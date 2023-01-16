Popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp, yakın zamanda hem Android hem de iOS için proxy desteğini sunmuştu. Bu destek sayesinde bazı geri kalmış ülkelerde çalışmayan WhatsApp, VPN bağlantısı tarzında bir sistem ile çalışabiliyordu. Bugün ise WhatsApp hakkında sızıntı yapan WABeta Info; uygulamanın gelecekteki güncellemesi için sohbet aktarımı, engelleme kısayolu ve yeni bir kamera modu gibi yeni özelliklere sahip olacağını açıkladı. Özellikle WhatsApp sohbet aktarımı konusu artık daha kolay hale gelecek.

Sohbet transferi WhatsApp, kullanıcıların Google Drive’ı kullanmak zorunda kalmadan sohbet geçmişlerini yeni bir Android telefona aktarmalarını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların sohbet geçmişlerini güvenli ve özel olarak yeni bir cihaza taşımalarını sağlayacak. Bu özellik şu anda geliştirilme aşamasında. Ayrıca uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

WhatsApp, kullanıcıların kişileri hızlı bir şekilde engellemesini sağlayacak yeni bir özellik geliştiriyor. Bir ekran görüntüsüne göre, özelliğe bildirimler içinde erişilebilir olacak. Ancak yalnızca bilinmeyen veya güvenilmeyen kişilerden bir mesaj alındığında görülebilecek.

WhatsApp, kullanıcıların tek bir dokunuşla kamera ve video modu arasında geçiş yapmalarını sağlayacak yeni bir kamera modu sunmayı da planlıyor. Şu anda, kullanıcıların bir videoyu kaydetmek için dokunup basılı tutmaları gerekiyor. Bu da daha uzun videolar kaydetmeye çalışırken yorucu olabiliyor.

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Yeni kamera modu ile video çekmek daha uygun olacak. Bu özelliğin uygulamanın gelecekteki bir güncellemesine dahil edilmesi bekleniyor ve WhatsApp kullanıcıları için olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

Sohbet aktarımı, engelleme kısayolu ve yeni bir kamera modu gibi yukarıda tartışılan yeni özellikler şu anda geliştirilme aşamasında. Bu özelliklerin yaz aylarına gelmeden kullanıma sunulması bekleniyor. Gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.