WhatsApp Web, çoklu cihaz işlevi ile telefonsuz girişe yol açıyor

WhatsApp Web uygulamasından 2021 yılında beklenen yeniliklerden başta geleni de çoklu cihazları desteklemesi. Gelen bilgilere göre ise bu durum yakın zamanda gerçek olabilir.

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Şu anda WhatsApp genellikle telefonda olmak üzere sadece bir cihazda kullanılabiliyor. Aynı şekilde WhatsApp Web kullanılarak bir bilgisayar tarayıcısından da uygulamaya ulaşılabiliyor. Ancak bu işlev telefondan bağımsız çalışmıyor. Yani telefonun açık ve internete bağlı bir şekilde olması gerekiyor.

Facebook ise bilindiği üzere birkaç aydır WhatsApp uygulamasına çoklu cihaz desteğini getirmek için uğraşıyor. Ve görünüşe göre bunun için çok da fazla beklememiz gerekmeyecek. WaBetaInfo tarafından sunulan bilgilere göre uygulamanın gelecek beta versiyonları, WhatsApp Web işlevini telefona bağlı olma zorunluluğu olmadan çoklu cihazlarda denemeye izin verecek. Nasıl çalışacağı tam bilinmese de basitçe bir WhatsApp hesabına gelen bilgilere göre dörde kadar cihazda telefona bağlama zorunluluğu olmadan girilme imkanı verilecek.

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WaBetaInfo aynı zamanda WhatsApp uygulamasının son beta sürümünde WhatsApp Web Beta işlevinin “telefonu bağlı tutmak zorunda olmadan” denenebileceği bir sayfa da keşfetti. Görünüşe göre WhatsApp Web’e hem mevcut olan bağlanma kullanılarak hem de bağımsız bir şekilde girilebilmesi için uygulamaya bir deneme butonu eklenecek. Bahsedilen diğer bilgilere göre ise bazı özellikler betada yer almazken uygulamaya sonradan eklenecekler.

2019 yılından beri bu konudaki söylentiler zaten devam ediyorlardı. Şimdi ise her ne kadar beta için resmi bir tarih verilmese de bu özellik kullanıcılarla buluşmaya oldukça yakın diyebiliriz.