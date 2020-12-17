Genel
WhatsApp eski cihazlara desteğini kesiyor
WhatsApp, her yıl eskiyen telefonlar için destek kesmeye devam ediyor. Şirket, 2021 yılının başından itibaren iOS 9, Android 4.0.3 ve daha öncesi yazılım kullanan telefonlara destek vermeyecek.
İlginizi çekebilir: WhatsApp Web için sesli/görüntülü konuşma özelliği erişime açıldı
Facebook’un, 2016 yılında 16 Milyar dolar karşılığında satın aldığı WhatsApp, her yıl eski olduğu gibi bu sene de eski telefonlara olan desteği kesecek. Kullanıcı sayısı oldukça az olan bu eski telefonlar şirketin kaynaklarının oldukça küçük bir kesim için harcanmasına neden oluyor. Bunun önüne geçmek isteyen popüler mesajlaşma uygulaması, News19 iddiasına göre eski Android ve iOS cihazlara desteğini kesiyor.
WhatsApp desteği biten telefonlar
WhatsApp, Android 4.0.3 ve iOS 9 öncesi telefon sürümlerini desteklemeyecek. Bu demek ki Apple tarafında, 2011 yılında tanıtılan ve en son iOS 9 güncellemesi alan iPhone 4 ve öncesi cihazlarda uygulama artık kullanılamayacak. iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, ve iPhone 6S kullanıcılarının ise ellerindeki telefonları, ayarlar kısmına girerek güncellemeleri gerekecek. iPhone’ların, uzun güncelleme desteği sayesinden Android telefonlara karşı büyük bir avantajı var.
Android tarafında ise yine 2011 yılında çıkan Android 4.0.3 ve öncesini kullanan telefonlar için destek kesilecek. Android işletim sistemini, kullanan onlarca farklı üreticinin, yüzlerce farklı modeli olduğu için bu yazımızda ne yazık ki hepsini belirtmemiz imkânsız. HTC, Samsung ve LG gibi markaların telefonlarını kullanan kullanıcıların ise telefonlarının ayarlar kısmından hakkında seçeneğine girerek, yazılım sürümünü öğrenebilir ve cihaz desteğinin kesilip kesilmeyeceğine bakabilir.
Eski cihazların sayısı oldukça az
WhatsApp, tarafından alınan bu karar başta oldukça fazla cihazı etkileyecek gibi dursa da telefonunu düzenli aralıklarla yenilemeyen ve hala bu kadar eski cihazları kullanan insan sayısı oldukça az. Şirket, kullanıcı verilerine göre analiz yapıp kararları bu duruma göre alıyor. Bu sayede bu tarz konulardan etkilenen insan sayısı mümkün olduğunca küçük tutuluyor. Siz de bu cihazlardan birini kullanıyorsanız, sorunsuz uygulama desteği için daha modern bir cihaza geçiş yapmanız gerekiyor.
Gelişmeler için takipte kalın…
Genel
NASA Kanada’yı uzaya götürecek
NASA, Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile oldukça büyük bir anlaşma imzaladı. Tarihte benzeri olmayan bu anlaşma ile ilk defa ABD dışından bir astronot Ay’ın yörüngesine girecek.
İlginizi çekebilir: Laptop yerine iPad alınır mı?
Covid–19 virüsü, dünyayı kasıp kavururken bir yandan da hayat hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Hatta uzay çalışmaları bile son hızıyla sürüyor. Son olarak, NASA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) beraber uzaya çıkmak için bir anlaşma yaptı.
NASA ve Kanada uzaya çıkıyor
Space.com’a göre, anlaşma Kanada Uzay Ajansı’nın, NASA yaklaşan Artemis 2, Ay görevinde yardım edecek. Bunun karşılığında NASA, CSA’ye bir koltuk verecek. Böylelikle bir Kanada astronotu, Artemis 2 ay projesine dahil olacak. Bu anlaşma, gelecekte yapılacak mürettebatlı Uzay keşifleri için de oldukça önemli.
Dostça davranmak
CSA, Artemis 2 görevi için gerekli olan robotlar ve teknolojiler konusunda yardımcı olma karşılığında, bir Kanada astronotunun Artemis 2 görevine dahil olmasını kabul etti. Artemis 2 görevi, NASA ’nın yeni Orion uzay aracını test edecek. Daha sonrasında ikinci aşamada ise, NASA’nın Lunar uzay istasyonunda kullanılacak. Bu Kanada’yı, ABD’nin ardından derin uzaya astronot gönderen ikinci ülke yapacak. Kanada İnovasyon, bilim ve endüstri bakanı, çarşamba günü yapılan basın toplantısında “Derin uzaya çıkacak ilk Kanadalı “açıklamasında bulundu.
Apollo Benzetmesi
Aynı etkinlikte, CSA astronotu David Saint Jaques, Artemis 2 görevini 1968 yılında NASA tarafından yapılan Apollo 8 görevine benzetti. Apollo 8, o dönem Ay’a iniş öncesinde yapılan benzer bir test gerçekleştirmişti. Bu görevin temel amacı, uzay aracını test etmek ve navigasyon becerilerini sınamak.
Gelişmeler için takipte kalın…
Genel
Microsoft, Github sitesinden rahatsız edici çerezleri kaldırıyor
Microsoft, Github internet sitesinde kabul etmeniz ya da reddetmeniz için size sunulan çerez şeridini kaldırıyor. Bu sayede gerekli olmayan çerez bildirimleri kullanıcılara sunulmayacak.
İlginizi çekebilir; Microsoft, Windows 10 güncellemelerini zorunlu yapacak
Github kullanıcılara gereksiz çerez sunmayacak
Github, özellikle yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan bir sürüm kontrol ve kaynak kod yönetim sistemi olarak tanımlanabilir. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılara siteye girdiklerinde “çerezleri kabul et” seçeneği ile daha az karşılaşacak.
Yazılım geliştirme sürecinde geliştiriciler için en önemli konulardan biri de elbette gizlilik ve hız. Github sitesinin siteye girişte çerezleri kabul et ya da etme seçeneklerini sunması site performansı ve hızı açısından negatif bir duruma yol açıyordu. Elbette gizlilik noktasında da geliştiriciler açısından olumsuzluklara yol açıyordu. Platform yönetimi bu durumun farkına varıp bu sorunu çözme noktasında önemli bir adım attı.
Github Ceo’su Nat Friedman, “Github’da geliştiricinin gizliliğini korumak istiyoruz ve çerez afişlerini oldukça rahatsız edici buluyoruz. Bu yüzden bir çözüm aramaya karar verdik ve çok geçmeden bir çözüm yolu bulduk: Gereksiz tüm çerezleri kaldırmak!” şeklinde bir açıklama yaptı. Microsoft tarafından yapılan bu hamle aslında yalnızca basit bir çerez kaldırma hamlesi değil. Bu, sitenin üçüncü taraf analitik hizmetlerine herhangi bir bilgi göndermediği anlamına geliyor.
AB, çerez izni politikaları üzerinde çalışıyorken Github kendi çözümünü çoktan devreye sokmuş durumda. Dileriz tüm internet siteleri bu politikaya ayak uydurur ve sinir bozucu çerezler gizliğimizi ve performansımızı negatif etkilemeden gezinmeye devam edebiliriz.
Genel
Samsung Galaxy Tab S7 Lite ve Tab S7 Lite Plus yolda
Güney Koreli akıllı telefon devi Samsung, tablet piyasasında kalmaya devam ediyor. Samsung Galaxy Tab S7 Lite ve Tab S7 Lite Plus, çok yakında çıkışını yapabilir.
İlginizi çekebilir: Laptop yerine iPad alınır mı?
Samsung, Android tabanlı akıllı cihazlar üretmeye devam ediyor. Güney Koreli şirket, akıllı telefonlarının yanı sıra tablet piyasaya sürmeye devam ediyor. Normal zamanda pazar payı olukça daralan Android tabletler, Covid-19 ile yeniden yükselme potansiyeline sahip. Apple tarafından hâkim olunan tablet pazarı, tüketicilerin pandemi sebebiyle değişen ihtiyaçlarından dolayı Android için genişleyebilir. Samsung da bu durumdan yararlanmak için iki yeni Samsung Galaxy Tab S7 lite tabletlerini tanıtabilir.
İki yeni Samsung Galaxy Tab S7 Lite yolda
GalaxyClub tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung Galaxy Tab S7 lite ve S7 lite Plus adında farklı ekran boyutlarına sahip iki yeni cihaz üzerinde çalışıyor. Site ekranların tam olarak hangi boyutta olduğu bilgisine sahip değil. Ancak orijinal Galaxy Tab S7, baz alınacaksa tahmini 11 inç ile 12,4 inç arasında olacağı düşünülüyor. Şu an için bu ürünlerin geliştiriliyor olması dışında başka bir sızıntı da mevcut değil. Galaxy Tab S6 Lite, geçtiğimiz yılın Nisan ayında duyurulmuş ve Mayıs ayında raflarda yerini almıştı. Benzer bir mantıkla Tab S7 Lite serisi için de 2021 Nisan, Mayıs aylarında çıkış tarihi beklemek yanlış olmaz.
Android tabletler hala zayıf
Samsung, Huawei, Lenovo gibi büyük markalar hala Android tabletler yapmaya devam ediyor. Ancak Android tabletlerin büyük bir eksiği var. En büyük rakipleri iPad, aynı zamanda tam bir içerik üretim aracı olarak hem de içerik tüketim aracı olarak kullanılabiliyor. Aynı anda hem güçlü donanım hem de güçlü yazılım desteği sunan bu cihazlara karşılık Android cephesi, donanım olarak kısmen güçlü cihazlar çıkarsa da yazılım anlamında yanına yaklaşamıyor. Sadece tüketmek üzerine kurulu Samsung Galaxy Tab serisi gibi cihazlar, çoğunlukla küçük çocuklara oyun oynatmak ve YouTube üzerinden video izletmek için kullanılıyor. Umarız bu durum yakın zamanda değişir ve iPad kalitesinde Android tabletler, görmeye başlarız.
Gelişmeler için takipte kalın…
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: levent_orgun, 14 saat önce
-
Yazan: osilator, 3 gün önce
-
Yazan: osilator, 3 gün önce
-
Yazan: osilator, 3 gün önce
-
Yazan: osilator, 3 gün önce