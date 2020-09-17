Google Meet, tek görüşmede 49 kişiye kadar gösterebilecek!

Pandemi döneminde hayatımıza dahil olan Google Meet, geliştirmelere hız kesmeden devam ediyor. Google’dan gelen açıklamayla beraber tek görüşme ekranında 49 kişi aynı anda ekranda yer alabilecek.

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Pandemi sürecinde evde kalan öğrenciler ve evden çalışma planına geçen şirketler için kurtarıcı rol oynayan video konferans uygulamaları, geliştirme ve eklemelerle görüşmeleri daha verimli hale getirmeye çalışıyor. Popüler video konferans uygulaması Zoom ile rekabet içinde olan Google, Meet platformuna yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Meet ile 49 kişi aynı anda ekranınızda

Geçtiğimiz Ağustos ayında neredeyse tamamen ücretsiz hale gelen Google Meet, öğrenci ve iş insanları için yeni bir ‘katman’ özelliğini duyurdu. Google tarafından gelen açıklamayla beraber Meet’in web uygulamasına gelen özellik, aynı anda 49 kişinin tek ekrana sığdırılarak görüntülenebilmesini sağlıyor.

‘Sınıflarda dinamizmi arttırabilir’

Teknoloji devi Google, yeni getirilen bu katman özelliğinin toplantı ve dersleri nasıl etkileyeceğini şu şekilde açıklıyor:

“Aynı anda daha fazla insanın görüntülenebilmesi, sınıf ve toplantılardaki dinamizmi arttırabilir. Tartışılan konu hakkında herkesin tepkisini görmek ya da konu hakkındaki konuşmaları daha iyi takip etmek amacıyla olsun bu geliştirme, daha çok yüz yüze iletişimdeymiş hissiyatıyla katılımı arttırabilir. Ek olarak karoların birinde kendinizi görmeniz ihtiyaç anında çekilen ekran görüntülerinde de bulunmanızı sağlarken sizi grubun bir parçası gibi hissettirebilir.”

Özellik Google Meet Web ile sınırlı

Katman seçeneklerinde yer alan bu yeni özellikle beraber 49 kişinin görüntüsü aynı anda ekranınızda bulunabilecek. Ne yazık ki bu özellik şu an için yalnızca Meet’in web versiyonunda bulunuyor. Halen sanal toplantı ve dersler için mobilde oldukça kullanışlı olan Google Meet, yeni geliştirmeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.