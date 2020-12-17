WhatsApp eski cihazlara desteğini kesiyor

WhatsApp, her yıl eskiyen telefonlar için destek kesmeye devam ediyor. Şirket, 2021 yılının başından itibaren iOS 9, Android 4.0.3 ve daha öncesi yazılım kullanan telefonlara destek vermeyecek.

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Facebook’un, 2016 yılında 16 Milyar dolar karşılığında satın aldığı WhatsApp, her yıl eski olduğu gibi bu sene de eski telefonlara olan desteği kesecek. Kullanıcı sayısı oldukça az olan bu eski telefonlar şirketin kaynaklarının oldukça küçük bir kesim için harcanmasına neden oluyor. Bunun önüne geçmek isteyen popüler mesajlaşma uygulaması, News19 iddiasına göre eski Android ve iOS cihazlara desteğini kesiyor.

WhatsApp desteği biten telefonlar

WhatsApp, Android 4.0.3 ve iOS 9 öncesi telefon sürümlerini desteklemeyecek. Bu demek ki Apple tarafında, 2011 yılında tanıtılan ve en son iOS 9 güncellemesi alan iPhone 4 ve öncesi cihazlarda uygulama artık kullanılamayacak. iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, ve iPhone 6S kullanıcılarının ise ellerindeki telefonları, ayarlar kısmına girerek güncellemeleri gerekecek. iPhone’ların, uzun güncelleme desteği sayesinden Android telefonlara karşı büyük bir avantajı var.

Android tarafında ise yine 2011 yılında çıkan Android 4.0.3 ve öncesini kullanan telefonlar için destek kesilecek. Android işletim sistemini, kullanan onlarca farklı üreticinin, yüzlerce farklı modeli olduğu için bu yazımızda ne yazık ki hepsini belirtmemiz imkânsız. HTC, Samsung ve LG gibi markaların telefonlarını kullanan kullanıcıların ise telefonlarının ayarlar kısmından hakkında seçeneğine girerek, yazılım sürümünü öğrenebilir ve cihaz desteğinin kesilip kesilmeyeceğine bakabilir.

Eski cihazların sayısı oldukça az

WhatsApp, tarafından alınan bu karar başta oldukça fazla cihazı etkileyecek gibi dursa da telefonunu düzenli aralıklarla yenilemeyen ve hala bu kadar eski cihazları kullanan insan sayısı oldukça az. Şirket, kullanıcı verilerine göre analiz yapıp kararları bu duruma göre alıyor. Bu sayede bu tarz konulardan etkilenen insan sayısı mümkün olduğunca küçük tutuluyor. Siz de bu cihazlardan birini kullanıyorsanız, sorunsuz uygulama desteği için daha modern bir cihaza geçiş yapmanız gerekiyor.

Gelişmeler için takipte kalın…