WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi, Türkiye’de Uygulanmayacak!

Türkiye Rekabet Kurumu’nun, bugün yani 21.05.2021 itibariyle yaptığı açıklamaya göre; WhatsApp’ın yaklaşık 5 ay önce yayınladığı ve kullanıcıların verilerinin paylaşımını esas alan kullanıcı sözleşmesi, Türkiye’de yürürlüğe girmeyecek. Hatırlarsanız bu sözleşme, Ocak ayında bir sabah aniden WhatsApp üzerinde sunulmuş; ve kimi kullanıcılar sözleşme karşılarına çıktığında sözleşmeyi reddederken; kimi kullanıcılar da hem gönül rızasıyla hem de uyku sersemliği gibi çeşitli anlarda sözleşmeyi kabul etmişlerdi. Rekabet Kurumu’nun bu açıklaması, WhatsApp kullanmak konusunda tereddüt yaşayan; sözleşmeyi yanlışlıkla kabul eden ve bu sözleşmenin söz konusu olmasından dolayı WhatsApp kullanırken kendini güvende hissetmeyen insanların içine bir nebze de olsa su serpmiştir diye tahmin ediyoruz.

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Türkiye Rekabet Kurumu’nun açıklamaları ne yönde?

Rekabet Kurumu tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Facebook- WhatsApp Soruşturması Hakkında Basın Duyurusu (21.5.2021)

WhatsApp’ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11.01.2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alınmıştı. reklam Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmiştir. Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Erteleme tarihi 15 Mayıs’tı

WhatsApp, Ocak ayında bu sözleşme gündeme geldikten sonra, kullanıcılara sözleşmeyi kabul etmek ya da sözleşmeyi kabul etmeyerek uygulamanın kullanımını kısıtlamak için 15 Mayıs’a kadar süre vermişti. Verilen sürenin dolmasıyla beraber, WhatsApp sözleşmesi yeniden gündem haline gelmişti. Herkes, WhatsApp’ın ne şekilde aksiyon alacağını merakla beklerken; nihai açıklama Türkiye Rekabet Kurumu’ndan geldi. Rekabet Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre Facebook Şirketi (WhatsApp, Facebook bünyesi altında bulunan bir şirkettir), Türkiye’deki hiçbir kullanıcı için WhatsApp gizlilik sözleşmesini yürürlüğe sokmayacak.

WhatApp’ın sunduğu gizlilik sözleşmesi neden bu kadar gündem olmuştu?

Sözleşmede şüphe uyandıran 3 temel madde vardı. Bu maddeler WhatsApp’ın, kullanıcı verilerini nasıl işlediği, işletmelerin WhatsApp yazışmalarını Facebook sunucularında nasıl saklayabileceği, ve son olarak WhatsApp’in Facebook ile nasıl entegre olarak çalışacağı yönündeki maddelerdi. Yükselen şüpheler, WhatsApp’ın artık kendi bünyesindeki bütün verileri Facebook şirketiyle paylaşacağı yönündeydi. Facebook’un da, birçok alt şirket olarak araştırma, analiz ve istatistik verilerini yönettiğini düşünürsek; ve Cambridge Analytica gibi skandalları göz önüne alırsak Facebook’un bu verileri ne kadar iyi niyetli bir şekilde kullanabileceği en çok sorgulanan ihtimallerden biriydi.

Peki artık güvende miyiz?

Aslına bakılırsa, sanal ortamda %100 güvenlik sağlamak pek de mümkün değil. Fakat sizin, hem güvenliğinizi hem de gizliliğinizi sağlamak adına, bireysel anlamda da bütün önlemleri almanız gerekiyor. Yani kullandığınız uygulamaların gizlilik kuralları çok önemli bir konu. Yani güvenilir şirketler tarafından sağlanan güvenilir uygulamaları kullanmak birinci konu. Diğer yandan, bir anti-virüs yazılımı kullanmanız da her zaman için sizin yararınıza olabilir. Bilmediğiniz ve güvenilir olmadığını düşündüğünüz e-postaları açmamak; şüpheli sitelere kredi kartı bilgilerinizin girişini yapmamak gibi temel konular da hala geçerliliğini koruyor. Fakat siz her ne kadar bütün bu konulara dikkat etseniz bile, kullandığınız uygulamalara karşı bir siber saldırı olmayacağının garantisi yok.

Kullandığım uygulamalardan herhangi birine siber saldırı gerçekleşirse ne yapmam gerekir?

Bu konularda BDDK’nın kanunları kesin ve net. Herhangi bir şirket, bir siber saldırıya uğradığı durumda ve kullanıcıların bilgilerini 3. şahıslara sızdırdığı durumda bunu kamuoyuna bildirmek ve BDDK’yı haberdar etmek zorunda. Bu yapılmadığı takdirde, şirketler çok büyük cezalarla karşılaşabiliyor. Geçtiğimiz dönemlerde, bazı popüler şirketlerin de bu durumu yaşadığını gözlemlemiştik. Siber saldırıya uğrayan şirketler, kamuoyuna ve BDDK’ya durumu bildirerek; kullanıcılarını şifrelerini değiştirmeye çağırmıştı.

Özetle, kişisel olarak aldığımız bütün siber güvenlik önlemleri bir yana, WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi hepimizi etkileyebilecek bir konuydu. Ülke olarak, bu sözleşmeye bağlı olma zorunluluğumuzun olmaması, hepimiz adına faydalı bir gelişme oldu.