BDDK’ya durumu bildirerek; kullanıcılarını şifrelerini değiştirmeye çağırmıştı.
Özetle, kişisel olarak aldığımız bütün siber güvenlik önlemleri bir yana, WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi hepimizi etkileyebilecek bir konuydu. Ülke olarak, bu sözleşmeye bağlı olma zorunluluğumuzun olmaması, hepimiz adına faydalı bir gelişme oldu.
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Donanım
Ekran Kartı Modeli ve Özellikleri Nasıl Öğrenilir?
Bilgisayarımızın ekran kartı modeli ve özellikleri nasıl öğrenilir? Gelin en kolay şekilde ekran kartı modeli ve özellikleri öğrenme işlemi nasıl yapılır inceleyelim.
Bilgisayarların en önemli birimlerinden birisi olan ekran kartları günümüzde oldukça fazla popüler oldu. Kullanıcılar eskiden işini görecek bir bilgisayar ararken, şimdi ise herkes oyun odaklı modellere yoğunlaştı. Tabi ekran kartının önemi de son yıllarda ortaya çıkmış oldu. Artık yeni bilgisayar alacaklar sistemine uygun ekran kartını araştırıp bulabiliyor.
Sisteminin ekran kartını değiştirmek isteyenler ise bazı zorluklar yaşayabiliyor. Bunların başında ise bilgisayarımızdaki ekran kartı modelini öğrenmek geliyor. Peki bilgisyarımızda hangi ekran kartı var? Bilgisayarımızdaki ekran kartı modelini nasıl öğreniriz? Gelin tüm bu soruların cevabına kolayca ulaşalım.
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Ekran kartı modeli ve özellikleri nasıl öğrenilir?
1.Yol: Çalıştır ile ekran kartı modeli öğrenmek!
Ekran kartı modelimizi öğrenmek için ilk ve en kısa yol Windows üzerinde zaten mevcut. Bu aşamada hiçbir program kullanmadan ekran kartı modelinizi nasıl öğrenebilirsiniz onu göstereceğiz. İlk olarak “Windows + R” tuşlarına basarak “Çalıştır” ekranını açıyoruz. (Çalıştır’ı “Başlat” sekmesine basıp aratarak da bulabilirsiniz.) Ardından açılan penceredeki boşluğa “dxdiag” yazıyoruz.
Karşımıza gelen DirextX tanı aracı adlı sekmede “Evet” seçeneğini seçiyoruz ve DirectX tanı aracı açılmış oluyor.
Ardından gelen pencerede üst kısımdaki “Ekran” sekmesine tıklıyoruz. Ve karşımıza sistemimizde kullanılan ekran kartının modeli gelmiş oluyor.
Gördüğünüz gibi basit bir işlem ile sistemimizin ekran kartı modelini öğrendik. Resimde de gördüğünüz gibi bu örnek sistemimizde GeForce GTX 1060 3GB modeli kullanılıyor. Sizin sisteminizdeki ekran kartının modeli de burada olduğu gibi karşınıza çıkacak.
2.Yol: Bilgisayar yönetiminden ekran kartı modeli öğrenmek!
Yine program kullanmadan ekran kartı modelini öğrenmek için en basit yol bilgisayar yönetimini kullanmak. Bu işlem için “Bu bilgisayar” kısayoluna sağ tıklıyoruz ve “Yönet” seçeneğini seçiyoruz. Aynı işlemi yine “Bu bilgisayar” sekmesine girip üstteki “bilgisayar” sekmesine tıklayıp yönet seçeneğini seçerek de yapabilirsiniz.
Daha sonra “aygıt yöneticisi” seçeneğine tıklayıp, açılan ekranda “görüntü bağdaştırıcıları” seçeneğine çift tıklıyoruz.
Burada açılan alt sekmede bilgisayarınızda takılı olan ekran kartı modellerini göreceksiniz. Dilerseniz ekran kartı modeline çift tıklayarak daha fazla bilgiye de ulaşabilirsiniz.
3.Yol: GPU-Z ile ekran kartı modeli öğrenmek!
Ekran kartı modeli öğrenmek için ikinci bir yol ise bir program kullanmak. GPU-Z adındaki program aslında sisteminizdeki bütün birimlerin özelliklerini gösteriyor. Ekran kartı, Ram işlemci gibi birimlerinizin marka, model ve özelliklerini öğrenmenizi sağlıyor. Bu işlem için ilk olarak internet üzerinden GPU-Z‘i indiriyorsunuz. Sizler buraya tıklayarak GPU-Z’i yükleyebilirsiniz.
Yükleme işlemini tamamladıktan sonra uygulamayı açıyorsunuz. Burada zaten ilk sekmede ekran kartı modelinizin adı ve özellikleri geliyor. Burada çok daha fazla detayın yer aldığını da görüyorsunuz.
Bu yazımızda sizlere en kolay şekilde ekran kartı modelinizi nasıl öğrenirsiniz onu gösterdik. Böyle haberlerin devamı için takipte kalmayı unutmayın.
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Akıllı Telefonlar
Twitter hesap doğrulamada yeni uygulama ve ayrıntıları açıkladı
Twitter yaptığı açıklamayla, bugünden itibaren geçerli olacak verification yani hesap doğrulama uygulaması ve başvuru sürecinin yeni ayrıntılarını açıkladı.
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Twitter’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi: “Geçtiğimiz birkaç ay içinde, hesap doğrulama uygunluk kriterlerine açıklık getirmek için çalışıyoruz ve halkın geri bildirimleriyle şekillendirilen yeni bir politika başlattık. Ayrıca, artık güncellenmiş doğrulama kriterlerini karşılamayan, etkin olmayan veya eksik bilgileri olan hesaplardan doğrulama rozetini otomatik olarak kaldırarak bu politikayı uygulamaya başladık. Bugünün uygulama sunumu, Twitter’da doğrulamaya daha fazla şeffaflık, güvenilirlik ve netlik sağlama planlarımızdaki bir sonraki dönüm noktasını işaret ediyor. “
Twitter’da mavi tık, insanların yüksek kamu yararına olan hesapların gerçekliğini ayırt etmelerine yardımcı olma yollardan biri. Bu Twitter’daki kişilere sohbet ettikleri insanlar hakkında daha fazla bağlam sunarak güvenilir olup olmadığını belirleyebilmelerini sağlıyor. Bugünkü uygulama lansmanıyla, Twitter, doğrulanmış hesaplar için yeni yönergeler de sunuyor. Bu doğrulama yönergeleri, genel olarak Twitter topluluğunun iyileştirilmesi için sağlıklı konuşmaları teşvik etmeyi amaçlıyor. Ve daha önce duyurulduğu gibi Twitter Kurallarını defalarca ihlal eden doğrulanmış hesaplar, mavi rozetin kaldırılmasına yine tabi olacak.
Peki Twitter’da mavi tık kimler için uygun?
Twitter’da doğrulamaya hak kazanmak için, altı kategoriden birinin kriterlerine uymanız gerekiyor:
● Devlet
● Şirketler, markalar ve kuruluşlar
● Haber kuruluşları ve gazeteciler
● Eğlence
● Spor ve oyun
● Aktivistler, organizatörler ve diğer etkili kişiler
Doğrulama politikasında belirtilen kategoriye özgü uygunluk kriterlerine ek olarak, hesap bilgilerinizin eksiksiz olması gerekiyor, yani bir profil adınız, bir profil resminiz ve onaylanmış bir e-posta adresiniz veya telefon numaranız olmalı. Ayrıca hesabınız son altı ay içinde aktif olmalı ve Twitter Kuralları’na riayet etmeli.
Twitter hesap doğrulama için nasıl başvurabilirsiniz?
Önümüzdeki birkaç hafta içinde, Twitter’daki herkes yeni doğrulama uygulamasını doğrudan Hesap Ayarları sekmesinde görmeye başlayacak. Twitter, bunu kademeli olarak herkesin kullanımına sunacak.
Başvuru akışı şöyle görünecek:
Başvurunuzu gönderdikten sonra, birkaç gün içinde bizden e-posta ile yanıt bekleyebilirsiniz, ancak bu süreç, sırada kaç açık başvuru olduğuna bağlı olarak birkaç hafta kadar sürebilir. Başvurunuz onaylanırsa profilinizde otomatik olarak mavi rozeti görürsünüz. Bir hata yaptığımızı düşünüyorsanız, başvurunuzla ilgili kararımızı aldıktan 30 gün sonra yeniden başvurun.
Peki sırada ne var?
Bundan sonraki adımlar için ise Twitter açıklamasında şu satırlar yer aldı: “Mevcut doğrulama politikasının Twitter’da doğrulanmaya uygun olması gereken tüm kişileri temsil etmeyebileceğini biliyoruz, bu nedenle bu yıl içinde bilim adamları, akademisyenler ve dini liderler gibi daha fazla kategori sunmayı planlıyoruz. Doğrulama hakkında güncel kalmak için @Verified‘ı takip ettiğinizden emin olun. Ayrıca, kullanıcıların profillerini kullanarak Twitter’da kendilerini ifade etme yöntemlerini genişletmeye ve yeni hesap türlerini kullanıma sunmaya devam etmekten de heyecan duyuyoruz. Son güncellememizden bu yana, otomatik hesaplar üzerinde sürekli araştırmalar yapıyoruz ve önümüzdeki birkaç ay içinde bu hesap türünü belirtmenin bir yolunu, hatırlatıcı hesaplarla birlikte sunmayı planlıyoruz. İnsanların kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak için Twitter profilinde yapılan iyileştirmeleri de araştırıyoruz, örneğin bir Hakkında sayfası aracılığıyla. Yakında tüm bunlarla ilgili daha fazlasını paylaşacağız.”
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Genel
Epic Games indirim günleri sürprizleri ile geldi!
Epic Games Mega İndirim 2021 an itibariyle başladı. Dijital oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan indirim günlerinin ilk kıvılcımını Epic resmen yaktı. Firma neredeyse 1 ay sürecek indirim günlerini an itibariyle başlattı. Birçok oyunda indirimin yer aldığı etkinlikte, ücretsiz oyun da oldukça iddialı. Epic Games 419 TL değerindeki NBA 2K21‘i tamamen ücretsiz yaptı. Bununla birlikte oyunculara olan sürprizler de bitmiş değil. Zira firma NBA 2K21‘i kütüphanesine ekleyen her oyuncuya 60 TL’lik kupon hediye ediyor.
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İçindekiler
Epic Games Mega İndirim günleri başladı!
Oyun dünyasının indirim günleri en sevilen zamanlar olmuştur hep. Özellikle dijital oyun çağının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde platformlar, ekosistemlerine oyuncuları çekebilmek için pek çok ciddi adımı atmakta kararlılar. Bu platformlar arasında yer alan Epic Games Mega İndirim 2021 etkinliğini resmen başlattı. Birçok oyuna indirim yapan firma, yaptığı sürprizler ile dikkat çekiyor. Bedava oyun dağıtma konusunda da ciddi adımlar atan oyun devi, bomba gibi bir sürprizle oyuncuları karşılıyor. 2K Studio yapımı 419 TL‘lik NBA 2K21 an itibariyle bedava. Bir hafta boyunca bedava olan oyun ile birlikte firma da amacına ulaşmak istiyor. Dijital oyun piyasasında öne çıkmak isteyen firma, ilk günden itibaren ücretsiz dağıttığı oyunlar ile adından sıkça söz ettirdi. Bununla birlikte koşulsuz şartsız bedavaya alınabilen oyun Epic Games‘in tek sürprizi değil.
Epic Games NBA 2K21‘i kütüphanelerine ekleyen kullanıcılara bir sürpriz daha yapıyor. Firma oyunu kütüphanesine ekleyen her oyuncuya 60 TL‘lik indirim kuponu veriyor. Bir hafta boyunca ücretsiz olacak oyunla birlikte oyuncular için kazançlı bir durum ortaya çıkıyor böylelikle. Daha önceden de benzer kuponlar ile oyuncuları karşılayan firma, büyük oynamaya devam ediyor. Kuponu kullanmak isteyen oyuncular için küçük de bir şart bulunmakta. 60 TL‘lik indirim kuponu kullanmak isteyen oyuncuların, sepete en az 79.99 TL‘lik bir oyun eklemeleri gerekiyor. Yoksa indirim kuponunu kullanmak mümkün gözükmüyor. Henüz toplu oyun satın alım sistemine sahip olmayan mağaza, oyunculara kuponu tek bir oyun için kullanma zorunluluğu getiriyor ne yazık ki. Bununla birlikte Epic Games, kendi ekosisteminde yer alan oyunlara da daha fazla oyuncuyu çekmek istiyor. Firma Fortnite için özel bir etkinlik planlayarak, sadece bu dönemde oyuncuların erişebileceği özel ekipmanlar ve görevler hazırlıyor.
60 TL’lik kuponu kullanabileceğiniz oyun önerileri!
Epic Games Mega İndirim 2021 etkinliği, oyun dünyasında büyük bir etki yarattı. İlk ortaya çıkan bilgilere göre firmanın sunucuları ilk başlarda çöktü. Öte yandan oyuncuların bu ilgisi firma tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Zira Epic Games‘in dağıttığı bu kupon sayesinde satın alımlarda tasarruf sağlamanız mümkün. 79.99 TL ve üzeri fiyatlandırmaya sahip oyunlarda kullanılan bu kupon, çok önemli fırsatları da beraberinde getiriyor. İşte bizde sizler için bu kuponu kullanabileceğiniz birkaç oyunu listeledik. Beş oyundan oluşan öneri listesi, 60 TL’lik kupon ile birlikte 100 TL ve altına inen oyunlardan oluşmakta.
Metro Exodus
Metro serisinin son oyunu olan Exodus, ciddi bir indirim ile oyuncuları karşılıyor. 250 TL’lik fiyatına %60 indirim alan oyun kupon ile birlikte sadece 39.60 TL.
Control
Yenilikçi oynanışı ile piyasayı kasıp kavuran Control, bu indirim döneminde herhangi bir sürprizle oyuncuları karşılamadı. Ancak 159 TL‘ye satılan oyunu, kuponla 99 TL‘den satın alabilirsiniz. Özellikle hikayesi ve teknik anlamdaki başarılı performansı ile farklı bir deneyim arayan her oyuncuya tavsiye ediyoruz.
Mafia: Definitive Edition
Mafia serisinin ilk oyunu olan yapım yenilenmiş hali ile oyuncuları karşılıyor. Özellikle Mafia evrenini merak eden oyunculara bu oyunu şiddetle tavsiye ediyoruz. Sevilen yapımı kupon sayesinde, 95.40 TL‘ye satın alabilirsiniz.
Death Stranding
PlayStation özel oyunu olarak piyasaya çıkan daha sonra PC‘ye çıkan oyun, farklı bir deneyim vadediyor. Hideo Kojima‘nın liderliğini yaptığı yapım kuponla birlikte 99.60 TL‘lik fiyata satın alınabilir durumda.
Immortals Fenyx Rising
Ubisoft’un elinden çıkan oyun, ilginç yapısı ile dikkat çekiyor. Ayrıca mitolojik ögeleri ile dikkat çeken oyunun birçok seveni bulunmakta. Oyun özellikle PC’deki en büyük Zelda örneği olarak adlandırılıyor. Immortals Fenyx Rising indirim kuponu ile birlikte sadece 74.50 TL.
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